Gyöngyössy Anikó igyekszik különválasztani a két szerepkörét

2025.10.28. 16:28
Gyöngyössy Anikó játszik és edzősködik (Fotó: III. Kerületi TVE)
A III. Kerületi TVE olimpiai bronzérmes centere, Gyöngyössy Anikó már nemcsak a tanácsaival segíti fiatal csapattársait, hanem edzéseket is tart az óbudaiak korosztályos csapatainak.

Fiatalok jöttek, fiatalok mentek, de van, ami állandó: Gyöngyössy Anikó továbbra is futószalagon szállítja az emberelőnyöket és az akciógólokat a III. Kerületi TVE-ben. Az olimpiai bronzérmes center nemcsak a vízben segíti az óbudaiakat, hanem immár a parton is, a serdülő- és ifjúsági csapatot irányítja.

Vannak olyan fiatalok, akik nálam és a felnőttcsapattal is edzenek, a kettős terhelés segíti a fejlődésüket – mondta a 35 éves Gyöngyössy Anikó. – Amennyire lehet, igyekszem különválasztani a két szerepkörömet: az egyik foglalkozáson az edzőjük, a másikon a csapattársuk vagyok. Mindennek a kölcsönös tisztelet az alapja, amit nem kell elvárnom tőlük, mert maguktól is megadják, ahogyan én is becsülöm őket. Nagyon tetszik az edzősködés, szeretek a lányokkal dolgozni, mindent megteszek, hogy átadjam nekik a tapasztalataimat.”

A különböző fortélyok mellett munkamorálban és hozzáállásban is van mit tanulni Gyöngyössy Anikótól, aki csapatkapitányként arra ösztönzi társait, hogy ne az állással törődjenek, hanem az utolsó percig küzdjenek. A fiatal együttes mentális erejét mutatja, hogy az Eurokupa-selejtezőben négygólos hátrányból mentett pontot az izraeli Hapoel Jokneam ellen, a rutinos center kilenc másodperccel a vége előtt egyenlített. A szerb Vojvodina legyőzése után meglett a továbbjutás, már a főtáblára készülnek a kék-fehérek.

Nagy erényünk, hogy sohasem adjuk fel – hangsúlyozta a csapatkapitány. – A tavalyi nemzetközi szereplésünk hatására a fiatalok sem riadnak meg a kiélezett helyzetektől, egyre bátrabban vállalják el a lövéseket, ami magabiztosságra utal. A támadójátékunk már az idény elején összeállt, ezt az energiát szeretnénk belevinni a védekezésbe is, hogy kevesebb gólt kapjunk. Ha kell, megteszünk még egy-két métert a másikért, igyekszem a vízből is segíteni a lányokat a helyezkedésben. Ismerem őket, szóval látom rajtuk, ha bizonytalanok valamiben – ilyenkor megpróbálom eloszlatni a kételyeket.”

A női Eurokupa csoportkörének küzdelmei jövő szombaton kezdődnek, a III. Kerületi TVE a spanyol Catalunyával és az olasz Triestével került össze.

 

