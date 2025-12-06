A hónap utánpótlásedzője: november jelöltjei

A hónap utánpótlásedzője díj odaítélésekor figyelembe veszik az adott időszak világversenyein, nemzetközi eseményein, legjelentősebb hazai viadalain, bajnokságain elért eredményeket, de a díjra történő jelölésnél ugyancsak döntő szempont volt a kiválasztott szakmai múltja, megfelelő edzői végzettsége, példaértékű nevelőmunkája. A díjazottakról a kuratórium képviselőiből álló kuratórium hamarosan dönt; a győztes 250 ezer forintos pénzdíjazásban részesül.

A díj ötödik évadának (amely 2025 szeptemberétől 2026 augusztusáig tart) harmadik kiírásában kerékpár-, ökölvívó- és vízilabdaedző került a jelöltek közé.

Íme, november hónap kiválasztottjai!

BÚR ZSOLT, a Bikexpert Specialized Team 44 éves vezetőedzője maga is kiváló kerékpárversenyző volt, hegyi- és terepkerékpárban (mountain bike és cyclo-cross) egyaránt válogatottságig vitte, világ- és Európa-bajnokságon is szerepelt. Sőt még manapság is versenyez: az idén a masters Eb-n aranyérmes, a vb-n negyedik lett. Tizenöt évvel ezelőtt fogott bele az edzősködésbe, mindjárt a legmagasabb szinten: a mountain bike-válogatott szövetségi trénere lett Benkó László kapitány mellett. Ebben az időszakban foglalkozhatott mások mellett Valter Attilával és Dina Mártonnal is, a hazai férfi kerékpársport jelenlegi két kiemelkedő alakjával. Emellett egy kiscsapatnál klubedzőként is tevékenykedett, mígnem néhány év elteltével úgy alakult a sorsa, hogy az előbbi két szerepkörét hátrahagyva az újbudai Superior Racing Teamhez (a mai Bikexpert Specialized Team elődjéhez) igazolt, és azóta is – tehát immár egy évtizede – ott, a Kamarerdőben neveli az ígéretes és egyre eredményesebb fiatalokat. Elmondása szerint az egyesület utánpótlás-bázisát 2015-től kezdődően szinte a semmiből, rendkívül aktív toborzó munkával kellett felépíteni. Mára az ország egyik legnépesebb és legsikeresebb szakosztályává nőtte ki magát a műhely, amelynek versenyzői minden évben sorra nyerik a korosztályos magyar bajnoki címeket mountain bike-ban és cyclo-crossban, továbbá országúton is mindinkább jeleskednek. Klubjában kizárólag utánpótlás-neveléssel foglalkozik. A bázis a három szakágban összesen 200 igazolt korosztályos versenyzővel büszkélkedhet, közülük ötvenen-hatvanan napi szinten látogatják az edzéseket. Legismertebb tanítványa a terepkerékpárban junior Eb-ezüstérmes, vb-kilencedik, hegyikerékpárban ifjúsági Eb-bronzérmes Takács Zsombor, illetve a cyclo-crossban U15-ös Európa-bajnok Szilasi Dániel, valamint a montiban ifjúsági Eb-negyedik Berencsi Benedek.

November közepén Somorján rendezett

korosztályos terepkerékpár Európa-bajnokságon a14 éves Szilasi Dániel szerezte a magyar válogatott egyetlen érmét: a tavalyi U15-ös Eb-aranya után most az U16-osok között ezüstöt nyert a kontinensviadalon.

Ráadásul Búr Zsolt tanítványa – aki az ősztől már a belga topcsapatban, a Starbikes-Vistabuildben teker – úgy lett második, hogy a verseny elején hatalmas bukást kellett elkerülnie, minek következtében egészen a 40-45. hely környékéig hátracsúszott, de végül onnan is fel tudta tornázni magát a dobogó második fokáig. A szakember másik versenyzője, András Péter Patrik is kiválóan teljesített a szlovákiai Eb-n, negyedikként ért célba az U14-es korosztályban.

Búr Zsolt igyekszik a maximumot kihozni a versenyzőiből, így a korosztályos Eb-győztes Szilasi Dánielből is Fotó: Vanik Zoltán/BringaSport

Búr Zsolt:

„Az állóképességi sportágak iszonyatos fegyelemre és alázatra tanítják meg a fiatalokat. Ráadásul mi szabadtéri sportágat űzünk, és télen a hóban, fagyban, sárban is kint vagyunk, végig csináljuk a többórás edzéseket. Mivel a miénk egyéni sportág, csak magára számíthat az ember, vagyis a bringa az önállóságra és a felelősségérzetre is jól megtanítja a gyerekeket.

Ha nem is lesz minden tanítványomból versenyző, azt gondolom már megtettem a magamét, amennyiben sikeresen megtanítok mindenkit arra, hogy a közúton odafigyelve, helyesen közlekedjen.

Szilasi Dániel ezt mondta edzőjéről:

„Bár nem nála kezdtem el kerékpározni egyesületi szinten, viszonylag hamar, hétévesen hozzá kerültem, és azóta is ő az edzőm. Kiváló szakembernek tartom, nagyon szeretem a változatos tréningjeit, és az eredmények is azt igazolják, hogy jól csinálja a dolgát. Kedvelem a személyiségét, mindemellett rendkívül felkészült is. Annál jobb érzés pedig nincs, mint látni, hogy a közös munkánknak megvan az eredménye a versenyeken.”

GÁL LÁSZLÓ, a Szeged Box Club 57 esztendős vezetőedzője válogatott ökölvívó volt, az 1992-es barcelonai olimpiára vállsérülés miatt nem tudott elutazni, és be is fejezte a versenyzést. A szegedi klubnál több mint harminc éve dolgozik: az egyesület a korosztályos válogatottakba évről évre ad fiatalokat, a felnőttkeretben is találunk szegedi bokszolót, emellett profikkal is dolgozik. Vele nyert országos bajnokságot például a jelenlegi szövetségi kapitány, Bertók Róbert, miközben az utánpótlásban is értek el kiemelkedő eredményeket a tanítványai: serdülő Eb-bronzérmes volt Petrovics Krisztofer és Deák Fanni, junior Eb--harmadik Gémes Levente. Utóbbi 2022 novemberében ifjúsági világbajnoki ezüstérmet szerzett. 2023 végén az általa felkészített Nakota Veronika ezüst-, Simon Márkó bronzérmet szerzett. Sportolói között számos országos bajnokot találunk, Gémes Levente és Király Balázs egyaránt utánpótláskorúként szerzett korábban aranyérmet a felnőttek ob-ján.

November második felében Budapesten, a BOK-csarnokban rendezték meg az U23-as Európa-bajnokságot. A magyar színeket tizenhat bokszoló képviselte, a nyolc férfiversenyző közül pedig csak a Szeged Box Clubban Gállal készülő két bunyós tudott mérkőzést nyerni. Király Balázs (80 kg) kezét kétszer emelték a magasba, végül a negyeddöntőben esett ki, így ötödik lett, míg

Gémes Levente (75 kg) megállíthatatlan volt: sorrendben albán, török és lengyel riválist győzött le a döntő felé vezető úton, az utolsó meccsén pedig fordulatos küzdelemben múlta felül olasz ellenfelét, ezzel Európa-bajnok lett.

Mester és tanítványai. Balról: Király Balázs, Gál László, Deák Fanni, Gémes Levente Forrás: Facebook

Gál László:

„A hitvallásom szerint az nem lehet bajnok, aki nem hisz benne. Az ökölvívás mellett fontos a tanulás, a családdal való kapcsolat, hiszen a sport közben és után is van élet; erre mindig gondolni kell. A fiatalok nagy számban látogatják az edzéseinket, összetartó közösséget alkotunk, és ez sokat segít a mindennapi munkában.

Célom, hogy a boksszal kapcsolatos előítéleteket eloszlassuk, mert nem csak a társadalmi perifériára szorultak, és a máshoz nem értők sportja a miénk.

Összetett tevékenységről van szó, amelyben kiemelt fontosságú a gondolkodás és a taktika.”

Az U23-as Európa-bajnok Gémes Levente így nyilatkozott nevelőedzőjéről:

„Kiskorom óta foglalkozik velem, második apukámként tekintek rá. Gördülékenyen megy a közös munka, mindent meg tudunk beszélni. Kiemelném a fiát, Gál Konrádot is, aki ugyanúgy edzőként segít engem a hétköznapokban, és ott áll mellettem. Mindkettőjüknek idő előtt ért véget a sportpályafutása vállsérülés miatt, emiatt különösen jól esik, amikor beszélgetünk, és elmondják, hogy az eredményeimmel nemcsak a saját álmaimat valósítom meg, hanem az övékét is.”

PETROVICS MÁTYÁS, a Ferencváros női vízilabda-utánpótlásának szakmai igazgatója, az FTC ifjúsági leánycsapatának 55 éves szakvezetője 1996-ban az OSC serdülő fiú vízilabdacsapatánál vállalt először edzői szerepet, 2000 és 2008 között pedig az UTE utánpótlásában és a klub férficsapatának vezetőedzőjeként dolgozott. Ez idő alatt négyszer nyert Komjádi-kupát és kétszer Magyar-kupa-bronzot. 2009-től 2010-ig a női szövetségi kapitányi posztot töltötte be, majd tizenkét éven át a BVSC-Zugló női utánpótlásának vezetője és női csapatának vezetőedzője volt. A zuglóiakkal az ob I-ben két ezüst- és három bronzérmet szerzett, 2011-ben a Magyar-kupát nyert, további három alkalommal volt az MK-ban második. A BVSC leány ifjúsági csapatával 2013-ban ünnepelhetett bajnoki címet. 2022-ben csatlakozott a Ferencvároshoz, a női utánpótlás vezetőedzője, majd rövidesen szakmai igazgatója lett. Petrovics irányításával a FTC ifjúsági leányegyüttese az elmúlt évadban bronzérmet érdemelt ki a bajnokságban. 2024-től az U15-ös és az U16-os leányválogatott másodedzője, az idén az utóbbi korosztály Eb-bronzérmes lett. Kiemelkedő tanítványai között említhetjük Kisteleki Dóra, Ilyés-Takács Orsolya, Gyöngyössy Anikó, Simon-Illés Anna, Leimeter Dóra, Máté Zsuzsanna, Gulyás-Oldal Emma, Szalkai Hanga, Füle Barbara, Daróczi Julianna és Turi Adrienn nevét is.

Novemberben az FTC Petrovics Mátyás által irányított ifjúsági leány vízilabdacsapata

kilenc forduló után százszázalékos teljesítménnyel áll a bajnokság alapszakaszának élén.

A zöld-fehérek novemberben három mérkőzést nyertek meg: az KSI és a BVSC magabiztos legyőzése mellett az Eger elleni rangadón 9–8-ra győztek. A csapatban több kiemelkedő teljesítmény is akad. Szalkai Hanga például november végén fölényesen, 61 góllal vezette a góllövőlistát. Az FTC utánpótlásából Füle Barbara és Turi Adrienn U16-os Eb-bronzot, Daróczi Julianna, Füle Barbara, Gulyás-Oldal Emma és Szalkai Hanga U18-as Eb-bronzot nyert a mögöttünk hagyott nyáron. Az ifjúsági korú Gulyás-Oldal Emmát és a még serdülő Füle Barbarát a felnőttválogatott több összetartására – így a novemberire is – meghívta Cseh Sándor szövetségi kapitány.

Petrovics Mátyás és a Ferencváros fiataljai Forrás: fradi.hu

Petrovics Mátyás:

Óriási bizalommal kell lenni a gyerekek iránt, és nem szabad őket egymáshoz hasonlítgatni, hiszen mindenki más.

Fontos, hogy az edző nyitott legyen valamennyi tanítványa irányába, és mindenkiből mindig a maximumot igyekezzen kihozni, hiszen a fiatalok ezt várják, ezért járnak edzésre. Hogy kinél mi a maximum, azt mi határozzuk meg, és hogy helyesen tegyük, ahhoz folyamatosan kommunikálni kell a gyerekekkel. Az utánpótlásban a fejlődés az első, nem az eredményesség.”

Edzőjéről így vélekedik az FTC korosztályos világ- és Európa-bajnok vízilabdázója, a 18 éves Gulyás-Oldal Emma:

„A családomat leszámítva senki nem tett annyit értem az életben és a sportban, mint Petrovics Mátyás. A nehezebb időszakokban is mindig ott állt mellettem, és biztatott. Bármit meg lehet vele beszélni, mindig bizalommal fordulhatunk hozzá. Fantasztikus edzőnek tartom, aki odafigyel a játékosaira. Szakmailag nagyon felkészült, de nemcsak az edzéseken és a meccseken áll előttünk példaképként, hanem az uszodán kívül is.”

(Kiemelt képünkön balról: Búr Zsolt, Gál László és Petrovics Mátyás)