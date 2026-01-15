Parázs meccsen lettek csoportelsők a görögök a vízilabda Eb-n

A csoportelsőségről döntött a B-csoport, valamint a teljes csoportkör záró mérkőzése Görögország és Horvátország között. Az első félidőben mindössze nyolc gól született (5–3-ra a görögök vezettek), ami egyedülálló a csoportkörben. Fordulás után Alexandrosz Papanasztasziu ötméteresével már háromgólos volt a görög előny, ezután viszont a horvátok három perc alatt visszajöttek egyenlőre, Loren Fatovic lövése bekúszott Panajiotisz Dzordzatosz hóna alatt. A négy góllal legeredményesebb Sztilianosz Argiropulosz ismét előnyhöz juttatta csapatát, majd Fatovic újabb egyenlítő góljára megint Argiropulosz válaszolt – sőt, már a negyedik negyedben megint az FTC játékosa köszönt be, ezzel megint kettővel mentek a görögök (9–7).

Három perccel a vége előtt Konsztantinosz Geniduniasz előre úszás közben fejbe rúgta Marko Zuvelát, brutalitásért kiállították, a görögök öt mezőnyjátékossal fejezték be a meccset, de a maradék időben Horvátország nem tudta kiharcolni legalább az ötméterespárbajt – a vége 11–10 lett a görögöknek. A mérkőzés egyik játékvezetője a magyar Kovács Cs. Tamás volt.

VÍZILABDA

Férfi Európa-bajnokság

Csoportkör, 3. forduló

B-CSOPORT

Szlovénia–Grúzia 11–22 (3–4, 5–4, 2–6, 1–8)

Görögország–Horvátország 11–10 (3–2, 2–1, 3–4, 3–3)

A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE LM GY D V GK P 1. Görögország 3 3 0 0 54–24 9 2. Horvátország 3 2 0 1 48–22 6 3. Grúzia 3 1 0 2 35–49 3 4. Szlovénia 3 0 0 2 23–65 0

Korábban

D-CSOPORT

Törökország–Szlovákia 17–16 (4–2, 1–4, 7–3, 5–7)

Olaszország–Románia 20–6 (5–1, 4–3, 4–0, 7–2)