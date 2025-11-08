Szegeden nyert a címvédő FTC, nyolcat vágott az ETO a női NB I-ben
A bajnoki címvédő Ferencváros Jadyn Grace góljával nyert a Szeged vendégeként a női labdarúgó NB I 10. fordulójában. A tavalyi ezüstérmes ETO FC nyolcat vágott a Szekszárdnak, míg Ferecvároshoz hasonlóan 25 ponttal álló MTK három góllal múlta felül az Újpestet.
NŐI NB I
10. FORDULÓ
Újpest FC–MTK Budapest 0–3
DVTK–PMFC 3–2
Puskás Akadémia–Budaörs 5–1
ETO FC–Szekszárd 8–0
Budapest Honvéd–Viktória 2–2
Szeged–Ferencváros 0–1
