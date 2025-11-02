Ötméteresekkel nyert otthon a Szeged a Szolnok ellen a férfi vízi ob I-ben

Hiába nyerte meg egy góllal az első negyedet a Szeged, a nagyszünetben már a Szolnok volt előnyben. A fordulás után a vendégek kétszer is vezettek három góllal, ám ezt nem tudták megtartani, a Szeged a záró felvonást 2–0-ra megnyerve ötméteresekre mentette a meccset, a szétlövésben pedig bár először hibázott, de azután a Szolnok kétszer is rontott, így a szegediek nyerték a mérkőzést.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Szegedi VE–Szolnoki Dózsa 9–9 (4–3, 1–4, 2–2, 2–0) – ötméteresekkel: 7–6

Szeged, 300 néző. V: Kun Gy., Kovács S.

SZEGED: DANKA – Bóbis B., GÓLYA 3, Doroszlai, KASZA 1, Kürti 1, Pető A. 1. Csere: Gyovai (kapus), Sánta, Spitz 1, Nyíri 1, Horváth V. 1. Edző: Kiss Csaba

SZOLNOK: JÓZSA – KOVÁCS G. 2, Krasznai 1, Szabó II Bence 1, Monostori, Kakstedter, Schmölcz 1. Csere: Szabó G. (kapus), Vámosi 1, Bedő, SIMON D. 2, Zeman, Teleki, Zerinváry 1. Edző: Hangay Zoltán

Emberelőny-kihasználás: 8/2, ill. 5/2.

Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/1.

Gól – ötméteresből: 1/0, ill. 1/1.

Kiállítva (végleg, cserével): Schmölcz (22. p.)

MESTERMÉRLEG

Kiss Csaba: – A Szolnok közel három negyeden át dominált, az utolsó nyolc percben azonban érezhetően elfáradt, és ezt sikerült kihasználtunk. A záró negyedben koncentráltan és kellő sebességgel pólóztunk, és örülök annak, hogy sikerült két pontot itthon tartanunk.

Hangay Zoltán: – A hazai pályán nagyon stabil Szeged elsősorban jó védekezésének köszönheti a két pontot.