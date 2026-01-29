Gróf Dávid: Kemény ízelítőt kaptunk, milyen futball van a Premier League-ben

„Kaptunk egy kemény ízelítőt, milyen futball van a Premier League-ben, látszott, hogy más kávéház. A Forest ma nagyon jó mentalitással jött ki, de mi is erősen kezdtünk, volt három kapufánk is. Mennünk kell tovább, nincs idő búslakodni” – kezdte az értékelést Gróf Dávid, az FTC kapusa.

„Összességében ez az Európa-liga-teljesítmény, úgy gondolom, így is rendben volt. Csalódottak vagyunk, hogy nem értük el a legjobb nyolcat, de ez mutatja, hogy mennyit fejlődtünk. Sokan azt mondták, meccset sem fogunk nyerni, ehhez képest... Próbálunk tanulni a mai hibákból” – tette hozzá Gróf.

„Várható volt előzetesen is, hogy kijöhet, de látható volt a különbség a két csapat között. Megpróbáltunk mindent, de ebben ma ennyi volt. Hosszú a sztárok listája a túloldalon, azt éreztették, van időd, ha ahogy átvetted a labdát, egyből ott voltak, nehéz volt ezzel mit tenni. A sorsolást nézve szerintem túl is teljesítettünk, de állunk elébe a következő feladatnak” – mondta Szalai Gábor, a ferencvárosiak védője.

Az M4 Sport szakértőjeként Gera Zoltán, az FTC korábbi játékosa is összegzett a pálya széléről: „Fájdalmas vereség volt ez a Fradi számára. Rögtön lehetett érezni, hogy sokkal gyorsabb az ellenfél, semmire sem volt idő. Folyamatosan húzták ki a belső védőket, belőtték a labdát az üres területekre, tudatosan építették a támadásaikat, a védekezés nagyon szétcsúszott a Ferencvárosnál. Ilyen játékosokkal szemben például Ötvös Bencének kellett középhátvédet játszania, akinek nem ez a posztja. Teljesen megérdemelt volt a Forest győzelme, még ekkora különbséggel is. Abba bízom, ez egy olyan ébresztő lesz a Fradinak, amiből rájön, hogyan kell védekezni ilyen csapatok ellen.”