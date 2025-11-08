Nemzeti Sportrádió

Sao Pauló-i Nagydíj, sprintverseny

2025.11.08. 14:37
Fotó: AFP
F1 sprintverseny Formula–1 Sao Pauló-i Nagydíj
A vb-éllovas Lando Norris várhatja az élről a piros lámpák kialvását a Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíj sprintversenyén. Az összetettet egy ponttal vezető brit mellől Andrea Kimi Antonelli rugaszkodhat el, míg a második soron Oscar Piastri és George Russell osztozik. A címvédő Max Verstappen a hatodik, míg a Ferrari-versenyzők a 8. és a 11. helyről támadnak. Arról, hogy miként alakul a sprintverseny az esős Interlagosban, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A SPRINTVERSENY RAJTSORRENDJE

1.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes
2.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes
3.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes
4.George RussellbritMercedes
5.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes
6.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda
7.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes
8.Charles LeclercmonacóiFerrari
9.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda
10.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari
11.Lewis HamiltonbritFerrari
12.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes
13.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault
14.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari
15.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari
16.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault
17.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda
18.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari
Bokszutcai rajtCunoda JukijapánRed Bull-Honda
 Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes
5. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
NOVEMBER 7., PÉNTEK
Szabadedzés1. Norris 1:09.975
Sprintidőmérő1. Norris 1.09.243
NOVEMBER 8., SZOMBAT
Sprintverseny15.00–16.00
Időmérő19.00–20.00
NOVEMBER 9., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.939 km) rajtja18.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 22., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 30., 17.00
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 7., 14.00

 

 

