Fölényes győzelmével Szerbia lesz Magyarország ellenfele a vízilabda Eb-döntőben

Van, ami nem változik: Szerbia férfi vízilabdacsapata harmadszor is bejutott a döntőbe hazai rendezésű Európa-bajnokságon – a Beogradszka Arénában 13 927 néző követhette végig, ahogy a házigazda 17–13-as győzelmet arat az Olaszország elleni péntek esti elődöntőben. Lendületesen kezdtek a csapatok, óriási bombagólokkal kínálták meg egymást az első félidőben, de a szerbek voltak inkább pontosabbak, és Milan Glusac is számos védéssel segítette csapatát – a második negyed elején Vaszilije Martinovics góljával először vezettek hárommal a szerbek (6–3). Ám egy perccel a nagyszünet előtt a csapatkapitány Nikola Jaksicsot cserével kiállították videózás után, mert egy szerb támadás közben középen megrúgta az őt fogó olasz játékost – nemcsak a meccs hátralévő részére vesztette el őt a házigazda, hanem a magyarok elleni döntőt is kiüli eltiltás miatt.

A sok olasz kapufa a második félidőre már visszaütött – Szerbia a nagyszünetben 9–7-re vezetett, de egy 3–0-s sorozattal már öt gólra növelte az előnyét, és innentől már egyértelmű volt a fölénye. Még az is belefért, hogy Sztrahinja Rasovics ötméteresét a negyedik negyed közepén Marco Del Lungo kivédte – ekkorra már 17–11 volt az állás a szerbek javára, ráadásul fél perc múlva Glusac is hárította Lorenzo Bruni büntetőjét. Az egész tornán kiemelkedően védő kapust a neve skandálásával éltette a közönség. A mérkőzés legeredményesebbje az egyaránt négy góllal záró Dusan Mandics és Sztrahinja Rasovics volt.

Ez lesz a harmadik férfi vízilabda Eb-döntő, amelyet Szerbia és Magyarország játszik egymással – a 2006-os belgrádi tornán déli szomszédunk 9–8-ra, 2014-ben Budapesten 12–7-re nyert.

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

ELŐDÖNTŐ

Szerbia–Olaszország 17–13 (5–3, 4–4, 6–3, 2–3)

Korábban

Magyarország–Görögország 15–12 (4–5, 4–3, 4–2, 3–2)