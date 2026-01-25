Futsal Eb: az újonc örmények már a negyeddöntőben



David Drozd hiába szerzett három gólt a B-csoport második fordulójának nyitó mérkőzésén, a csehek csak kullogtak az örmények után, akik a hajrában 5–2-re is vezettek. Az utolsó két percben szerzett két cseh gól csak szorossá tette a végeredményt. Az örmények Ukrajna legyőzése után újabb három pontot szereztek, s az utolsó forduló eredményeitől függetlenül továbbjutottak a csoportból.

A társrendező litvánok számára viszont hamarosan véget érhet a torna, mivel 4–1-re kikaptak az ukránoktól, és egy ponttal várják az utolsó játéknapot, amelyen éppen Örményországgal játszanak.

A szerda óta tartó Eb-n vasárnap rendeztek először négy mérkőzést, és Kaunas mellett a lett fővárosban, Rigában is lejátszották a teljes második fordulót. A horvát válogatott az előző játéknaphoz hasonlóan ismét 2–2-es döntetlent ért el, ezúttal a georgiaiak ellen, s így az utolsó játéknapon győzelemre lesz szüksége a továbbjutáshoz a lettek ellen. Utóbbiak vasárnap a szünetben még gól nélküli döntetlenre álltak az európai ranglistán 21 hellyel előrébb álló, hatodik franciák ellen, végül azonban ötgólos vereséget szenvedtek.

A magyar válogatott a D-csoportban szerepel, s legközelebb az európai ranglistán éllovas, a legutóbbi két Európa-bajnokságot megnyerő Portugália ellen lép pályára a ljubljanai Stozice Arénában. A kedden 17.30 órakor kezdődő mérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.

FUTSAL

Férfi Európa-bajnokság, csoportkör, 2. forduló

A-csoport (Riga)

Horvátország–Grúzia 2–2 (1–1)

Franciaország–Lettország 5–0 (0–0)

Az állás: 1. Franciaország 4 pont, 2. Lettország 3, 3. Horvátország 2, 4. Grúzia 1

B-csoport (Kaunas)

Örményország–Csehország 5–4 (3–1)

Ukrajna–Litvánia 4–1 (2–0)

Az állás: 1. (és már továbbjutott) Örményország 6 pont, 2. Ukrajna 3, 3. Csehország 1 (7–8), 2. Litvánia 1 (4–7)

A tizenhat csapatos kontinenstorna négy csoportjából az első két-két helyezett jut a negyeddöntőbe. Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény rangsorol.

(MTI)