Parázs meccsen lettek csoportelsők a görögök a vízilabda Eb-n

A csoportelsőségről döntött a B-csoport, valamint a teljes csoportkör záró mérkőzése Görögország és Horvátország között. Az első félidőben mindössze nyolc gól született (5–3-ra a görögök vezettek), ami egyedülálló a csoportkörben. Fordulás után Alexandrosz Papanasztasziu ötméteresével már háromgólos volt a görög előny, ezután viszont a horvátok három perc alatt visszajöttek egyenlőre, Loren Fatovic lövése bekúszott Panajiotisz Dzordzatosz hóna alatt. A négy góllal legeredményesebb Sztilianosz Argiropulosz ismét előnyhöz juttatta csapatát, majd Fatovic újabb egyenlítő góljára megint Argiropulosz válaszolt – sőt, már a negyedik negyedben megint az FTC játékosa köszönt be, ezzel megint kettővel mentek a görögök (9–7).
Három perccel a vége előtt Konsztantinosz Geniduniasz előre úszás közben fejbe rúgta Marko Zuvelát, brutalitásért kiállították, a görögök öt mezőnyjátékossal fejezték be a meccset, de a maradék időben Horvátország nem tudta kiharcolni legalább az ötméterespárbajt – a vége 11–10 lett a görögöknek. A mérkőzés egyik játékvezetője a magyar Kovács Cs. Tamás volt.
VÍZILABDA
Férfi Európa-bajnokság
Csoportkör, 3. forduló
B-CSOPORT
Szlovénia–Grúzia 11–22 (3–4, 5–4, 2–6, 1–8)
Görögország–Horvátország 11–10 (3–2, 2–1, 3–4, 3–3)
|A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
|LM
|GY
|D
|V
|GK
|P
|1. Görögország
|3
|3
|0
|0
|54–24
|9
|2. Horvátország
|3
|2
|0
|1
|48–22
|6
|3. Grúzia
|3
|1
|0
|2
|35–49
|3
|4. Szlovénia
|3
|0
|0
|2
|23–65
|0
Korábban
D-CSOPORT
Törökország–Szlovákia 17–16 (4–2, 1–4, 7–3, 5–7)
Olaszország–Románia 20–6 (5–1, 4–3, 4–0, 7–2)