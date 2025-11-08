Nemzeti Sportrádió

A DVTK II két góllal győzött a Hatvan vendégeként az NB III-ban

F. B.F. B.
2025.11.08. 15:40
Fotó: dvtk.eu
FC Hatvan DVTK II NB III Északkeleti csoport NB III
Egy mérkőzést rendeztek a labdarúgó NB III-ban szombaton, az Északkeleti csoportban a DVTK II 3–1-re győzött az FC Hatvan vendégeként.

A mérkőzés 50. percében Karácsony Dávid tizenegyesóljával a hatvaniak szereztek vezetést, de a bajnokság során már nem először fordult elő, hogy nem tudják megtartani előnyüket – a diósgyőriek második csapata két perc leforgása alatt fordított, majd a 73. percben megszerezte a harmadik gólt is. A Zagyva-partiak így továbbra is sereghajtók, míg a DVTK II – holnapig biztosan – feljött a 9. helyre.

LABDARÚGÓ NB III
ÉSZAKKELETI CSOPORT
FC Hatvan–DVTK II 1–3 (0–0)

