Hátrányban is van tartása a szegedi vízilabdacsapatnak

Tíz perc volt hátra a férfi vízilabda ob I vasárnap esti találkozójából, amikor a Szolnok már 9–6-ra vezetett Szegeden. Pedig a hazaiak kezdtek jobban, de a csütörtökön még Eurokupa-mérkőzést játszó vendégek rendezték soraikat, a második negyedben lépéselőnybe kerültek. Összeállt az emberhátrányos védekezésük, jöttek a blokkok és a védések, vagyis minden jel arra utalt, hogy megszerzik a három pontot.

Nos, a szegediek másképp gondolták: a hátralévő időben gólt sem kaptak! Danka Benedek megbabonázta a szolnoki lövőket, Kiss Csaba együttese a védekezésére alapozva mesteri akciógólokkal kiegyenlített. Az utolsó két perc 9–9-ről kezdődött, Danka tizedik védésével kiharcolta a szétlövést a Szeged. S ha már kiharcolta, meg is nyerte – nem akármilyen izgalmak után.

„Nem ez volt az első alkalom, hogy negatív hullámba kerültünk, viszont kutyaszorítóban jobban koncentráltunk, megváltozott a játékunk dinamikája – mondta lapunknak Danka Benedek. – A harmadik negyed elején beragadtunk, csináltunk butaságokat, de kilenc hatos hátrányban sem fordult meg a fejemben, hogy elment a meccs. Hittünk magunkban, mindent megtettünk a győzelemért. A szétlövés mindig katartikus, mert egy hajszál választja el a győzelmet a vereségtől: a Szolnok lezárhatta volna a mérkőzést, csakhogy Gyovai Jani zseniálisan szállt be, kivédte az ötméterest. Aztán én is hárítottam egyet, de hirtelen fel sem fogtam, hogy ezzel megnyertük a párbajt, mert csak a lövésre összpontosítottam…”

Nem a vasárnapi volt az első skalp, amelyet a szegediek begyűjtöttek az idényben, elég csak az örök rivális Kaposvár (18–16) vagy a szintén a felsőházba vágyó Semmelweis OSC (10–7) elleni győzelmet említenünk. A Honvéd otthonában elmaradt a bravúr, 14–13-as vereség lett a vége, ugyanakkor a csapat tartását mutatja, hogy a végjátékhoz érve ledolgozta négygólos hátrányát. Egy perccel a vége előtt eldőlt a mérkőzés, Danka mégis úgy volt vele az időkérés után, hogy mindent meg kell tenni a győzelemért – munkamorálja mellett a hozzáállásával is követendő példát mutat.

„Annak idején azzal a szándékkal igazoltam Szegedre, hogy minél több játéklehetőséghez jussak. Sokat tettem azért, hogy a kritikus helyzetekben is higgadt maradjak, a meccseken szerzett tapasztalatot kamatoztatva emberileg és sportolóként is sokat fejlődtem – hangsúlyozta a 2003-as születésű kapus, aki két és fél éve erősíti a szegedieket. – Jólesik, hogy a többiek is vezéregyéniségként tekintenek rám, várják tőlem a fontos védéseket. Azon vagyok, hogy hátrányban is higgadtan és fegyelmezetten szervezzem a védekezést, ami az erős ellenfelekkel szemben elengedhetetlen a pontszerzéshez.”

A Szeged ragyogó rajtja azért is nagy fegyvertény, mert a nyáron kulcsemberek távoztak, akik alaposan kivették a részüket a góltermelésből. Nem lehetett tudni, hogy mennyi idő kell az érkezők beépítéséhez, de az eredményekből és a bajnokikon mutatott játékból kiindulva gyorsan megtalálták a helyüket az öltözőben. Szembetűnő, hogy védekezésben nagyot lépett előre a csapat, ami Danka Benedek szerint a gördülékeny kommunikációnak és a tudatos felkészülésnek tulajdonítható.

„Mindig kitaláljuk, hogy az adott ellenféllel szemben hogyan szeretnénk védekezni. Ha működik, jó, ha nem, visszatérünk az alapokhoz, szóval nem hagyjuk magunkat elbizonytalanítani – ecsetelte Danka, majd a változásokra is kitért. – Eleinte aggódtunk egy kicsit, mert tényleg meghatározó játékosok távoztak, de szerencsére az érkezők is hasonlóan gólerősek. Segítette az összecsiszolódásunkat, hogy a fiatalok érkezésével az életkort tekintve homogénebb lett a csapat, gyorsan megtaláltuk a közös hangot. Régóta ismerjük egymást, jó néhányan már a korosztályos válogatottakban is játszottunk együtt, ezáltal az esetleges konfliktusokat is könnyebben meg tudjuk beszélni.”

A szegedi kapus úgy véli, a Szolnok legyőzése nem csupán két pontot, hanem lélektani többletet is jelent a csapatnak. A hétköznapokon azért dolgoznak, hogy hétvégéről hétvégére átmentsék a jó formát és megőrizzék a lendületet – szombaton a BVSC-t szeretnék megtréfálni.