Kristoffer Zachariassen a Ludogorecről: Az elmúlt években jó néhányszor összecsaptunk, jól ismerjük egymást
BOLGÁR KIHÍVÁS ÚJRATÖLTVE: a Ferencváros az Európa-liga rájátszásában ismét a bolgár Ludogoreccel mérkőzik meg, s bár papíron a könnyebb ellenfelet kapta, nem ígérkezik könnyű párharcnak a két meccs, de tény, a skót Celtic játékerőben, a stadion hangulatában is keményebb diónak ígérkezett volna.
A Ferencvárosnál alighanem örülnek a sorsolásnak, hiszen a Ludogoreccel csak a most zajló idényben háromszor találkoztak már a zöld-fehérek, így Robbie Keane és stábja jól ismeri következő ellenfelét, a videóelemzőknek sem kell teljesen új csapatot feltérképezniük. Szakmailag tehát jól alakult a pénteki sorsolás, a szurkolók csak azért bánkódhatnak, hogy ismét a Bulgária északkeleti részén fekvő Razgradba kell utazniuk, márpedig a kisváros nem a szépségéről híres, központjában egy mecseten kívül semmi látnivaló nincsen, nívósabb szálloda is csak egy, így a Ferencváros ismét annak a vendégszeretetét élvezheti.
Kristoffer Zachariassen, a Fradi norvég légiósa 2021-ben érkezett az Üllői útra, s hirtelen nem is tudta felidézni, az elmúlt években hányszor találkoztak a bolgár együttessel. A magyar bajnok játékosai a csütörtök esti, Nottingham Forest ellen idegenben elszenvedett 4–0-s vereség után éppen a másnapi regeneráló edzést végezték a Népligetben, amikor kiderült, hogyan alakult a sorolás Nyonban.
„Az öltözőbe beérve a csapattársaimtól hallottam, hogy ismét a bolgár csapattal találkozunk – mondta lapunknak Kristoffer Zachariassen. – Az elmúlt években jó néhányszor összecsaptunk, jól ismerjük egymást a bolgár csapat játékosaival, ebből a szempontból nem érhet meglepetés bennünket. Az idei Bajnokok Ligája-selejtezőben megvívott két meccs után az Európa-liga alapszakaszában is összefutottunk, mindkettőből győztesen kerültünk ki. Az alapszakasz során három egyre vertük meg a Ludogorecet, mégsem mondanám, hogy könnyű párharc vár ránk – sőt! Idegenben kezdünk, ez előnyt jelenthet, a magam részéről sokkal jobban szeretem, ha a második mérkőzést játszhatjuk odahaza. A Groupama Arénában, saját közönségünk előtt könnyebb kiharcolni a továbbjutás. Idegenben jó eredményt kell elérnünk, olyat, ami kellő alapot jelent a visszavágóra. Ha hozzávesszük az előttünk álló két összecsapást, a mostani kiírásban összesen öt mérkőzést játszunk a bolgárokkal. Ez azért nem kevés… Izgatottan várom a Ludogorec elleni két csatát, de addig is számtalan nehéz kihívás vár ránk, rögtön itt a vasárnapi, Paks elleni idegenbeli bajnoki.”
Robbie Keane vezetőedző számára jó hír, hogy a rájátszás mérkőzéseire a télen érkezett új igazolások közül hármat is nevezhet, azaz a Ludogorec ellen jóval mélyebb lesz a merítési lehetősége, mint a Nottingham Forest ellen volt. Nagy kérdés, hogy a bolgár bajnok ellen készülő keretbe Elton Acolatse, Marius Corbu, Mariano Gómez és Franko Kovacevic közül ki kerül be, az viszont biztos, hogy a Ferencvárosnak a védekezés stabilabbá tételéhez, és a veszélyesebb támadójátékhoz is friss futballistákra lesz szüksége.
A bulgáriai odavágót február 19-én, a budapesti mérkőzést egy héttel később rendezik. A párharc továbbjutója a Portóval vagy a Bragával találkozik.
A RÁJÁTSZÁS PÁROSÍTÁSAI
Ludogorec (bolgár)–Ferencváros (magyar)
Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)
Dinamo Zagreb (horvát)–Genk (belga)
PAOK (görög)–Celta Vigo (spanyol)
Celtic (skót)–Stuttgart (német)
Fenerbahce (török)–Nottingham (angol)
Brann Bergen (norvég)–Bologna (olasz)
Lille (francia)–Crvena zvezda (szerb)
|AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Lyon
|8
|7
|–
|1
|18–5
|+13
|21
|2. Aston Villa
|8
|7
|–
|1
|14–6
|+8
|21
|3. Midtjylland
|8
|6
|1
|1
|18–8
|+10
|19
|4. Real Betis
|8
|5
|2
|1
|13–7
|+6
|17
|5. Porto
|8
|5
|2
|1
|13–7
|+6
|17
|6. Braga
|8
|5
|2
|1
|11–5
|+6
|17
|7. Freiburg
|8
|5
|2
|1
|10–4
|+6
|17
|8. Roma
|8
|5
|1
|2
|13–6
|+7
|16
|9. Genk
|8
|5
|1
|2
|11–7
|+4
|16
|10. Bologna
|8
|4
|3
|1
|14–7
|+7
|15
|11. Stuttgart
|8
|5
|–
|3
|15–9
|+6
|15
|12. FERENCVÁROS
|8
|4
|3
|1
|12–11
|+1
|15
|13. Nottingham Forest
|8
|4
|2
|2
|15–7
|+8
|14
|14. Viktoria Plzen
|8
|3
|5
|–
|8–3
|+5
|14
|15. Crvena zvezda
|8
|4
|2
|2
|7–6
|+1
|14
|16. Celta Vigo
|8
|4
|1
|3
|15–11
|+4
|13
|17. PAOK
|8
|3
|3
|2
|17–14
|+3
|12
|18. Lille
|8
|4
|–
|4
|12–9
|+3
|12
|19. Fenerbahce
|8
|3
|3
|2
|10–7
|+3
|12
|20. Panathinaikosz
|8
|3
|3
|2
|11–9
|+2
|12
|21. Celtic
|8
|3
|2
|3
|13–15
|–2
|11
|22. Ludogorec
|8
|3
|1
|4
|12–15
|–3
|10
|23. Dinamo Zagreb
|8
|3
|1
|4
|12–16
|–4
|10
|24. Brann Bergen
|8
|2
|3
|3
|9–11
|–2
|9
|25. Young Boys
|8
|3
|–
|5
|10–16
|–6
|9
|26. Sturm Graz
|8
|2
|1
|5
|5–11
|–6
|7
|27. FCSB
|8
|2
|1
|5
|9–16
|–7
|7
|28. Go Ahead Eagles
|8
|2
|1
|5
|6–14
|–8
|7
|29. Feyenoord
|8
|2
|–
|6
|11–15
|–4
|6
|30. Basel
|8
|2
|–
|6
|9–13
|–4
|6
|31. Salzburg
|8
|2
|–
|6
|10–15
|–5
|6
|32. Rangers
|8
|1
|1
|6
|5–14
|–9
|4
|33. Nice
|8
|1
|–
|7
|7–15
|–8
|3
|34. Utrecht
|8
|–
|1
|7
|5–15
|–10
|1
|35. Malmö
|8
|–
|1
|7
|4–15
|–11
|1
|36. Maccabi Tel-Aviv
|8
|–
|1
|7
|2–22
|–20
|1