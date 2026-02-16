Nemzeti Sportrádió

Messi és Busquets világcsúcsa: 653 közös meccs!

2026.02.16. 16:43
Fotó: Getty Images
Címkék
Lionel Messi világrekord Sergio Busquets IFFHS
A világfutballban az argentin Lionel Messi és a spanyol Sergio Busquets szerepelt együtt a legtöbb mérkőzésen, 653 alkalommal – írta a sajátos rekordról megemlékező anyagában a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS).

Hatszázötvenhárom közös meccsel Lionel Messi és Sergio Busquets a legösszeszokottabb labdarúgópáros a sportág históriájában. A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) adatai szerint a két világbajnok játékos 2025-ben érte el a jelenlegi 653-as csúcsot úgy, hogy 2008 és 2025 között előbb az FC Barcelonában volt 569 közös fellépésük, majd amerikai klubcsapatukban, az Inter Miamiban játszottak együtt 84 találkozón.

A futballpárok rekordlistáján a második helyen is a visszavonulását a múlt év végén bejelentő Busquets található 620 meccsel, amelyeken Gerard Piquével szerepelt közösen: 533 alkalommal a katalán sztárcsapatban, 87-szer a spanyol nemzeti válogatottban, a 2008 és 2022 közötti időszakaszban.

Az IFFHS külön kiemelte, hogy 2008. szeptember 13-án volt az első mérkőzése a Barcának, amelyen Busquets, Piqué és Messi hármasa először futballozott együtt.

A labdarúgás történetében még két német duó lépte át a hatszázas határt közös meccseivel. Mind a négyen a Bayern München színeiben játszva jutottak el egyformán a 611-es számig: Gerd Müller és Sepp Maier 1965 és 1979, Thomas Müller és Manuel Neuer pedig 2010 és 2025 között.

 

