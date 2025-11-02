Ötméteresekkel nyert otthon a Szeged a Szolnok ellen a férfi vízi ob I-ben
Hiába nyerte meg egy góllal az első negyedet a Szeged, a nagyszünetben már a Szolnok volt előnyben. A fordulás után a vendégek kétszer is vezettek három góllal, ám ezt nem tudták megtartani, a Szeged a záró felvonást 2–0-ra megnyerve ötméteresekre mentette a meccset, a szétlövésben pedig bár először hibázott, de azután a Szolnok kétszer is rontott, így a szegediek nyerték a mérkőzést.
FÉRFI VÍZILABDA OB I
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Szegedi VE–Szolnoki Dózsa 9–9 (4–3, 1–4, 2–2, 2–0) – ötméteresekkel: 7–6
Szeged, 300 néző. V: Kun Gy., Kovács S.
SZEGED: DANKA – Bóbis B., GÓLYA 3, Doroszlai, KASZA 1, Kürti 1, Pető A. 1. Csere: Gyovai (kapus), Sánta, Spitz 1, Nyíri 1, Horváth V. 1. Edző: Kiss Csaba
SZOLNOK: JÓZSA – KOVÁCS G. 2, Krasznai 1, Szabó II Bence 1, Monostori, Kakstedter, Schmölcz 1. Csere: Szabó G. (kapus), Vámosi 1, Bedő, SIMON D. 2, Zeman, Teleki, Zerinváry 1. Edző: Hangay Zoltán
Emberelőny-kihasználás: 8/2, ill. 5/2.
Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/1.
Gól – ötméteresből: 1/0, ill. 1/1.
Kiállítva (végleg, cserével): Schmölcz (22. p.)
MESTERMÉRLEG
Kiss Csaba: – A Szolnok közel három negyeden át dominált, az utolsó nyolc percben azonban érezhetően elfáradt, és ezt sikerült kihasználtunk. A záró negyedben koncentráltan és kellő sebességgel pólóztunk, és örülök annak, hogy sikerült két pontot itthon tartanunk.
Hangay Zoltán: – A hazai pályán nagyon stabil Szeged elsősorban jó védekezésének köszönheti a két pontot.
|A FÉRFI VÍZILABDA OB I ÁLLÁSA (6.)
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Honvéd
|6
|6
|–
|–
|–
|86–64
|+22
|18
|2. FTC
|5
|5
|–
|–
|–
|129–37
|+92
|15
|3. BVSC
|5
|5
|–
|–
|–
|93–52
|+41
|15
|4. Vasas
|5
|5
|–
|–
|–
|81–53
|+28
|15
|5. Szolnok
|5
|3
|1
|1
|–
|79–60
|+19
|12
|6. Szeged
|5
|3
|1
|–
|1
|71–61
|+10
|11
|7. OSC
|5
|3
|–
|–
|2
|72–57
|+15
|9
|8. Eger
|5
|1
|1
|–
|3
|60–81
|–21
|5
|9. Debrecen
|5
|1
|–
|1
|3
|56–74
|–18
|3
|10. UVSE
|5
|1
|–
|–
|4
|54–91
|–37
|3
|11. Kaposvár
|5
|0
|–
|1
|4
|68–90
|–22
|1
|12. Szentes
|5
|–
|–
|–
|5
|51–84
|–33
|0
|13. KSI
|6
|–
|–
|–
|6
|51–108
|–57
|0
|14. Miskolc
|5
|–
|–
|–
|5
|44–83
|–39
|0