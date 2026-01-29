Gróf Dávid: Kemény ízelítőt kaptunk, milyen futball van a Premier League-ben
„Kaptunk egy kemény ízelítőt, milyen futball van a Premier League-ben, látszott, hogy más kávéház. A Forest ma nagyon jó mentalitással jött ki, de mi is erősen kezdtünk, volt három kapufánk is. Mennünk kell tovább, nincs idő búslakodni” – kezdte az értékelést Gróf Dávid, az FTC kapusa.
„Összességében ez az Európa-liga-teljesítmény, úgy gondolom, így is rendben volt. Csalódottak vagyunk, hogy nem értük el a legjobb nyolcat, de ez mutatja, hogy mennyit fejlődtünk. Sokan azt mondták, meccset sem fogunk nyerni, ehhez képest... Próbálunk tanulni a mai hibákból” – tette hozzá Gróf.
„Várható volt előzetesen is, hogy kijöhet, de látható volt a különbség a két csapat között. Megpróbáltunk mindent, de ebben ma ennyi volt. Hosszú a sztárok listája a túloldalon, azt éreztették, van időd, ha ahogy átvetted a labdát, egyből ott voltak, nehéz volt ezzel mit tenni. A sorsolást nézve szerintem túl is teljesítettünk, de állunk elébe a következő feladatnak” – mondta Szalai Gábor, a ferencvárosiak védője.
Az M4 Sport szakértőjeként Gera Zoltán, az FTC korábbi játékosa is összegzett a pálya széléről: „Fájdalmas vereség volt ez a Fradi számára. Rögtön lehetett érezni, hogy sokkal gyorsabb az ellenfél, semmire sem volt idő. Folyamatosan húzták ki a belső védőket, belőtték a labdát az üres területekre, tudatosan építették a támadásaikat, a védekezés nagyon szétcsúszott a Ferencvárosnál. Ilyen játékosokkal szemben például Ötvös Bencének kellett középhátvédet játszania, akinek nem ez a posztja. Teljesen megérdemelt volt a Forest győzelme, még ekkora különbséggel is. Abba bízom, ez egy olyan ébresztő lesz a Fradinak, amiből rájön, hogyan kell védekezni ilyen csapatok ellen.”
Négygólos vereséget szenvedett a Ferencváros Angliában, a rájátszásban folytatja februárban
A mérkőzés online, szöveges, tudósítása itt olvasható!
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
NOTTINGHAM FOREST (angol)–FERENCVÁROSI TC 4–0 (2–0)
Nottingham, City Ground, 26 304 néző. Vezette: Sebastien Gishamer (Roland Riedel, Santino Schreiner) – osztrákok
NOTTINGHAM: Sels – Abbott, Morato, Milenkovics (Murillo, 78.), N. Williams (Aina, 66.) – Sangaré (Gibbs-White, 66.), R. Yates – N. Domínguez (Bakwa, 84.), McAtee, Ndoye – Igor Jesus (Hudson-Odoi, 66.). Menedzser: Sean Dyche
FERENCVÁROS: Gróf – I. Cissé, Ötvös, Szalai G. – Makreckis, Levi (Joseph, a szünetben), Júlio Romao (Gólik, 90.), Kanikovszki (N. Keita, 73.), Cadu – Yusuf (Gruber, 73.), Zachariassen (Madarász Á., 84.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Ötvös (17. – öngól), Igor Jesus (21., 55.), McAtee (90. – 11-esből)
|AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Lyon
|8
|7
|–
|1
|18–5
|+13
|21
|2. Aston Villa
|8
|7
|–
|1
|14–6
|+8
|21
|3. Midtjylland
|8
|6
|1
|1
|18–8
|+10
|19
|4. Real Betis
|8
|5
|2
|1
|13–7
|+6
|17
|5. Porto
|8
|5
|2
|1
|13–7
|+6
|17
|6. Braga
|8
|5
|2
|1
|11–5
|+6
|17
|7. Freiburg
|8
|5
|2
|1
|10–4
|+6
|17
|8. Roma
|8
|5
|1
|2
|13–6
|+7
|16
|9. Genk
|8
|5
|1
|2
|11–7
|+4
|16
|10. Bologna
|8
|4
|3
|1
|14–7
|+7
|15
|11. Stuttgart
|8
|5
|–
|3
|15–9
|+6
|15
|12. FERENCVÁROS
|8
|4
|3
|1
|12–11
|+1
|15
|13. Nottingham Forest
|8
|4
|2
|2
|15–7
|+8
|14
|14. Viktoria Plzen
|8
|3
|5
|–
|8–3
|+5
|14
|15. Crvena zvezda
|8
|4
|2
|2
|7–6
|+1
|14
|16. Celta Vigo
|8
|4
|1
|3
|15–11
|+4
|13
|17. PAOK
|8
|3
|3
|2
|17–14
|+3
|12
|18. Lille
|8
|4
|–
|4
|12–9
|+3
|12
|19. Fenerbahce
|8
|3
|3
|2
|10–7
|+3
|12
|20. Panathinaikosz
|8
|3
|3
|2
|11–9
|+2
|12
|21. Celtic
|8
|3
|2
|3
|13–15
|–2
|11
|22. Ludogorec
|8
|3
|1
|4
|12–15
|–3
|10
|23. Dinamo Zagreb
|8
|3
|1
|4
|12–16
|–4
|10
|24. Brann Bergen
|8
|2
|3
|3
|9–11
|–2
|9
|25. Young Boys
|8
|3
|–
|5
|10–16
|–6
|9
|26. Sturm Graz
|8
|2
|1
|5
|5–11
|–6
|7
|27. FCSB
|8
|2
|1
|5
|9–16
|–7
|7
|28. Go Ahead Eagles
|8
|2
|1
|5
|6–14
|–8
|7
|29. Feyenoord
|8
|2
|–
|6
|11–15
|–4
|6
|30. Basel
|8
|2
|–
|6
|9–13
|–4
|6
|31. Salzburg
|8
|2
|–
|6
|10–15
|–5
|6
|32. Rangers
|8
|1
|1
|6
|5–14
|–9
|4
|33. Nice
|8
|1
|–
|7
|7–15
|–8
|3
|34. Utrecht
|8
|–
|1
|7
|5–15
|–10
|1
|35. Malmö
|8
|–
|1
|7
|4–15
|–11
|1
|36. Maccabi Tel-Aviv
|8
|–
|1
|7
|2–22
|–20
|1