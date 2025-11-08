Superliga: Dinamo Bucuresti–Csíkszereda

ROMÁN SUPERLIGA

16. FORDULÓ

Dinamo Bucuresti–FK Csíkszereda 1–0 – élőben az NSO-n!

Bukarest, Arena Nationala, 6000 néző. V: Demetrescu

Dinamo: Rosca – Ikoko, Kennedy Boateng, Sztojnov, Oprut – Gnahore, Marginean, Cirjan – Soro, Karamoko, Musi. Vezetőedző: Zeljko Kopic

A kispadon: Epassy (k.), Tabuncic, Milanov, Perica, Bordusanu, Mihai, Kirjaku, Caragea, Toader, Barbulescu, Armstrong, Al. Pop

FK Csíkszereda: E. Pap – Bloj, Celic, Hegedűs J., Ferenczi – Végh, Veres – Jebari, Bakos, Szabó B. – Eppel. Vezetőedző: Ilyés Róbert

A kispadon: Simon M. (k.), Karácsony (k.), Kaján, Szilágyi, Gál-Andrezly, Dusinszki, Palmes, Bödő, Anderson Ceará, Csürös, Szalay, Gergely A.

Gólszerző: Karamoko (19. – 11-esből)

