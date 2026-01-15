Nemzeti Sportrádió

Parázs meccsen lettek csoportelsők a görögök a vízilabda Eb-n

Vágólapra másolva!
2026.01.15. 22:08
null
A horvátokat legyőzve a görögök a csoportelsők (Fotó: European Aquatics/Istvan Derencsenyi)
Címkék
férfi vízilabda férfi vízilabda Európa-bajnokság horvát vízilabda-válogatott görög vízilabda-válogatott férfi vízilabda Eb
A férfi vízilabda Európa-bajnokság B-csoportjában Görögország 11–10-re legyőzte Horvátországot, ezzel megnyerte a csoportot.

A csoportelsőségről döntött a B-csoport, valamint a teljes csoportkör záró mérkőzése Görögország és Horvátország között. Az első félidőben mindössze nyolc gól született (5–3-ra a görögök vezettek), ami egyedülálló a csoportkörben. Fordulás után Alexandrosz Papanasztasziu ötméteresével már háromgólos volt a görög előny, ezután viszont a horvátok három perc alatt visszajöttek egyenlőre, Loren Fatovic lövése bekúszott Panajiotisz Dzordzatosz hóna alatt. A négy góllal legeredményesebb Sztilianosz Argiropulosz ismét előnyhöz juttatta csapatát, majd Fatovic újabb egyenlítő góljára megint Argiropulosz válaszolt – sőt, már a negyedik negyedben megint az FTC játékosa köszönt be, ezzel megint kettővel mentek a görögök (9–7).

Három perccel a vége előtt Konsztantinosz Geniduniasz előre úszás közben fejbe rúgta Marko Zuvelát, brutalitásért kiállították, a görögök öt mezőnyjátékossal fejezték be a meccset, de a maradék időben Horvátország nem tudta kiharcolni legalább az ötméterespárbajt – a vége 11–10 lett a görögöknek. A mérkőzés egyik játékvezetője a magyar Kovács Cs. Tamás volt.

VÍZILABDA
Férfi Európa-bajnokság
Csoportkör, 3. forduló
B-CSOPORT
Szlovénia–Grúzia 11–22 (3–4, 5–4, 2–6, 1–8)
Görögország–Horvátország 11–10 (3–2, 2–1, 3–4, 3–3)

A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYELMGYDVGKP
1. Görögország330054–249
2. Horvátország320148–226
3. Grúzia310235–493
4. Szlovénia300223–650

Korábban
D-CSOPORT
Törökország–Szlovákia 17–16 (4–2, 1–4, 7–3, 5–7)
Olaszország–Románia 20–6 (5–1, 4–3, 4–0, 7–2)

 

férfi vízilabda férfi vízilabda Európa-bajnokság horvát vízilabda-válogatott görög vízilabda-válogatott férfi vízilabda Eb
Legfrissebb hírek

Százszázalékos mérleggel zárta a csoportkört az olasz válogatott a póló Eb-n

Vízilabda
5 órája

Magyarul nyilatkozott a hollandok játékosa a férfi vízi Eb-n, szerinte válogatottunk az aranyéremre is esélyes

Vízilabda
10 órája

Férfi vízilabda Eb: pontelőnyről kezdhetjük a középdöntőt

Vízilabda
Tegnap, 21:17

Spanyolország nyert, Hollandiával kezdünk a férfi vízilabda Eb középdöntőjében

Vízilabda
Tegnap, 20:00

Huszonegy gólig meg sem állt a magyar férfi vízilabda-válogatott Málta ellen

Vízilabda
Tegnap, 12:33

Csapatként nyertük meg a párharcot Montenegró ellen a vízilabda Eb-n

Vízilabda
Tegnap, 6:35

Megvan az olaszok és a románok második győzelme a férfi vízilabda Eb-n

Vízilabda
2026.01.13. 22:15

Horvátország 11 góllal nyert Grúzia ellen a férfi vízilabda Eb-n

Vízilabda
2026.01.13. 17:11
Ezek is érdekelhetik