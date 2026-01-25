Nemzeti Sportrádió

Albek Anna parádéjával nyert a Metz Podgoricában a női kézi BL-ben

2026.01.25.
Albek Anna nagyot játszott a Metzben (Fotó: Facebook/Metz Handball)
A női kézilabda Bajnokok Ligája-csoportkör 11. fordulójában a Metz Albek Anna nyolc góljának is köszönhetően legyőzte a Buducsnoszt Podogricát. Szikora Melinda csapata, a Borussia Dortmund egyetlen góllal megverte a Storhamart.

 

A Storhamar–Borussia Dortmund csatában a félidőben úgy tűnt, hogy a németek sima győzelmet aratnak, hiszen nyolc góllal vezettek. A második 30 perc során a különbség még nőtt is, ám az utolsó negyedórában a norvégok óriási hajrába kezdtek. A Storhamar egy gólra feljött, de pont ekkor ért véget a mérkőzés…

A Dortmundban Alina Grijseels hét gólt dobott, Szikora Melinda ötven százalékkal védett –igaz, mindössze két lövés ment a kapujára, amikor a pályán volt. A Storhamarban Veronika Kafka Malá hat gólig jutott.

A Metz idegenben is nagyon simán verte meg a Buducsnoszt Podgoricát még úgy is, hogy a hazaiak az első negyedórában még tartották a tempót a franciákkal.

Vámos Petra három, a rendkívüli teljesítményt nyújtó Albek Anna nyolc gólt vállalt a sikerből. Albek mindössze tíz lövésből érte el ezt, vagyis nyolcvanszázalékos pontossággal célzott a meccsen.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
11. FORDULÓ
A-CSOPORT
Esbjerg (dán)–DVSC Schaeffler 39–30 (21–12)
Gloria Bistrita (román)–Győri Audi ETO KC 22–27 (12–11)
Storhamar HE (norvég)–Borussia Dortmund (német) 30–31 (11–19)
OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Metz Handball (francia) 23–39 (12–22)

    
AZ A-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. GYŐR11101366–280+8620
2. Metz1192351–288+6318
3. Esbjerg11713364–321+4315
4. Gloria Bistrita1165328–345–1712
5. DEBRECEN1147316–343–278
6. Borussia Dortmund1147312–348–368
7. Storhamar1129282–310–284
8. Buducsnoszt11119267–351–843

B-CSOPORT
Ikast Handbold (dán)–HB Sola (norvég) 32–23 (15–11)

    
A B-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Brest1192369–324+4518
2. FTC1183340–312+2816
3. Odense11713364–337+2715
4. CSM Bucuresti1174344–314+3014
5. Ikast1174336–317+1914
6. Podravka11218311–347–365
7. Ljubljana11218279–328–495
8. Sola11110283–347–641

 

 

