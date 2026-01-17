Csoma Kristóf: Igyekszünk fárasztani a szerbeket

Hollandia ismét bizonyította, hogy kemény ellenfele lehet a legerősebb csapatoknak is – a középdöntő E-csoportjának első fordulójában három negyedig abszolút versenyben volt a magyar válogatottal, öt és fél perccel a vége előtt még mindig „csak” egy góllal vezettünk, a maradék időben viszont remek teljesítménnyel, Fekete Gergő és Vigvári Vince nagyon fontos góljaival sikerült egyértelműsíteni, hogy jobb csapat a magyar. 16–11-es sikerünkkel a középdöntőben is megszereztük az első három pontot.

Az első három negyedben Csoma Kristóf védett – újból kiemelkedően, majdnem 50 százalékos teljesítménnyel (18 lövésből nyolcat hárított), ám főleg az első negyedben meglepték néhányszor a hollandok, kicsit ütemtelen, váratlan szögből elengedett lövésekkel.

„Tét nélkül játszhattak, semmilyen veszítenivalójuk nem volt, ez érezhető volt a lövéseiken. Nem biztos, hogy egy igazán ki-ki meccsen próbálkoznának hasonlóval, de nagy gólokat lőttek, ezt meg kell adni nekik – mondta a Honvédot erősítő kapus a Nemzeti Sportnak. – Jó kis csapat állt össze a hollandoknál, sokat fejlődtek, a legjobb játékosaik topligákban játszanak.”

Csoma szerint több esetben is lezárhattuk volna a mérkőzést, ám időnként pontatlanok voltunk elöl, és abból lefordulva kaptuk a góljainkat.

„Eddig nagyon jól lekommunikáltuk a hasonló helyzeteket, kivédekeztük a lefordulásokat, ezúttal több gólt kaptunk a rendezetlen védelem hatására, ezért maradtak a nyomunkban. Soma beállása szerintem nagy erőt adott a csapatnak, remekül védett emberhátrányban is” – méltatta kapustársát.

„Nagyon örülök, hogy ilyen lelkes közönség előtt játszhatunk, ez minket is felspannol, még ha nem is nekünk szurkolnak majd többségben – tekintett előre kérdésünkre Csoma Kristóf a Szerbia elleni vasárnapi mérkőzésünkre. – Sok kiállításra számítunk, biztos, hogy rengetegszer kell emberhátrányban védekeznünk, de ki akarjuk használni a gyorsaságunkat, és minél több lefordulásgólt lőni. A szerbek jól lövő, de többnyire nagyobb testű, lassabb játékosok. Igyekszünk fárasztani őket egész meccsen, és reméljük, ez a taktika beérik a végére.”

Vasárnap 20.30-kor Szerbiával, kedden 18 órakor Spanyolországgal játszunk: ha a maradék két mérkőzésünkből az egyiket megnyerjük rendes játékidőben, bejutunk a legjobb négy közé.