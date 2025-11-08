Superliga: Dinamo Bucuresti–Csíkszereda

A román Superliga 16. fordulójában a Dinamo otthonába látogat a Csíkszereda – élőben az NSO-n!
ROMÁN SUPERLIGA
16. FORDULÓ
Dinamo Bucuresti–FK Csíkszereda 1–0 – élőben az NSO-n!
Bukarest, Arena Nationala, 6000 néző. V: Demetrescu
Dinamo: Rosca – Ikoko, Kennedy Boateng, Sztojnov, Oprut – Gnahore, Marginean, Cirjan – Soro, Karamoko, Musi. Vezetőedző: Zeljko Kopic
A kispadon: Epassy (k.), Tabuncic, Milanov, Perica, Bordusanu, Mihai, Kirjaku, Caragea, Toader, Barbulescu, Armstrong, Al. Pop
FK Csíkszereda: E. Pap – Bloj, Celic, Hegedűs J., Ferenczi – Végh, Veres – Jebari, Bakos, Szabó B. – Eppel. Vezetőedző: Ilyés Róbert
A kispadon: Simon M. (k.), Karácsony (k.), Kaján, Szilágyi, Gál-Andrezly, Dusinszki, Palmes, Bödő, Anderson Ceará, Csürös, Szalay, Gergely A.
Gólszerző: Karamoko (19. – 11-esből)
Legfrissebb hírek
Távozik a Csíkszeredától Babati Benjámin
Minden más foci
2025.10.01. 14:47
Román Kupa: székely derbi is lesz a csoportkörben
Minden más foci
2025.09.26. 16:00
Ezek is érdekelhetik