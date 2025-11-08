Terepkerékpár Eb: Vas Blanka 11., Van der Heijden folytatta a holland hegemóniát

A homokos részeket tartalmazó, sok futást igénylő pálya kevésbé volt ideális a szakágban Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes Vasnak, aki jól kapta el a rajtot, másodikként vette be az első kanyart a 23 fős mezőnyben. Az első homokos részen a másodikról az ötödik helyre csúszott vissza a magyar bringás, aki ezt követően már nem is volt harcban a dobogós helyekért és végül a 11. pozícióban, négy perc feletti lemaradással zárta a hatkörös viadalt.

Az elmúlt három kiírásban diadalmaskodó Fem van Empel távollétében is folytatódott a 2018 óta tartó holland dominancia: a 26 esztendős Inge van der Heijden rajt-cél győzelmet aratott. Egymást követő második évben lett színtisztán holland a dobogó: a második helyet Lucinda Brand, a harmadikat pedig Aniek van Alphen szerzete meg.

KERÉKPÁR

CYCLOCROSS EURÓPA-BAJNOKSÁG, MIDDELKERKE

1. Inge van der Heijden (Hollandia) 50:19 perc

2. Lucinda Brand (Hollandia) 41 másodperc hátrány

3. Aniek van Alphen (Hollandia) 56 mp h.

...11. Vas Blanka 4:21 perc hátrány