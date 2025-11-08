Bronzérmes a férfi légpuskás csapat a sportlövő vb-n

A magyar trió 1891.4 körös eredménnyel szerezte meg a harmadik helyet, mindössze négy tizeddel megelőzve az indiai hármast. Az aranyérmet Kína nyerte 1898.4 körrel, míg az ezüstöt a németek gyűjtötték be 1893.7 körrel.

A csapateredmények az egyéni alapverseny alapján alakultak ki. Az egyéni versengésben Pekler Zalán és Péni István is remekelt, előbbi 632.4, utóbbi pedig 632.3 kört ért el, ezzel előbbi a nyolcadik lett és bejutott a döntőbe, utóbbi pedig a kilencedik helyen zárt. Hammerl 626.7 körrel a 66. lett.

Az egyéni verseny döntőjét közép-európai idő szerint 16.30-tól rendezik.