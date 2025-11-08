Eltemették Jenei Imrét

A világszerte ismert és tisztelt futballedző, Jenei Imre román trikolórral letakart koporsója ágyútalpon érkezett a nagyváradi temető ravatalozójába. A koporsót mások mellett Jenei Imre leánya, Krisztina, Nagyvárad polgármestere, Florian Birta, a mester játékosai közül Miodrag Belodedici, Bölöni László, Marius Lacatus, Tudorel Stoica, Anghel Iordanescu kísérte. A fiatalabb futballisták nemzedékét mások mellett Viorel Vancea és Claudiu Keserü képviselte.

Szöllősi György, Jakab János és Bölöni László Orbán Viktor miniszterelnök koszorújával

A több száz megjelent között családtagok, barátok és a futballélet tagjai rótták le kegyeletüket. Köztük Razvan Burleanu, a Román Labdarúgó-szövetség elnöke, a Magyar Labdarúgó-szövetséget Gellei Imre, Sipos Jenő és Bazsánt József képviselte. Orbán Viktor miniszterelnök koszorúját Jakab János, a kormányfő főtanácsadója és Szöllősi György, a magyar futballhagyomány nagykövete, lapunk főszerkesztője hozta el Nagyváradra, és itt gyászolt Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület volt püspöke is.

A temetés során a megjelent román szurkolók görögtűzzel, fáklyákkal tisztelegtek Jenei Imre előtt.

Románia nagyváradi illetőségű miniszterelnökét, korábbi váradi polgármestert, Ilie Bolojant, Kelemen Hunort, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét (Szabó Ödön, megyei elnök megjelent a szertartáson) és Jenei talán legismertebb játékosát, a 125-szörös román válogatott Gheorghe Hagit sem láttuk a gyászolók között, a médiaérdeklődés ugyanakkor kiemelkedő volt.

A szertartást Dénes István Lukács református lelkész vezette, magyar és román nyelvű prédikációjában részletesen felidézte Jenei Imre emberi és sportemberi érdemeit. Búcsúzott a világhírű edzőtől a pályafutását felelevenítő Victor Mihalcea, sportújságíró, majd Darius, Jenei unokája is (másik unokája, Alisa pedig a román himnuszt énekelte a temetés elején).