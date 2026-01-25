Albek Anna parádéjával nyert a Metz Podgoricában a női kézi BL-ben

A Storhamar–Borussia Dortmund csatában a félidőben úgy tűnt, hogy a németek sima győzelmet aratnak, hiszen nyolc góllal vezettek. A második 30 perc során a különbség még nőtt is, ám az utolsó negyedórában a norvégok óriási hajrába kezdtek. A Storhamar egy gólra feljött, de pont ekkor ért véget a mérkőzés…

A Dortmundban Alina Grijseels hét gólt dobott, Szikora Melinda ötven százalékkal védett –igaz, mindössze két lövés ment a kapujára, amikor a pályán volt. A Storhamarban Veronika Kafka Malá hat gólig jutott.

A Metz idegenben is nagyon simán verte meg a Buducsnoszt Podgoricát még úgy is, hogy a hazaiak az első negyedórában még tartották a tempót a franciákkal.

Vámos Petra három, a rendkívüli teljesítményt nyújtó Albek Anna nyolc gólt vállalt a sikerből. Albek mindössze tíz lövésből érte el ezt, vagyis nyolcvanszázalékos pontossággal célzott a meccsen.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

11. FORDULÓ

A-CSOPORT

Esbjerg (dán)–DVSC Schaeffler 39–30 (21–12)

Gloria Bistrita (román)–Győri Audi ETO KC 22–27 (12–11)

Storhamar HE (norvég)–Borussia Dortmund (német) 30–31 (11–19)

OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Metz Handball (francia) 23–39 (12–22)

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. GYŐR 11 10 – 1 366–280 +86 20 2. Metz 11 9 – 2 351–288 +63 18 3. Esbjerg 11 7 1 3 364–321 +43 15 4. Gloria Bistrita 11 6 – 5 328–345 –17 12 5. DEBRECEN 11 4 – 7 316–343 –27 8 6. Borussia Dortmund 11 4 – 7 312–348 –36 8 7. Storhamar 11 2 – 9 282–310 –28 4 8. Buducsnoszt 11 1 1 9 267–351 –84 3

B-CSOPORT

Ikast Handbold (dán)–HB Sola (norvég) 32–23 (15–11)