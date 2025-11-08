Győzelemmel mutatkozott be a nemzetközi porondon az Esztergom

A szerb bajnokságot veretlenül vezető Crvena zvezda kezdte jobban a mérkőzést, az első két találatot a vendégek szerezték. Esztergom történetének első európai kupagólját Hajtai Vanessza jegyezte, a házigazda támadásban pontatlanul játszott, bő negyedóra után 7–4-re vezetett a – korábban Békéscsabán dolgozó – vajdasági Rác Sándor irányította belgrádi alakulat. Lunde klasszisát igazolva 66 százalékos védési mutatóval állt ekkor.

Az Esztergom 9–8-ra zárkózott, innen viszont 12–8-ra távolodott a szerb csapat, amely a szünetre egy góllal még növelni is tudta előnyét. A második félidőt 3–0-s sorozattal kezdte az Esztergom, ezzel zárkózott közelebb, 20–20-nál pedig utol is érte riválisát. Az utolsó negyedórára fordulva vezetett első ízben a vendéglátó (21–20), amely a záró öt perchez érve már 27–14-re vezetett és végül egygólos előnyt szerzett a visszavágóra.

Lunde 13, a hazai kapuban Herczeg Lili nyolc lövést védett, Varga Emília hétszer volt eredményes. A világbajnokságra készülő, Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott kerettagjai közül Bukovszky Anna három lövést hárított, Kovács Anett hét, Szmolek Apollónia és Faragó Lea egy-egy gólt szerzett.

A másik magyar EL-csapat, a Mosonmagyaróvár a OF Nea Ioniasz elleni párharc megnyerésével már biztosította helyét a csoportkörben, sorozatban az ötödik kiírásban.

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

3. forduló, 1. mérkőzés

Mol Esztergom–Crvena zvezda (szerb) 29–28 (11–16)

Esztergom, 1000 néző. V: Sz. Jovcsev, Z. Jovcsev (bolgárok).

ESZTERGOM: HERCZEG – KOVÁCS ANETT 7, Majoros K., Kisfaludy 1, Faragó Lea 1 (1), SZÖLLŐSI-ZÁCSIK 4, Hajtai 1. Csere: Bukovszky (kapus), VARGA E. 7 (6), Horváth F. 2, Ballai B., Szmolek 1, Ballai A., Jacques 2, SCHATZL NATALIE 3, Teplán. Edző: Elek Gábor

CRVENA ZVEZDA: LUNDE – SIMICS 3, GAROVICS 6, AGBABA 6 (2), Majkics 2, Skrobics 5 (2), Sztamenics 1 (1). Csere: Kacsarevics, Kosztics (kapusok), RADOJICSICS 3, Velicskovics 2, Momcsilovics, Glusica, Nedeljkovics, Bogunovics, Klemencic. Edző: Rác Sándor

Az eredmény alakulása. 3. perc: 0–2. 16. p.: 4–7. 25. p.: 8–12. 35. p.: 16–17. 46. p.: 22–20. 51. p.: 25–22, 58. p.: 29–26. Kiállítások: 8, ill. 6 perc. Hétméteresek: 7/7, ill. 7/5

MESTERMÉRLEG

Elek Gábor: – Az első félidőben túlságosan tiszteltük ellenfelünket, ijedtek voltunk, ami taktikai fegyelmezetlenségekben jelentkezett. A vendégek viszont tudták, hogy mit akarnak, és ami nekem a legjobban fáj, hogy jobban is akartak, mint mi. A második játékrészben minden fordítva történt, a félidő elején szenzációsan játszottunk, de a háromgólos előnyünket sajnos nem tudtuk megtartani. Sokat kell hasznosítanunk ebből a meccsből a visszavágóra, bár bennünk talán több maradt, mint ellenfelünkben.

Rác Sándor: – Az első félidőben megleptük az Esztergomot, amely talán nem számított ilyen nehéz mérkőzésre. Ekkor türelmesen, magunkból a maximumot kihozva játszottunk, a másodikban azonban összeroppantunk, rengeteget hibáztunk. Ez az eredmény mindkét csapat számára jó, azonosak az esélyek a továbbjutásra..