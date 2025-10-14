Vízilabda: a Genesys a Semmelweis OSC főszponzora lesz

Folytatja az együttműködést a Genesys telekommunikációs cég az OSC vízilabdacsapattal – jelentették be a keddi sajtótájékoztatón a klub otthonában, a budapesti Nyéki Imre uszodában. Az elmúlt idény tavaszán nehéz helyzetbe kerülő egyesület működtetését a felnőtt és az utánpótláscsapatokkal együtt teljes egészében a Semmelweis Egyetem vette át júliustól – a Genesys 2021 novemberétől névadó szponzor volt, és főszponzorként az újjáalakuló Semmelweis OSC-t is támogatja.

„Amikor elindítottuk az együttműködést a Semmelweisszel, az volt a fő célunk, hogy profi szponzorációs alapon tartsuk fenn a csapatot – mondta Tóth Márton, az OSC ügyvezetője. – A Semmelweis az ország egyik legnagyobb betegellátó intézménye, a lakosság közel tíz százalékáért felel, emellett egy nagy múltú egyetem több ezer hallgatóval. Szeretném kiemelni, hogy a szponzoráció során nem vonódik el forrás sem az oktatásból, sem a betegfinanszírozásból. Örömteli, hogy a Genesys folytatja velünk a közös munkát, ami a sikerességünk egyik alapfeltétele lesz.”

Vassy Attila, a Genesys Hungary vezérigazgatója arra a felvetésre, miképp kapcsolódik a vállalat a sportághoz, így felelt: „A vízilabda mindent megtestesít, ami nekünk is fontos a mindennapokban: a küzdelmet a közös célért, a csapatmunkát, a szabálykövetést, a kitartást. Ezen kívül Magyarországon a vízilabda a nemzeti büszkeség része, és szeretnénk ennek a részesei maradni. Több mint három és fél éve tart az együttműködésünk, számos közös programunk volt már, közös szárazföldi és vizes edzéseink is a csapattal többek mellett.”

Az újjáalakuló csapattal kapcsolatban Tóth Márton elmondta: „Az volt a cél, hogy olyan csapatot alakítsak ki, amelynek tagjai mindent beleadnak a klub sikerességéért. Abban hiszek, hogy ehhez először a vezetőedzőt, a csapat fejét kell megtalálni, aki ezt tudja képviselni, és aki utána meghatározza, kikkel szeretne együtt dolgozni, így ennek mentén lehetett a folytatásban foglalkozni az igazolásokkal. Tóth László az elmúlt mérkőzéseken bizonyította, nagyon jó döntés volt a kinevezése. Ami a játékosokat illeti: meggyőződésem, hogy egy csapat hosszú távon akkor lehet sikeres, ha a saját utánpótlására építhet – ez már tavaly is elkezdett kibontakozni, idén viszont még nagyobb hangsúlyt fektettünk erre. Rutinos játékosokat is igazoltunk, valamint további víziónk volt, hogy egyetemi hallgatók is helyet kapjanak a csapatban – homogén társaságot próbálunk létrehozni, de az eddigiek alapján nagyon bizakodom.”

Tóth László vezetőedző – aki játékosként Bajnokok Ligáját nyert, Európa-bajnoki ezüstérmes, világbajnoki és Európa-bajnoki bronzérmes, a válogatottal pedig három olimpián szerepelt 1988 és 1996 között – 2016 óta dolgozik az OSC utánpótlásában, két rövid időszakban pedig már irányította a felnőttcsapatot megbízott edzőként. „Vallom, hogy a játékosok akkor képesek extra teljesítményre, ha jól érzik magukat az edzéseken, és jó hangulatban dolgozhatnak, itt pedig remek a közeg. Szeretnénk minél hamarabb versenyképes együttessé formálódni – még nagyon az elején vagyunk az idénynek, lesz munka bőven, de nagyon jó úton haladunk, és igen motiváltak is vagyunk.”

A Semmelweis OSC ugyan a Magyar Kupában nem jutott be a negyeddöntőbe, az ob I-ben viszont mind a két eddigi mérkőzését megnyerte – visszavágott a Szentesnek a kupa selejtezőjében elszenvedett vereségért, valamint múlt pénteken otthon győzte le a Kaposvárt.

„Három és fél hónapja dolgozunk együtt. Három játékos maradt a csapatnál az elmúlt idényről, új a közeg, de jól megy a csapat formálódása, mindenki lelkes, és beleteszi a melót – fogalmazott Mészáros Csaba csapatkapitány. – Jó a csapatstruktúra, remekül működünk együtt egymással, de kellenek a további győzelmek, hogy még inkább összekovácsolódjunk, lehetőleg minél rövidebb idő alatt. Mindenekelőtt a legjobb nyolcba szeretnénk bejutni a bajnokság alapszakaszában, a további célokat később tűzzük ki.”

Az MTI kérdésére Tóth Márton elmondta, a jelenlegi együttműködés két évre szól.

„A Semmelweis a névadó szponzor, mi főszponzorok leszünk, de ez a megjelenésben sok változást nem jelent – mondta Vassy Attila lapunk kérdésére. – Szerettünk volna vízilabdás berkekben maradni, és ahogy láttuk az új csapat kialakulását, nem volt kérdés, hogy szeretnénk továbbra is együttműködni a klubbal. A célunk kettős: egyrészt a társadalmi felelősségvállalás, visszaadni valamit a közösségnek, közösen dolgozni egy csapattal, amelynek az értékei megegyeznek a miénkkel, másrészt ezzel párhuzamosan a brandépítés is.”

A Genesys nagyvállalat más országokban is igyekszik részt venni a sportéletben, a vezérigazgató példaképp megemlítette, a cég támogatója többek mellett a Connacht rögbicsapatnak Írországban, a Scuderia Ferrari Formula–1-es istállónak, és az idei Laver-kupa tenisztornának is szponzora volt.