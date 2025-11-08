Az UVSE három góllal kikapott Pireuszban a női vízilabda BL-ben

Olimpiakosz–UVSE

A házigazdáknál Abby Elizabeth Andrews és a csapatkapitány Vasziliki Plevritu is triplázott, a magyar együttes tagjai közül csak Tiba Panna jutott el két gólig.

Az UVSE – amely az első fordulóban hat góllal legyőzte a Dunaújvárost – november 29-én vagy 30-án ismét Görögországba látogat, mivel az Alimosz NAC Betsson vendége lesz. A negyeddöntőbe az első két helyezett jut.

Rapallo Pallanuoto–FTC-Telekom Waterpolo

A magyar csapat, amely az első fordulóban a görög Vuliagmenitől ötméteresekkel kapott ki, ezúttal csak egyszer, 1–0-nál volt hátrányban. A hazaiak legeredményesebb játékosa Verica Bakoc volt öt góllal. A Ferencváros november 29-én vagy 30-án, a harmadik fordulóban a német Spandau Berlin otthonába látogat. A csoportból az első kettő jut a negyeddöntőbe.

VÍZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-csoport

Olimpiakosz SFP (görög)–UVSE Helia-D 9–6 (2–3, 2–1, 1–1, 4–1)

Az UVSE gólszerzői: Tiba 2, Aubéli, Alaksza, Hajdu, Hetzl 1-1

C-csoport

Rapallo Pallanuoto (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo 14–17 (2–5, 5–6, 3–5, 4–1)

Az FTC gólszerzői: Keszthelyi 5, Vályi 4, Ortiz Munoz, Szilágyi, Plevritu 2-2, Kurucz-Gurisatti, Leimeter 1-1

D-csoport

One Eger–SIS Roma (olasz) 10–13 (4–4, 3–3, 2–5, 1–1)

Az Eger gólszerzői: Czigány 3, Török, Horváth L., Kenéz, Sóti, Parkes, Horváth Zs., Pogonyi 1-1