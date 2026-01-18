Nemzeti Sportrádió

Terepkerékpár-vk: Vas Blanka kilencedik Spanyolországban

2026.01.18. 15:43
Vas Blanka (Fotó: Getty Images)
Vas Blanka a 9. helyen ért célba a terepkerékpáros világkupa-sorozat vasárnapi állomásán, Benidormban.

A második sorból rajtolva szokásához híven remekül kezdett Vas Blanka, aki már az élcsoportban kanyarodott a spanyolországi verseny elején. A homokos és füves-földes, illetve saras részeket is tartalmazó, átlépendő palánkokkal és lépcsősorral egyaránt nehezített pályán már az első kör végén a hatodik helyen tekert. Remekül haladva később többször is igyekezett elszakadni csoportjától, ám végül a hatkörös viadal negyedik körében, vélhetően guminyomás-problémák miatt leszakadt az élbolytól, majd hátrébb is csúszott néhány hellyel. Végül csaknem másfél perc lemaradással, kilencedikként tekert be.

A viadalt a holland Lucinda Brand nyerte, aki sikerével bebiztosította elsőségét a vk-sorozatban.

TEREPKERÉKPÁR-VILÁGKUPA, BENIDORM
1. Lucinda Brand (holland, Baloise Verzekeringen-Het Poetsbureau Lions) 52:01 perc
2. Ceylin del Carmen Alvarado (holland, Fenix-Premier Tech) 10 másodperc hátrány
3. Amandine Fouquenet (francia, Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw) 12 másodperc hátrány
...
9. Vas Blanka (SD Worx-Protime) 1:25 perc hátrány

 

