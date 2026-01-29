Nemzeti Sportrádió

Gróf Dávid: Kemény ízelítőt kaptunk, milyen futball van a Premier League-ben

2026.01.29. 23:17
Gróf Dávid szerint már kávéház volt a Forest, de az FTC így is jól teljesített az alapszakaszban (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, a Ferencváros 4–0-ra kikapott a Nottingham Foresttől a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 8. fordulójában. A meccset követően Gróf Dávid nyilatkozott az M4 Sport kamerái előtt.

 

„Kaptunk egy kemény ízelítőt, milyen futball van a Premier League-ben, látszott, hogy más kávéház. A Forest ma nagyon jó mentalitással jött ki, de mi is erősen kezdtünk, volt három kapufánk is. Mennünk kell tovább, nincs idő búslakodni” – kezdte az értékelést Gróf Dávid, az FTC kapusa.

„Összességében ez az Európa-liga-teljesítmény, úgy gondolom, így is rendben volt. Csalódottak vagyunk, hogy nem értük el a legjobb nyolcat, de ez mutatja, hogy mennyit fejlődtünk. Sokan azt mondták, meccset sem fogunk nyerni, ehhez képest... Próbálunk tanulni a mai hibákból” – tette hozzá Gróf.

„Várható volt előzetesen is, hogy kijöhet, de látható volt a különbség a két csapat között. Megpróbáltunk mindent, de ebben ma ennyi volt. Hosszú a sztárok listája a túloldalon, azt éreztették, van időd, ha ahogy átvetted a labdát, egyből ott voltak, nehéz volt ezzel mit tenni. A sorsolást nézve szerintem túl is teljesítettünk, de állunk elébe a következő feladatnak” – mondta Szalai Gábor, a ferencvárosiak védője.

Az M4 Sport szakértőjeként Gera Zoltán, az FTC korábbi játékosa is összegzett a pálya széléről: „Fájdalmas vereség volt ez a Fradi számára. Rögtön lehetett érezni, hogy sokkal gyorsabb az ellenfél, semmire sem volt idő. Folyamatosan húzták ki a belső védőket, belőtték a labdát az üres területekre, tudatosan építették a támadásaikat, a védekezés nagyon szétcsúszott a Ferencvárosnál. Ilyen játékosokkal szemben például Ötvös Bencének kellett középhátvédet játszania, akinek nem ez a posztja. Teljesen megérdemelt volt a Forest győzelme, még ekkora különbséggel is. Abba bízom, ez egy olyan ébresztő lesz a Fradinak, amiből rájön, hogyan kell védekezni ilyen csapatok ellen.”

Európa-liga
1 órája

Négygólos vereséget szenvedett a Ferencváros Angliában, a rájátszásban folytatja februárban

A zöld-fehérek kétszer is a kapufát találták el, de védekezésben olyan hibákat követtek el, amelyek ilyen szintű ellenféllel szemben nem férnek bele.

A mérkőzés online, szöveges, tudósítása itt olvasható!

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
NOTTINGHAM FOREST (angol)–FERENCVÁROSI TC 4–0 (2–0)
Nottingham, City Ground, 26 304 néző. Vezette: Sebastien Gishamer (Roland Riedel, Santino Schreiner) – osztrákok
NOTTINGHAM: Sels – Abbott, Morato, Milenkovics (Murillo, 78.), N. Williams (Aina, 66.) – Sangaré (Gibbs-White, 66.), R. Yates – N. Domínguez (Bakwa, 84.), McAtee, Ndoye – Igor Jesus (Hudson-Odoi, 66.). Menedzser: Sean Dyche
FERENCVÁROS: Gróf – I. Cissé, Ötvös, Szalai G. – Makreckis, Levi (Joseph, a szünetben), Júlio Romao (Gólik, 90.), Kanikovszki (N. Keita, 73.), Cadu – Yusuf (Gruber, 73.), Zachariassen (Madarász Á., 84.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Ötvös (17. – öngól), Igor Jesus (21., 55.), McAtee (90. – 11-esből)

    
AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYEMGyDVL–KGkP
  1. Lyon87118–5+1321
  2. Aston Villa87114–6+821
  3. Midtjylland861118–8+1019
  4. Real Betis852113–7+617
  5. Porto852113–7+617
  6. Braga852111–5+617
  7. Freiburg852110–4+617
  8. Roma851213–6+716
  9. Genk851211–7+416
10. Bologna843114–7+715
11. Stuttgart85315–9+615
12. FERENCVÁROS843112–11+115
13. Nottingham Forest842215–7+814
14. Viktoria Plzen8358–3+514
15. Crvena zvezda84227–6+114
16. Celta Vigo841315–11+413
17. PAOK833217–14+312
18. Lille84412–9+312
19. Fenerbahce833210–7+312
20. Panathinaikosz833211–9+212
21. Celtic832313–15–211
22. Ludogorec831412–15–310
23. Dinamo Zagreb831412–16–410
24. Brann Bergen82339–11–29
25. Young Boys83510–16–69
26. Sturm Graz82155–11–67
27. FCSB82159–16–77
28. Go Ahead Eagles82156–14–87
29. Feyenoord82611–15–46
30. Basel8269–13–46
31. Salzburg82610–15–56
32. Rangers81165–14–94
33. Nice8177–15–83
34. Utrecht8175–15–101
35. Malmö8174–15–111
36. Maccabi Tel-Aviv8172–22–201

 

 

Ezek is érdekelhetik