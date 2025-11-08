A DVTK II két góllal győzött a Hatvan vendégeként az NB III-ban

A mérkőzés 50. percében Karácsony Dávid tizenegyesóljával a hatvaniak szereztek vezetést, de a bajnokság során már nem először fordult elő, hogy nem tudják megtartani előnyüket – a diósgyőriek második csapata két perc leforgása alatt fordított, majd a 73. percben megszerezte a harmadik gólt is. A Zagyva-partiak így továbbra is sereghajtók, míg a DVTK II – holnapig biztosan – feljött a 9. helyre.

LABDARÚGÓ NB III

ÉSZAKKELETI CSOPORT

FC Hatvan–DVTK II 1–3 (0–0)