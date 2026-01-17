Csoma Kristóf: Igyekszünk fárasztani a szerbeket

Hollandia ismét bizonyította, hogy kemény ellenfele lehet a legerősebb csapatoknak is – a középdöntő E-csoportjának első fordulójában három negyedig abszolút versenyben volt a magyar válogatottal, öt és fél perccel a vége előtt még mindig „csak” egy góllal vezettünk, a maradék időben viszont remek teljesítménnyel, Fekete Gergő és Vigvári Vince nagyon fontos góljaival sikerült egyértelműsíteni, hogy jobb csapat a magyar. 16–11-es sikerünkkel a középdöntőben is megszereztük az első három pontot.
Az első három negyedben Csoma Kristóf védett – újból kiemelkedően, majdnem 50 százalékos teljesítménnyel (18 lövésből nyolcat hárított), ám főleg az első negyedben meglepték néhányszor a hollandok, kicsit ütemtelen, váratlan szögből elengedett lövésekkel.
„Tét nélkül játszhattak, semmilyen veszítenivalójuk nem volt, ez érezhető volt a lövéseiken. Nem biztos, hogy egy igazán ki-ki meccsen próbálkoznának hasonlóval, de nagy gólokat lőttek, ezt meg kell adni nekik – mondta a Honvédot erősítő kapus a Nemzeti Sportnak. – Jó kis csapat állt össze a hollandoknál, sokat fejlődtek, a legjobb játékosaik topligákban játszanak.”
Csoma szerint több esetben is lezárhattuk volna a mérkőzést, ám időnként pontatlanok voltunk elöl, és abból lefordulva kaptuk a góljainkat.
„Eddig nagyon jól lekommunikáltuk a hasonló helyzeteket, kivédekeztük a lefordulásokat, ezúttal több gólt kaptunk a rendezetlen védelem hatására, ezért maradtak a nyomunkban. Soma beállása szerintem nagy erőt adott a csapatnak, remekül védett emberhátrányban is” – méltatta kapustársát.
„Nagyon örülök, hogy ilyen lelkes közönség előtt játszhatunk, ez minket is felspannol, még ha nem is nekünk szurkolnak majd többségben – tekintett előre kérdésünkre Csoma Kristóf a Szerbia elleni vasárnapi mérkőzésünkre. – Sok kiállításra számítunk, biztos, hogy rengetegszer kell emberhátrányban védekeznünk, de ki akarjuk használni a gyorsaságunkat, és minél több lefordulásgólt lőni. A szerbek jól lövő, de többnyire nagyobb testű, lassabb játékosok. Igyekszünk fárasztani őket egész meccsen, és reméljük, ez a taktika beérik a végére.”
Vasárnap 20.30-kor Szerbiával, kedden 18 órakor Spanyolországgal játszunk: ha a maradék két mérkőzésünkből az egyiket megnyerjük rendes játékidőben, bejutunk a legjobb négy közé.
„Az eddigi legnagyobb mérkőzésünk következik”
– Az eddigieknél nehezebb volt a Hollandia elleni mérkőzésünk, de a negyedik negyed közepére sikerült eldönteni a meccset. Minek köszönhetően?
– Szerintem sikerült végig higgadtnak maradnunk, nem kapkodtunk, a végére pedig összeállt a védekezésünk – mondta Varga Vince, a magyar válogatott szélsője. – Csoma Kristóf nagyon jól védett, az utolsó negyedre beszálló Vogel Soma még tudott hozni extrákat, ez is kellett a győzelemhez.
– Hogyan találtak rést a pajzsunkon a hollandok?
– Könnyű gólokat kaptunk néha, ezen kívül jól el is találgatták a réseket, szép gólokat lőttek, erőn felül teljesítettek. Néhány lövésükre talán nem is számítottunk, ezért maradhattak a sarkunkban.
– A második negyed elején az ön góljával lett öt-négy, ekkor kezdtünk el ellépni, háromgólos is volt az előnyünk ebben a játékrészben. Benne volt a meccsben ekkor, hogy még szorossá is válhat, érezték ezt?
– Abszolút úgy álltunk neki az egész mérkőzésnek, hogy szoros lehet, főleg, ha nem vesszük őket komolyan. Komolyan vettük Hollandiát, mégis a nyomunkban maradtak sokáig. Nem minden pillanatban voltunk százszázalékosak hátul.
– Hogyan készülnek Szerbia ellen?
– Óriási mérkőzés lesz, az eddigi legnagyobb nekünk az Eb-n. Sokat videózunk az edzések mellett, illetve mentálisan is készülünk arra, hogy a házigazdával játszunk és a több ezer szurkoló többsége pfujol is majd minket.
FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
E-CSOPORT
Vasárnap, 20.15: Magyarország–Szerbia (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!