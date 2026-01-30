Nemzeti Sportrádió

Kristoffer Zachariassen a Ludogorecről: Az elmúlt években jó néhányszor összecsaptunk, jól ismerjük egymást

BORBOLA BENCEBORBOLA BENCE
Vágólapra másolva!
2026.01.30. 16:23
Kristoffer Zachariassen elmondta, jól ismerik már a bolgár ellenfelet (Fotó: Getty Images)
Címkék
FTC Robbie Keane nyilatkozatok Európa-liga Ferencváros
Az Európa-liga rájátszásában a Ferencváros régi ismerőssel, a bolgár Ludogoreccel találkozik. Kristoffer Zachariassen, a Fradi norvég szélsője is jól ismeri a razgradi együttest, és bár legutóbb (is) nyertek ellenük, kemény párharcra számít.

 

BOLGÁR KIHÍVÁS ÚJRATÖLTVE: a Ferencváros az Európa-liga rájátszásában ismét a bolgár Ludogoreccel mérkőzik meg, s bár papíron a könnyebb ellenfelet kapta, nem ígérkezik könnyű párharcnak a két meccs, de tény, a skót Celtic játékerőben, a stadion hangulatában is keményebb diónak ígérkezett volna.

A Ferencvárosnál alighanem örülnek a sorsolásnak, hiszen a Ludogoreccel csak a most zajló idényben háromszor találkoztak már a zöld-fehérek, így Robbie Keane és stábja jól ismeri következő ellenfelét, a videóelemzőknek sem kell teljesen új csapatot feltérképezniük. Szakmailag tehát jól alakult a pénteki sorsolás, a szurkolók csak azért bánkódhatnak, hogy ismét a Bulgária északkeleti részén fekvő Razgradba kell utazniuk, márpedig a kisváros nem a szépségéről híres, központjában egy mecseten kívül semmi látnivaló nincsen, nívósabb szálloda is csak egy, így a Ferencváros ismét annak a vendégszeretetét élvezheti.

Kristoffer Zachariassen, a Fradi norvég légiósa 2021-ben érkezett az Üllői útra, s hirtelen nem is tudta felidézni, az elmúlt években hányszor találkoztak a bolgár együttessel. A magyar bajnok játékosai a csütörtök esti, Nottingham Forest ellen idegenben elszenvedett 4–0-s vereség után éppen a másnapi regeneráló edzést végezték a Népligetben, amikor kiderült, hogyan alakult a sorolás Nyonban.

„Az öltözőbe beérve a csapattársaimtól hallottam, hogy ismét a bolgár csapattal találkozunk – mondta lapunknak Kristoffer Zachariassen. – Az elmúlt években jó néhányszor összecsaptunk, jól ismerjük egymást a bolgár csapat játékosaival, ebből a szempontból nem érhet meglepetés bennünket. Az idei Bajnokok Ligája-selejtezőben megvívott két meccs után az Európa-liga alapszakaszában is összefutottunk, mindkettőből győztesen kerültünk ki. Az alapszakasz során három egyre vertük meg a Ludogorecet, mégsem mondanám, hogy könnyű párharc vár ránk – sőt! Idegenben kezdünk, ez előnyt jelenthet, a magam részéről sokkal jobban szeretem, ha a második mérkőzést játszhatjuk odahaza. A Groupama Arénában, saját közönségünk előtt könnyebb kiharcolni a továbbjutás. Idegenben jó eredményt kell elérnünk, olyat, ami kellő alapot jelent a visszavágóra. Ha hozzávesszük az előttünk álló két összecsapást, a mostani kiírásban összesen öt mérkőzést játszunk a bolgárokkal. Ez azért nem kevés… Izgatottan várom a Ludogorec elleni két csatát, de addig is számtalan nehéz kihívás vár ránk, rögtön itt a vasárnapi, Paks elleni idegenbeli bajnoki.”

Robbie Keane vezetőedző számára jó hír, hogy a rájátszás mérkőzéseire a télen érkezett új igazolások közül hármat is nevezhet, azaz a Ludogorec ellen jóval mélyebb lesz a merítési lehetősége, mint a Nottingham Forest ellen volt. Nagy kérdés, hogy a bolgár bajnok ellen készülő keretbe Elton Acolatse, Marius Corbu, Mariano Gómez és Franko Kovacevic közül ki kerül be, az viszont biztos, hogy a Ferencvárosnak a védekezés stabilabbá tételéhez, és a veszélyesebb támadójátékhoz is friss futballistákra lesz szüksége.

A bulgáriai odavágót február 19-én, a budapesti mérkőzést egy héttel később rendezik. A párharc továbbjutója a Portóval vagy a Bragával találkozik. 

Kapcsolódó tartalom

Most éppen norvég edző irányítja majd a Ludogorecet a Fradi ellen…

A bolgár kirakatcsapat a bajnokságban is szenved – Per-Mathias Högmo mellett két új brazil segítheti a kilábalást.

A Ludogorec lesz a Ferencváros ellenfele az Európa-liga-rájátszásban

A párharc továbbjutója a Portóval vagy a Bragával találkozik a nyolcaddöntőben.

A RÁJÁTSZÁS PÁROSÍTÁSAI
Ludogorec (bolgár)–Ferencváros (magyar)
Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)
Dinamo Zagreb (horvát)–Genk (belga)
PAOK (görög)–Celta Vigo (spanyol)
Celtic (skót)–Stuttgart (német)
Fenerbahce (török)–Nottingham (angol)
Brann Bergen (norvég)–Bologna (olasz)
Lille (francia)–Crvena zvezda (szerb)

    
AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYEMGyDVL–KGkP
  1. Lyon87118–5+1321
  2. Aston Villa87114–6+821
  3. Midtjylland861118–8+1019
  4. Real Betis852113–7+617
  5. Porto852113–7+617
  6. Braga852111–5+617
  7. Freiburg852110–4+617
  8. Roma851213–6+716
  9. Genk851211–7+416
10. Bologna843114–7+715
11. Stuttgart85315–9+615
12. FERENCVÁROS843112–11+115
13. Nottingham Forest842215–7+814
14. Viktoria Plzen8358–3+514
15. Crvena zvezda84227–6+114
16. Celta Vigo841315–11+413
17. PAOK833217–14+312
18. Lille84412–9+312
19. Fenerbahce833210–7+312
20. Panathinaikosz833211–9+212
21. Celtic832313–15–211
22. Ludogorec831412–15–310
23. Dinamo Zagreb831412–16–410
24. Brann Bergen82339–11–29
25. Young Boys83510–16–69
26. Sturm Graz82155–11–67
27. FCSB82159–16–77
28. Go Ahead Eagles82156–14–87
29. Feyenoord82611–15–46
30. Basel8269–13–46
31. Salzburg82610–15–56
32. Rangers81165–14–94
33. Nice8177–15–83
34. Utrecht8175–15–101
35. Malmö8174–15–111
36. Maccabi Tel-Aviv8172–22–201

 

 

FTC Robbie Keane nyilatkozatok Európa-liga Ferencváros
Legfrissebb hírek

Most éppen norvég edző irányítja majd a Ludogorecet a Fradi ellen…

Európa-liga
52 perce

A Ludogorec lesz a Ferencváros ellenfele az Európa-liga-rájátszásban

Európa-liga
3 órája

Megvan a Ferencváros kézilabdacsapatának új vezetőedzője

Kézilabda
6 órája

Kovácsik Ádám: A dobogós helyezéshez a rangadós sikerek is kellenek

Labdarúgó NB I
7 órája

Sérülése után Laura Glauser készen áll a visszatérésre

Kézilabda
7 órája

Meggyőző és önbizalom-növelő nottinghami győzelemről ír az angol sajtó a Ferencváros elleni meccs után – lapszemle

Európa-liga
9 órája

Robbie Keane: Legyünk reálisak, a Nottingham elit csapat, más szint

Európa-liga
17 órája

Nem sikerült a bravúr – Thury Gábor jegyzete

Európa-liga
17 órája
Ezek is érdekelhetik