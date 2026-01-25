Albek Anna parádéjával nyert a Metz Podgoricában a női kézi BL-ben
A Storhamar–Borussia Dortmund csatában a félidőben úgy tűnt, hogy a németek sima győzelmet aratnak, hiszen nyolc góllal vezettek. A második 30 perc során a különbség még nőtt is, ám az utolsó negyedórában a norvégok óriási hajrába kezdtek. A Storhamar egy gólra feljött, de pont ekkor ért véget a mérkőzés…
A Dortmundban Alina Grijseels hét gólt dobott, Szikora Melinda ötven százalékkal védett –igaz, mindössze két lövés ment a kapujára, amikor a pályán volt. A Storhamarban Veronika Kafka Malá hat gólig jutott.
A Metz idegenben is nagyon simán verte meg a Buducsnoszt Podgoricát még úgy is, hogy a hazaiak az első negyedórában még tartották a tempót a franciákkal.
Vámos Petra három, a rendkívüli teljesítményt nyújtó Albek Anna nyolc gólt vállalt a sikerből. Albek mindössze tíz lövésből érte el ezt, vagyis nyolcvanszázalékos pontossággal célzott a meccsen.
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
11. FORDULÓ
A-CSOPORT
Esbjerg (dán)–DVSC Schaeffler 39–30 (21–12)
Gloria Bistrita (román)–Győri Audi ETO KC 22–27 (12–11)
Storhamar HE (norvég)–Borussia Dortmund (német) 30–31 (11–19)
OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Metz Handball (francia) 23–39 (12–22)
|AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. GYŐR
|11
|10
|–
|1
|366–280
|+86
|20
|2. Metz
|11
|9
|–
|2
|351–288
|+63
|18
|3. Esbjerg
|11
|7
|1
|3
|364–321
|+43
|15
|4. Gloria Bistrita
|11
|6
|–
|5
|328–345
|–17
|12
|5. DEBRECEN
|11
|4
|–
|7
|316–343
|–27
|8
|6. Borussia Dortmund
|11
|4
|–
|7
|312–348
|–36
|8
|7. Storhamar
|11
|2
|–
|9
|282–310
|–28
|4
|8. Buducsnoszt
|11
|1
|1
|9
|267–351
|–84
|3
B-CSOPORT
Ikast Handbold (dán)–HB Sola (norvég) 32–23 (15–11)
|A B-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Brest
|11
|9
|–
|2
|369–324
|+45
|18
|2. FTC
|11
|8
|–
|3
|340–312
|+28
|16
|3. Odense
|11
|7
|1
|3
|364–337
|+27
|15
|4. CSM Bucuresti
|11
|7
|–
|4
|344–314
|+30
|14
|5. Ikast
|11
|7
|–
|4
|336–317
|+19
|14
|6. Podravka
|11
|2
|1
|8
|311–347
|–36
|5
|7. Ljubljana
|11
|2
|1
|8
|279–328
|–49
|5
|8. Sola
|11
|–
|1
|10
|283–347
|–64
|1