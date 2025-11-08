Nemzeti Sportrádió

Nyert a címvédő FTC a férfi vízilabda ob I-ben

2025.11.08. 14:11
Fotó: FB/FTC Waterpolo
A címvédő Ferencváros 18-9-re legyőzte a vendég Szentes csapatát a férfi vízilabda ob I első szombati mérkőzésén, és továbbra is százszázalékos.

A mezőny legeredményesebbje a fővárosiak görög légiósa, Sztilianosz Argiropulosz-Kanakakisz volt négy találattal.

VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
6. FORDULÓ
FTC–Szentes 18–9 (5–4, 3–1, 5–2, 5–2)
Népliget. V: Weszelovszky, Tordai. Emberelőny-kihasználás: 4/2, ill. 9/3. Gól – ötméteresből: –, ill. 1/1
FTC: Lévai – VIGVÁRI VENDEL  3, Varga V. 1, ARGIROPULOSZ 4, Lugosi 1, Di Somma 1, Nagy Ákos 2. Csere: VOGEL SOMA (kapus), Jámbor 1, Paján, Fekete G. 1, Jansik Sz. 1, Haverkampf 1, Vismeg Zs. 2. Edző: Nyéki Balázs

SZENTES: Grieszbacher – HAJDU A. 2, Bozó, Szatmári 2, Varga M., TÓTH GY. 2, Aszanin 2. Csere: Szűcs P. (kapus), Takács J., Makán, Pellei F. 1, Horváth Ákos, Papp P., Bihari. Edző: Somogyi Balázs

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Az én csapatomat azért illeti elismerés, mert egy pillanatra sem állt le, és a mérkőzés végén magabiztossá is vált, a Szentesét pedig azért, mert keményen beleállt a mérkőzésbe, de ezt is vártam tőle. Elégedett vagyok, sokat dolgoztak a játékosok, emiatt kicsit fáradtan szálltak be, de jól reagáltak, és túltették magukat a nehéz kezdésen.

Somogyi Balázs: – Kihozták magukból a játékosok, amit kértem tőlük. Sikerült orvosolnunk a múlt heti, Vasas ellen nyújtott gyenge teljesítményünket, és bizonyítottuk, hogy lehetünk kemény ellenfelek. Egy negyedig remekül tartottuk magunkat, és a folytatásban is erőn felül teljesítettünk a toronymagas esélyes FTC ellen.

16.00: Szolnok–OSC
17.30: Eger–UVSE
18.00: Vasas–Kaposvár
18.00: BVSC–Szeged

 
FÉRFI OB1 ÁLLÁSAMGYHGYHVVL–KGkP
1. FTC66147–46+10118
2. Honvéd6686–64+2218
3. BVSC5593–52+4115
4. Vasas5581–53+2815
5. Szolnok531179–60+1912
6. Szeged531171–61+1011
7. OSC53272–57+159
8. Eger511360–81–215
9. Debrecen511356–74–184
10. UVSE51454–91–373
11. Kaposvár51468–90–221
12. Miskolc5544–83–390
13. Szentes6660–102–420
14. KSI6651–108–570

 

