Nemzeti Sportrádió

Bronzérmes a férfi légpuskás csapat a sportlövő vb-n

Vágólapra másolva!
2025.11.08. 15:59
null
Fotó: FB/Hungarian Shooting Federation
Címkék
sportlövő vb Pekler Zalán Péni István Hammerl Soma sportlövészet
A Hammerl Soma, Pekler Zalán, Péni István összeállítású férfi légpuskás csapat bronzérmet szerzett a kairói sportlövő világbajnokság szombati versenynapján.

A magyar trió 1891.4 körös eredménnyel szerezte meg a harmadik helyet, mindössze négy tizeddel megelőzve az indiai hármast. Az aranyérmet Kína nyerte 1898.4 körrel, míg az ezüstöt a németek gyűjtötték be 1893.7 körrel.

A csapateredmények az egyéni alapverseny alapján alakultak ki. Az egyéni versengésben Pekler Zalán és Péni István is remekelt, előbbi 632.4, utóbbi pedig 632.3 kört ért el, ezzel előbbi a nyolcadik lett és bejutott a döntőbe, utóbbi pedig a kilencedik helyen zárt. Hammerl 626.7 körrel a 66. lett.

Az egyéni verseny döntőjét közép-európai idő szerint 16.30-tól rendezik.

 

sportlövő vb Pekler Zalán Péni István Hammerl Soma sportlövészet
Legfrissebb hírek

Sportlövő-vb: nem jutott döntőbe magyar női légpuskás

Egyéb egyéni
4 órája

A formaidőzítést is tesztelik puskásaink a vb-n

Egyéb egyéni
Tegnap, 9:50

Sportlövészet: Major Veronika az érzéseire figyel a vb-n

Egyéb egyéni
2025.11.05. 08:22

A sportlövő Pekler Zalán visszatalált a korábbi formájához

Egyéb egyéni
2025.11.03. 19:28

Készen áll a magyar sportlövőcsapat a kairói kalandra

Egyéb egyéni
2025.10.30. 16:50

Sportlövészet: új magyar világcsúcs és hat vb-érem

Egyéb egyéni
2025.10.30. 10:46

Nagy György maradt az Európai Sportlövők Szövetségének alelnöke

Egyéb egyéni
2025.10.25. 14:14

Koronglövő-vb: messze voltak a döntőtől a juniorkorú magyarok trapban

Egyéb egyéni
2025.10.17. 19:35
Ezek is érdekelhetik