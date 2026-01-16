Fekete Gergő: Igazából most kezdődik az Európa-bajnokság

„Nehezen kezdődött a mérkőzés. Tehetséges csapat a holland, nagyon küzd a végéig, ezért fej fej mellett haladtunk. Egyénileg is előre tudtam lépni a hajrában, de ez nem sikerült volna a társak nélkül” – kezdte M4 Sportnak tett nyilatkozatát Fekete Gergő.

„Több hibánk volt, mint eddig, volt több rossz passz, ezen változtatnunk kell. Nem sikerült ezeket leredukálnunk, így tudtak mindig visszajönni” – mondta, majd rátért a szerbek elleni következő, vasárnapi meccsre is.

„Mindent meg fogunk tenni a szerbek ellen, igazából most kezdődik az Európa-bajnokság, meg kell őket vernünk, hogy bejussunk a legjobb négybe.”

Varga Zsolt szövetségi kapitány is nyilatkozott: „Tudtuk azért, hogy ez egy nehéz meccs lesz, minden meccsükön jól játszottak, láttam bennük ezt a potenciált, jó csapat lett a holland. Higgadtak maradtunk, nekünk ez a meccs nagyobb nyomás volt, mint nekik, nekünk ez egy kvázi kötelező mérkőzés volt. Voltak olyan periódusai a meccsnek, ahol siettettünk helyzeteket, lehetett volna ez simább is. Ebből is lehet, s kell is tanulni. A kötelező része megvan, jön az a része, ahol eldől az egész Európa-bajnokság sorsa.”