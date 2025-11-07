Gólzáporos meccsen győzött a Dunaújváros a női vízilabda BL-ben

„JÖJJENEK A KÖNNYEBB NEVEK” – mondta tréfásan a Fabó Éva uszoda helyszíni műsorközlője, miután az illem szerint elsőként a görög Alimosz vízilabdázóit köszöntötte. A dunaújvárosi játékosok névsorolvasását zenei aláfestés kísérte a lelátón: ütemre tapsoltak, dudáltak, doboltak a szurkolók és a klub legkisebb növendékei. A pénteki mérkőzés nyerhetőnek tűnt a női Bajnokok Ligája roppant erős A-csoportjában, érezte ezt a közönség is, amely Sike Józseffel együtt űzte-hajtotta a hazaiakat.

Az első ráúszás után volt idő az esélyekről diskurálni, a technika ördöge ugyanis kibabrált a csapatokkal, csak többszöri próbálkozásra indult el az óra. A kispadon ülő görög játékosok tapsoltak, társaik egy-két kartempóval melegítettek, de így sem értek ki Sümegi Nórára, aki tankönyvbe illő fórból szerezte meg a vezetést. Aztán Garda Krisztina lőtte át a zónát egymás után kétszer: miközben a szpíker a nézőkkel kánonban skandálta a gólszerző nevét, az Alimoszt irányító Nikolaosz Delijianisz egyszerre mondta és mutatta az instrukcióit. Szó se róla, erélyes eligazítást tartott a görög edző, de a látottak alapján minden oka megvolt rá…

Merthogy támadásban hatékonyan, védekezésben fegyelmezetten játszott a Dunaújváros, Ana Milicevic például akkorát blokkolt, hogy nem lelassult, hanem egyenesen megállt a labda a vízen. Az újvárosi szoros nem ízlett a vendégeknek, rendszerint kihasználták a támadóidejüket, csakhogy a második negyedben nehéz helyzetből is megtalálták a rést, négygólos hátrányból kezdtek zárkózni. Megúszhatott volna a DFVE, de Horváth Brigittát fejbúbon találta a labda, amiből az Alimosz került létszámfölénybe, a visszaúszó Horváth azonban labdát szerzett. Beindult az adok-kapok, a nagyszünetben 12–9-et mutatott az eredményjelző.

Ejtés itt, ejtés ott: látványos megoldásból a folytatásban sem volt hiány. A hazaiak diktálták a tempót, Mahieu Geraldine pazar csavargólokkal jelentkezett, ám a görög centerek sem akartak lemaradni mögötte, az Alimosz igyekezett izgalmassá tenni a végjátékot. Hiába, mert Garda újabb villanása lezárta a találkozó érdemi részét, a Dunaújváros okosan menedzselte az utolsó perceket, és 19–14-es győzelmével megszerezte első pontjait a főtáblán.

VÍZILABDA

BAJNOKOK LIGÁJA, NŐK, CSOPORTKÖR

2. forduló, A-csoport

Dunaújvárosi FVE–Alimosz (görög) 19–14 (6–2, 6–7, 3–4, 4–1)

G: Garda 6, Kacimpiri 4, Sümegi 3, Mahieu 2, Borsi, Horváth B., Jonkl, Milicevic, ill. Bicaku 4, Patra 3, Bosveld, T. Papadopulu 2-2, Haldeu, Margariti, M. Papadopulu

Az állás: 1. Olympiakosz (görög) 3 pont (17–8, 1 mérkőzés), 2. UVSE 3 (17–11, 1), 3. Dunaújváros 3 (30–31, 2), 4. Alimosz 0 (2)

GARDA Krisztina, a Dunaújváros átlövője: – Erős ellenfél az Alimosz, számítottunk rá, hogy nehéz meccs lesz. Az eredmény azt mutatja, hogy sima volt, de meg kellett küzdenünk a győzelemért. Örülök a sikernek, és bár a védekezésünkön még van mit javítani, összességében úgy érzem, hogy fejlődik a csapat.