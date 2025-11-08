Eltemették Jenei Imrét

Nemzeti Sportrádió

Szombaton a dandártábornoknak járó katonai tiszteletadás mellett, magyar és román nyelvű református szertartás keretében Nagyváradon eltemették a szerdán 88 évesen elhunyt Jenei Imrét, a magyar és a román labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitányát, az 1986-os BEK-győztes Steaua Bucuresti vezetőedzőjét.

A világszerte ismert és tisztelt futballedző, Jenei Imre román trikolórral letakart koporsója ágyútalpon érkezett a nagyváradi temető ravatalozójába. A koporsót mások mellett Jenei Imre leánya, Krisztina, Nagyvárad polgármestere, Florian Birta, a mester játékosai közül Miodrag Belodedici, Bölöni László, Marius Lacatus, Tudorel Stoica, Anghel Iordanescu kísérte. A fiatalabb futballisták nemzedékét mások mellett Viorel Vancea és Claudiu Keserü képviselte.

Szöllősi György, Jakab János és Bölöni László Orbán Viktor miniszterelnök koszorújával

A több száz megjelent között családtagok, barátok és a futballélet tagjai rótták le kegyeletüket. Köztük Razvan Burleanu, a Román Labdarúgó-szövetség elnöke, a Magyar Labdarúgó-szövetséget Gellei Imre, Sipos Jenő és Bazsánt József képviselte. Orbán Viktor miniszterelnök koszorúját Jakab János, a kormányfő főtanácsadója és Szöllősi György, a magyar futballhagyomány nagykövete, lapunk főszerkesztője hozta el Nagyváradra, és itt gyászolt Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület volt püspöke is.

A temetés során a megjelent román szurkolók görögtűzzel, fáklyákkal tisztelegtek Jenei Imre előtt.

Románia nagyváradi illetőségű miniszterelnökét, korábbi váradi polgármestert, Ilie Bolojant, Kelemen Hunort, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét (Szabó Ödön, megyei elnök megjelent a szertartáson) és Jenei talán legismertebb játékosát, a 125-szörös román válogatott Gheorghe Hagit sem láttuk a gyászolók között, a médiaérdeklődés ugyanakkor kiemelkedő volt.

A szertartást Dénes István Lukács református lelkész vezette, magyar és román nyelvű prédikációjában részletesen felidézte Jenei Imre emberi és sportemberi érdemeit. Búcsúzott a világhírű edzőtől a pályafutását felelevenítő Victor Mihalcea, sportújságíró, majd Darius, Jenei unokája is (másik unokája, Alisa pedig a román himnuszt énekelte a temetés elején).

null
fotó 2025.11.08.

Eltemették Jenei Imrét (Fotók: Biharó Napló, Nemzeti Sport)

 

Miután a gyászolók és a katonák utolsó útjára kísérték Jenei Imrét, utóbbiak egyike elfújta a Silenziót, majd díszsortűz és magyar református egyházi énekek hangja mellett bocsátották le Jenei Imre koporsóját felesége, Gyulai Ilona, a 2021-ben elhunyt kétszeres olimpiai bronzérmes, világbajnok tőrvívó földi maradványai mellé.

A temetés után a riporterek, tévéstábok megrohanták Bölöni Lászlót, aki a gyász pillanatában csak röviden válaszolt a Jeneivel kapcsolatos kérdésekre: „Imre a barátom volt, a szomszédom volt, az edzőm volt – és elment. Olyan tartással, ami egész életében jellemezte és amit nem lehet tanítani. Nyugodjon békében.”

Magyarország miniszterelnökének koszorúja a ravatalnál
Dandártábornoknak járó katonai tiszteletadás mellett temették el Jenei Imrét Nagyváradon
Bölöni László nyilatkozik Jenei Imre temetésén (Fotó: NS)
A szurkolók is tisztelegtek Jenei Imre emléke előtt (Fotó: Paizs Zsolt/Bihari Napló)
(Fotó: Paizs Zsolt/Bihari Napló)
A szertartást Dénes István Lukács református lelkész vezette

 

Kapcsolódó tartalom

Gyász: elhunyt Jenei Imre, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya

A szakember 1986-ban BEK-győzelemig vezette a Steaua Bucuresti-et, dolgozott Székesfehérváron és szaktanácsadóként Debrecenben is.

„Professzionalizmus, elegancia, tisztelet” – így emlékeznek a klubok Jenei Imrére

„Jellemével, nyugalmával és bölcsességével játékosok és edzők egész generációit inspirálta.”

„Professzionalizmus, elegancia, tisztelet” – így emlékeznek a klubok Jenei Imrére

„Jellemével, nyugalmával és bölcsességével játékosok és edzők egész generációit inspirálta.”

Bölöni László Jenei Imréről: Nem akarta szabályozni minden percünket, de nem is kellett

„Egymással mindig magyarul beszéltünk, hosszú beszélgetéseink, vitáink voltak.”

 

