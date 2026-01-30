Kristoffer Zachariassen a Ludogorecről: Az elmúlt években jó néhányszor összecsaptunk, jól ismerjük egymást

BOLGÁR KIHÍVÁS ÚJRATÖLTVE: a Ferencváros az Európa-liga rájátszásában ismét a bolgár Ludogoreccel mérkőzik meg, s bár papíron a könnyebb ellenfelet kapta, nem ígérkezik könnyű párharcnak a két meccs, de tény, a skót Celtic játékerőben, a stadion hangulatában is keményebb diónak ígérkezett volna.

A Ferencvárosnál alighanem örülnek a sorsolásnak, hiszen a Ludogoreccel csak a most zajló idényben háromszor találkoztak már a zöld-fehérek, így Robbie Keane és stábja jól ismeri következő ellenfelét, a videóelemzőknek sem kell teljesen új csapatot feltérképezniük. Szakmailag tehát jól alakult a pénteki sorsolás, a szurkolók csak azért bánkódhatnak, hogy ismét a Bulgária északkeleti részén fekvő Razgradba kell utazniuk, márpedig a kisváros nem a szépségéről híres, központjában egy mecseten kívül semmi látnivaló nincsen, nívósabb szálloda is csak egy, így a Ferencváros ismét annak a vendégszeretetét élvezheti.

Kristoffer Zachariassen, a Fradi norvég légiósa 2021-ben érkezett az Üllői útra, s hirtelen nem is tudta felidézni, az elmúlt években hányszor találkoztak a bolgár együttessel. A magyar bajnok játékosai a csütörtök esti, Nottingham Forest ellen idegenben elszenvedett 4–0-s vereség után éppen a másnapi regeneráló edzést végezték a Népligetben, amikor kiderült, hogyan alakult a sorolás Nyonban.

„Az öltözőbe beérve a csapattársaimtól hallottam, hogy ismét a bolgár csapattal találkozunk – mondta lapunknak Kristoffer Zachariassen. – Az elmúlt években jó néhányszor összecsaptunk, jól ismerjük egymást a bolgár csapat játékosaival, ebből a szempontból nem érhet meglepetés bennünket. Az idei Bajnokok Ligája-selejtezőben megvívott két meccs után az Európa-liga alapszakaszában is összefutottunk, mindkettőből győztesen kerültünk ki. Az alapszakasz során három egyre vertük meg a Ludogorecet, mégsem mondanám, hogy könnyű párharc vár ránk – sőt! Idegenben kezdünk, ez előnyt jelenthet, a magam részéről sokkal jobban szeretem, ha a második mérkőzést játszhatjuk odahaza. A Groupama Arénában, saját közönségünk előtt könnyebb kiharcolni a továbbjutás. Idegenben jó eredményt kell elérnünk, olyat, ami kellő alapot jelent a visszavágóra. Ha hozzávesszük az előttünk álló két összecsapást, a mostani kiírásban összesen öt mérkőzést játszunk a bolgárokkal. Ez azért nem kevés… Izgatottan várom a Ludogorec elleni két csatát, de addig is számtalan nehéz kihívás vár ránk, rögtön itt a vasárnapi, Paks elleni idegenbeli bajnoki.”

Robbie Keane vezetőedző számára jó hír, hogy a rájátszás mérkőzéseire a télen érkezett új igazolások közül hármat is nevezhet, azaz a Ludogorec ellen jóval mélyebb lesz a merítési lehetősége, mint a Nottingham Forest ellen volt. Nagy kérdés, hogy a bolgár bajnok ellen készülő keretbe Elton Acolatse, Marius Corbu, Mariano Gómez és Franko Kovacevic közül ki kerül be, az viszont biztos, hogy a Ferencvárosnak a védekezés stabilabbá tételéhez, és a veszélyesebb támadójátékhoz is friss futballistákra lesz szüksége.

A bulgáriai odavágót február 19-én, a budapesti mérkőzést egy héttel később rendezik. A párharc továbbjutója a Portóval vagy a Bragával találkozik.