NB I: Zalaegerszeg–Diósgyőr

LABDARÚGÓ NB I

13. FORDULÓ

Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK 0–0 – ÉLŐ

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 14.45 (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Karakó

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Ötvenhétszer meccseltek a legfelső osztályban, az örökmérleg elég szoros, és csak az év eleji hazai sikerrel billen a zalaiak felé: 20 ZTE-diadal, 18 döntetlen, 19 DVTK-győzelem. A párharc gólkülönbsége is szoros: 83–82 a kék-fehérek javára.

♦ Az előző 2 találkozójuk úgy lett döntetlen (1–1, majd 2–2), hogy rendre a házigazda diósgyőriek vezettek, és mivel előtte az otthon játszó ZTE győzött, a DVTK már 3-as nyeretlenségi sorozatban van a kék-fehérekkel szemben. Sőt, a legutóbbi 5 találkozójukból is csak egyet, a tavaly szeptemberi, miskolcit tudták megnyerni Gera Dánielék – szintén 2–1-re.

♦ A DVTK eddig 28 élvonalbeli bajnokit játszott Zalaegerszegen, és csak háromszor tudott győztesen távozni – 1975-ben (1–2), 2020 januárjában (1–3) és 2023 augusztusában (1–3). 2005 óta a 13 zalai bajnoki fellépéséről mindössze 4-szer úszta meg vereség nélkül (2 siker, 2 iksz). A Diósgyőr tavaly márciusban 5–1-re maradt alul Zalában – máig ez a legnagyobb veresége a párharc során –, legutóbb, februárban pedig a nyáron távozó Németh Dániel 96. perces, szerencsés, megpattanós lövésével 2–1-re kerekedett felül a zalai csapat.

♦ Az előző 4 fordulóban mindig ugyanolyan kimenetelű eredményeket ért el a két csapat: 2 vereségüket 1 győzelem, majd újabb 1 vereség követte.

♦ A ZTE-nek eggyel kevesebb pontja van, mint a DVTK-nak (10, illetve 11), viszont jobb a gólkülönbsége (–3, illetve –8).

♦ A Zalaegerszeg hazai mérlege 1–2–3, az előző 4 találkozójából 3-at elbukott a ZTE Arénában, igaz, közben 5–0-ra lelépte az újonc Kazincbarcikát.

♦ A Diósgyőr 1–1–4-es mutatóval utolsó előtti a vendégtabellán, házon kívül minden meccsén kapott gólt, összességében pedig holtversenyben a legtöbbet szedte be, 15-öt.

