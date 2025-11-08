Sao Pauló-i Nagydíj, sprintverseny
A vb-éllovas Lando Norris várhatja az élről a piros lámpák kialvását a Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíj sprintversenyén. Az összetettet egy ponttal vezető brit mellől Andrea Kimi Antonelli rugaszkodhat el, míg a második soron Oscar Piastri és George Russell osztozik. A címvédő Max Verstappen a hatodik, míg a Ferrari-versenyzők a 8. és a 11. helyről támadnak. Arról, hogy miként alakul a sprintverseny az esős Interlagosban, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, A SPRINTVERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|2.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|3.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|4.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|5.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|6.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|7.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|8.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|9.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|10.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|11.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|12.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|13.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|14.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|15.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|16.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|17.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|18.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|Bokszutcai rajt
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|5. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 7., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Norris 1:09.975
|Sprintidőmérő
|1. Norris 1.09.243
|NOVEMBER 8., SZOMBAT
|Sprintverseny
|15.00–16.00
|Időmérő
|19.00–20.00
|NOVEMBER 9., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.939 km) rajtja
|18.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 22., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 30., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 7., 14.00
