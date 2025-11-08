Nemzeti Sportrádió

NB I: Zalaegerszeg–Diósgyőr

Vágólapra másolva!
2025.11.08. 14:35
null
Maxsuell Alegria és társai győzelem esetén megelőzik a DVTK-t (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
DVTK ZTE NB I NB I 13. forduló labdarúgó NB I Diósgyőr élő közvetítés Zalaegerszeg
A labdarúgó NB I 13. fordulójában az utolsó előtti Zalaegerszeg a 9. helyen álló Diósgyőrt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB I
13. FORDULÓ
Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK 0–0 – ÉLŐ
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 14.45 (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Karakó

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Ötvenhétszer meccseltek a legfelső osztályban, az örökmérleg elég szoros, és csak az év eleji hazai sikerrel billen a zalaiak felé: 20 ZTE-diadal, 18 döntetlen, 19 DVTK-győzelem. A párharc gólkülönbsége is szoros: 83–82 a kék-fehérek javára.   

♦ Az előző 2 találkozójuk úgy lett döntetlen (1–1, majd 2–2), hogy rendre a házigazda diósgyőriek vezettek, és mivel előtte az otthon játszó ZTE győzött, a DVTK már 3-as nyeretlenségi sorozatban van a kék-fehérekkel szemben. Sőt, a legutóbbi 5 találkozójukból is csak egyet, a tavaly szeptemberi, miskolcit tudták megnyerni Gera Dánielék – szintén 2–1-re.

♦ A DVTK eddig 28 élvonalbeli bajnokit játszott Zalaegerszegen, és csak háromszor tudott győztesen távozni – 1975-ben (1–2), 2020 januárjában (1–3) és 2023 augusztusában (1–3). 2005 óta a 13 zalai bajnoki fellépéséről mindössze 4-szer úszta meg vereség nélkül (2 siker, 2 iksz). A Diósgyőr tavaly márciusban 5–1-re maradt alul Zalában – máig ez a legnagyobb veresége a párharc során –, legutóbb, februárban pedig a nyáron távozó Németh Dániel 96. perces, szerencsés, megpattanós lövésével 2–1-re kerekedett felül a zalai csapat.

♦ Az előző 4 fordulóban mindig ugyanolyan kimenetelű eredményeket ért el a két csapat: 2 vereségüket 1 győzelem, majd újabb 1 vereség követte. 

♦ A ZTE-nek eggyel kevesebb pontja van, mint a DVTK-nak (10, illetve 11), viszont jobb a gólkülönbsége (–3, illetve –8).

♦ A Zalaegerszeg hazai mérlege 1–2–3, az előző 4 találkozójából 3-at elbukott a ZTE Arénában, igaz, közben 5–0-ra lelépte az újonc Kazincbarcikát.

♦ A Diósgyőr 1–1–4-es mutatóval utolsó előtti a vendégtabellán, házon kívül minden meccsén kapott gólt, összességében pedig holtversenyben a legtöbbet szedte be, 15-öt.

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

 

DVTK ZTE NB I NB I 13. forduló labdarúgó NB I Diósgyőr élő közvetítés Zalaegerszeg
Legfrissebb hírek

Simán győzött Újpesten az ETO

Labdarúgó NB I
2 órája

Martin Chlumecky most megismerheti a Paks játékát

Labdarúgó NB I
2 órája

Bárdos Bence: Szívesen emlékszem vissza az egerszegi gólomra

Labdarúgó NB I
5 órája

Ami biztos: helyzetekben nem lesz hiány a Megyeri úton

Labdarúgó NB I
6 órája

Három hónap után nyerne újra hazai bajnokit az Újpest, de még csak a másodikat Krznarral

Labdarúgó NB I
6 órája

Szabó István: Nem kellett volna ekkora játékosmozgás, ilyen hibát még egyszer nem követek el

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:11

MLSZ: pénzbüntetést kapott szurkolói miatt a Zalaegerszeg

Labdarúgó NB I
2025.11.06. 11:41

Háromszor vezetett a Bruges a Barcelona ellen, iksz lett a vége

Bajnokok Ligája
2025.11.05. 22:55
Ezek is érdekelhetik