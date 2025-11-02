Nemzeti Sportrádió

Ötméteresekkel nyert otthon a Szeged a Szolnok ellen a férfi vízi ob I-ben

2025.11.02. 18:43
Gólya Noel góljai is kellettek a Szeged sikeréhez (Fotó: SZVE Goodwill Pharma Fortacell/Fb)
férfi vízilabda Szolnoki Dózsa férfi vízilabda ob I Szegedi VE
Fordulatos mérkőzésen, ötméterespárbaj után győzött otthon a Szegedi VE a Szolnoki Dózsa ellen a férfi vízilabda ob I 5. fordulójának zárómérkőzésén.

Hiába nyerte meg egy góllal az első negyedet a Szeged, a nagyszünetben már a Szolnok volt előnyben. A fordulás után a vendégek kétszer is vezettek három góllal, ám ezt nem tudták megtartani, a Szeged a záró felvonást 2–0-ra megnyerve ötméteresekre mentette a meccset, a szétlövésben pedig bár először hibázott, de azután a Szolnok kétszer is rontott, így a szegediek nyerték a mérkőzést.

FÉRFI VÍZILABDA OB I
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Szegedi VE–Szolnoki Dózsa 9–9 (4–3, 1–4, 2–2, 2–0) – ötméteresekkel: 7–6
Szeged, 300 néző. V: Kun Gy., Kovács S. 
SZEGED: DANKA – Bóbis B., GÓLYA 3, Doroszlai, KASZA 1, Kürti 1, Pető A. 1. Csere: Gyovai (kapus), Sánta, Spitz 1, Nyíri 1, Horváth V. 1. Edző: Kiss Csaba
SZOLNOK: JÓZSA – KOVÁCS G. 2, Krasznai 1, Szabó II Bence 1, Monostori, Kakstedter, Schmölcz 1. Csere: Szabó G. (kapus), Vámosi 1, Bedő, SIMON D. 2, Zeman, Teleki, Zerinváry 1. Edző: Hangay Zoltán
Emberelőny-kihasználás: 8/2, ill. 5/2.
Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/1.
Gól – ötméteresből: 1/0, ill. 1/1.
Kiállítva (végleg, cserével): Schmölcz (22. p.)
MESTERMÉRLEG
Kiss Csaba: – A Szolnok közel három negyeden át dominált, az utolsó nyolc percben azonban érezhetően elfáradt, és ezt sikerült kihasználtunk. A záró negyedben koncentráltan és kellő sebességgel pólóztunk, és örülök annak, hogy sikerült két pontot itthon tartanunk.
Hangay Zoltán: – A hazai pályán nagyon stabil Szeged elsősorban jó védekezésének köszönheti a két pontot.

 
A FÉRFI VÍZILABDA OB I ÁLLÁSA (6.)MGYHGYHVVL–KGkP
1. Honvéd6686–64+2218
2. FTC55129–37+9215
3. BVSC5593–52+4115
4. Vasas5581–53+2815
5. Szolnok531179–60+1912
6. Szeged531171–61+1011
7. OSC53272–57+159
8. Eger511360–81–215
9. Debrecen511356–74–183
10. UVSE51454–91–373
11. Kaposvár501468–90–221
12. Szentes5551–84–330
13. KSI6651–108–570
14.  Miskolc5544–83–390

 

 

