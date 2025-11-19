Jól játszott a Vasas, de megint kikapott a Radnicskitől a férfi vízilabda Bajnokok Ligájában

Tapasztalt idegenvezetőkkel érkezett a Komjádi uszodába a Radnicski férfi vízilabdacsapata: az elmúlt években Sztrahinja Rasovics, Nikola Dedovics és Szava Randjelovics is a Vasastól igazolt a szerbekhez. A kragujevaci együttes alaposan megerősödött a nyáron, mégsem állt jól fél távnál a Bajnokok Ligája A-csoportjában, egyetlen győzelmét éppen az angyalföldiek ellen ünnepelhette. Szlobodan Nikics alakulata idegenben megszorongatta erősebb és rutinosabb vetélytársát, csakhogy a vezérként pólózó Bogdan Djurdjicsra ezúttal nem számíthatott a vezetőedző.

Érződött is a hiánya az első percekben, a Vasas nehezen tudta megbontani a Radnicski kellemetlen védekezését. Amikor sikerült, Radoszlav Filipovics védett vagy a kapufa mentett, de a csapatkapitány Bátori Bence fórból megtörte a jeget. Az elnyűhetetlen Dusko Pijetloviccsal azért a folytatásban is meggyűlt a magyar csapat baja, labdaszerzése után Borisz Vapenszki kikaparta a gesztenyét Angelosz Vlahopulosznak (micsoda névsor!), hogy a következő támadásból magára vállalja a befejezést. A negyed végén megúszott a Radnicski, de Joao Fernandes gondoskodott róla, hogy ne ússzon el a meccs a Vasasnak, bravúrral hárította az ötméterest.

A túloldalon Bátori könyörtelen végrehajtónak bizonyult, majd Lakatos Soma villant meg a rosszkéz-oldalon – így lett 5–1 helyett 4–3, máris sokkal szívesebben pillantottunk a kijelzőre. Hát még, miután Csorba Tamás észrevette a hosszún Ragács Benedeket, aki megtalálta a szerb szoros védekezés ellenszerét, így már egálra álltak a felek. Több se kellett a Radnicskinek, megint ellépett hárommal, a Vasas ugyanakkor nem hagyta annyiban a dolgot. Miért is tette volna? Dala Döme előbb gólt, majd labdát szerzett, Fernandes pedig pazar védésekkel zárta a második negyedet, vert helyzetből ért vissza a rövid sarokra.

„Gyönyörű Vasas-gól” – bömbölt a hangszóróból, miután Szalai Péter elemi erővel bevágta a szabaddobást. A dudaszó pillanatában, három védővel a nyakán. Húzd meg-ereszd meg játék zajlott a vízben: amikor növelte előnyét a Radnicski, kapaszkodott a Vasas, mindkét oldalon betáraztak a nagy lövők. Nikics mester a tőle megszokott szenvedéllyel vezényelt a parton, és a közönség is együtt élt a játékkal, Várnai Kristóf megúszásgólja talpra ugrasztotta a szurkolókat. Érezték, hogy kedvenceik elkaphatják a szerbeket…

Vagyis elkaphatták volna, mert hatékonyan játszottak, de a Radnicski a pillanatnyi megingásokat is megbüntette, nem engedte ki a kezéből a győzelmet. A Vasas 15–13-as vereséget szenvedett, így már nem maradt esélye a továbbjutásra, biztosan az Eurokupában folytatja a szereplését.

FÉRFI VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

A-CSOPORT

VASASPLAKET–RADNICSKI (szerb) 13–15 (3–4, 3–4, 4–5, 3–2)

Komjádi uszoda, 700 néző. V: Dervieux (francia), Márquez (spanyol)

VASAS: FERNANDES – Ragács 1, Szalai P. 1, Gyárfás, VÁRNAI 2, DALA D. 2, Csorba. Csere: LAKATOS S. 2, BÁTORI 5, Gábor L., Sélley-Rauscher, Foszkolosz, Tasi. Edző: Szlobodan Nikics

RADNICSKI: R. FILIPOVICS – Dadvani, Sz. Rasovics 1, PRLAINOVICS 4, Murisics, DEDOVICS 2, VLAHOPULOSZ 5. Csere: PIJETLOVICS 1, P. Jaksics 1, Randjelovics, Doncsics, Vapenszki 1, Ivanov. Edző: Uros Sztevanovics

Emberelőny-kihasználás: 13/7, ill. 12/6

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 3/1

Kipontozódott: Dadvani (26. p.), P. Jaksics (27. p.), Randjelovics (32. p.), Dala D. (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Szlobodan Nikics: – Büszke vagyok rá, hogy ilyen mérkőzést játszottunk a Radnicskivel, amely nagyszerű csapat, nem volt könnyű dolgunk. Angelosz Vlahopulosz és Andrija Prlainovics együtt kilenc gólt lőtt, mindig megvillantak, amikor fontos volt. Ami minket illet, Bogdan Djurdjics nélkül is mindent kiadtunk magunkból, amikor összeállt a védekezésünk, hatékonyan fejeztük be a támadásainkat.

A csoport állása: 1. Olympiakosz 9 pont, 2. Mladost 9, 3. Radnicski 6, 4. Vasas 0