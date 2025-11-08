Nyert a címvédő FTC a férfi vízilabda ob I-ben

A mezőny legeredményesebbje a fővárosiak görög légiósa, Sztilianosz Argiropulosz-Kanakakisz volt négy találattal.
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
6. FORDULÓ
FTC–Szentes 18–9 (5–4, 3–1, 5–2, 5–2)
Népliget. V: Weszelovszky, Tordai. Emberelőny-kihasználás: 4/2, ill. 9/3. Gól – ötméteresből: –, ill. 1/1
FTC: Lévai – VIGVÁRI VENDEL 3, Varga V. 1, ARGIROPULOSZ 4, Lugosi 1, Di Somma 1, Nagy Ákos 2. Csere: VOGEL SOMA (kapus), Jámbor 1, Paján, Fekete G. 1, Jansik Sz. 1, Haverkampf 1, Vismeg Zs. 2. Edző: Nyéki Balázs
SZENTES: Grieszbacher – HAJDU A. 2, Bozó, Szatmári 2, Varga M., TÓTH GY. 2, Aszanin 2. Csere: Szűcs P. (kapus), Takács J., Makán, Pellei F. 1, Horváth Ákos, Papp P., Bihari. Edző: Somogyi Balázs
MESTERMÉRLEG
Nyéki Balázs: – Az én csapatomat azért illeti elismerés, mert egy pillanatra sem állt le, és a mérkőzés végén magabiztossá is vált, a Szentesét pedig azért, mert keményen beleállt a mérkőzésbe, de ezt is vártam tőle. Elégedett vagyok, sokat dolgoztak a játékosok, emiatt kicsit fáradtan szálltak be, de jól reagáltak, és túltették magukat a nehéz kezdésen.
Somogyi Balázs: – Kihozták magukból a játékosok, amit kértem tőlük. Sikerült orvosolnunk a múlt heti, Vasas ellen nyújtott gyenge teljesítményünket, és bizonyítottuk, hogy lehetünk kemény ellenfelek. Egy negyedig remekül tartottuk magunkat, és a folytatásban is erőn felül teljesítettünk a toronymagas esélyes FTC ellen.
Később
16.00: Szolnok–OSC
17.30: Eger–UVSE
18.00: Vasas–Kaposvár
18.00: BVSC–Szeged
|FÉRFI OB1 ÁLLÁSA
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. FTC
|6
|6
|–
|–
|–
|147–46
|+101
|18
|2. Honvéd
|6
|6
|–
|–
|–
|86–64
|+22
|18
|3. BVSC
|5
|5
|–
|–
|–
|93–52
|+41
|15
|4. Vasas
|5
|5
|–
|–
|–
|81–53
|+28
|15
|5. Szolnok
|5
|3
|1
|1
|–
|79–60
|+19
|12
|6. Szeged
|5
|3
|1
|–
|1
|71–61
|+10
|11
|7. OSC
|5
|3
|–
|–
|2
|72–57
|+15
|9
|8. Eger
|5
|1
|1
|–
|3
|60–81
|–21
|5
|9. Debrecen
|5
|1
|–
|1
|3
|56–74
|–18
|4
|10. UVSE
|5
|1
|–
|–
|4
|54–91
|–37
|3
|11. Kaposvár
|5
|–
|–
|1
|4
|68–90
|–22
|1
|12. Miskolc
|5
|–
|–
|–
|5
|44–83
|–39
|0
|13. Szentes
|6
|–
|–
|–
|6
|60–102
|–42
|0
|14. KSI
|6
|–
|–
|–
|6
|51–108
|–57
|0