A DVTK II két góllal győzött a Hatvan vendégeként az NB III-ban
Egy mérkőzést rendeztek a labdarúgó NB III-ban szombaton, az Északkeleti csoportban a DVTK II 3–1-re győzött az FC Hatvan vendégeként.
A mérkőzés 50. percében Karácsony Dávid tizenegyesóljával a hatvaniak szereztek vezetést, de a bajnokság során már nem először fordult elő, hogy nem tudják megtartani előnyüket – a diósgyőriek második csapata két perc leforgása alatt fordított, majd a 73. percben megszerezte a harmadik gólt is. A Zagyva-partiak így továbbra is sereghajtók, míg a DVTK II – holnapig biztosan – feljött a 9. helyre.
LABDARÚGÓ NB III
ÉSZAKKELETI CSOPORT
FC Hatvan–DVTK II 1–3 (0–0)
Legfrissebb hírek
NB III: kikapott a Ferencváros II Pécsen
Labdarúgó NB II
2025.11.02. 19:19
Fontos győzelmet aratott a DVTK II a Tarpa ellen
Labdarúgó NB II
2025.11.01. 15:11
Ezek is érdekelhetik