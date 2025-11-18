Nagyváradon tenné biztossá továbbjutását az FTC a vízilabda Bajnokok Ligájában

JAVÍTANI KELL A VÉDEKEZÉSEN – hangsúlyozta Nyéki Balázs vezetőedző az M4 Sportnak múlt szerdán, a Primorac Kotor elleni hazai Bajnokok Ligája-mérkőzést követően. A Ferencváros férfi vízilabdacsapatának ugyan csupán az első negyedben volt kellemetlen ellenfele a montenegrói együttes, akkor viszont szinte minden támadásból gólt szereztek a vendégek, és mínusz eggyel álltak a BL-címvédő ellen (7–6). A második felvonásban aztán rendezték soraikat a zöld-fehérek, a Lévai Mártont váltó Vogel Soma remekelt a kapuban, miközben elöl továbbra is veszélyes maradt az FTC, és szinte tökéletesen használta ki az emberelőnyös helyzeteit. A győzelem nem volt kérdéses, ennek ellenére érthető, hogy Nyéki Balázs talált javítanivalót a játékban, hiszen a 41 gólos mérkőzésen 15-öt nem az ő együttese szerzett (26–15). Szombaton a Kaposvár otthonában már jobban védekezett a Ferencváros – a tréner még akkor sem volt teljesen elégedett, de kiemelte, a minimum cél elérése az ellenfél tíz gól alatt tartásával sikerült (22–9).

A BL első csoportkörének negyedik fordulójában a népligetiek Nagyváradra, a CSM Oradeához utaznak – a román bajnok az előző idényben története legjobb BL-eredményével eljutott a legjobb nyolc közé, ráadásul a második fordulóban bravúrral legyőzte a Kotort (14–7). Bár veszélyesebb ellenfélnek tűnik, mint az előző évadban, akkor valamivel könnyebb csoportból lépett tovább – idén valószínűleg nem lesz ott a második csoportkörben, lévén, a három éve BL-bronzérmes olasz Brescia a negyedik csoportellenfél, amelytől az előző fordulóban papírforma szerint kikapott 16–11-re otthon.

A C-csoportban egyébként matematikailag is eldőlhet a továbbjutás kérdése a keddi, negyedik fordulóban: ha a 9 pontos FTC – amely az első fordulóban több sérült játékosát nélkülözve 19–11-re győzött az Ora­dea ellen – idegenben is megveri a 3 pontos nagyváradiakat, biztossá válik, hogy idén is ott lesz a legjobb nyolc között. Az előzetes esélyek alapján a 6 pontos Brescia is felülmúlhatja otthon a még pont nélkül álló Kotort, ezzel pedig megerősítené második helyét – bár még nem lenne behozhatatlan a hátránya.

Egyelőre üldözi az első pontját – vagy pontjait – a Vasas az A-csoportban, de talán éppen szerdán a Komjádi uszodában a Radnicski ellen szerezheti meg őket, amelyet az első fordulóban rendkívül megizzasztott Kragujevacban, sokáig vezetett is a válogatottakkal teletűzdelt szerb bajnokkal szemben, végül 17–16-ra kikapott. Azzal, hogy múlt kedden a horvát aranyérmes Mladost Zagrebbel szemben szoros meccsen, a hajrában kicsit elfáradva 13–10-re alulmaradt, Szlobodan Nikics együttese valószínűleg nem lesz ott a legjobb nyolc között, de megőrizheti a maradék esélyeit, ha ezúttal bravúrral sikerülne felülmúlnia a csupán hárompontos Radnicskit. Bátori Bencéék szombaton a Szeged otthonában aratott 12–11-es győzelemmel hangoltak: hét meccs után az FTC-hez hasonlóan hibátlanok az ob I-ben, bár ez már a harmadik mérkőzés volt a bajnokságban, amelyen esélyesebbként hátrányból visszakapaszkodva, izgalmas hajrában tudtak nyerni.SZ. R.

BAJNOKOK LIGÁJA

FÉRFIAK, 1. CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

KEDD

A-csoport

20.30: Mladost Zagreb (horvát)–Olympiakosz (görög)

C-csoport

18.30: CN Digi Oradea (romániai)–FTC-TELEKOM

20.30: Brescia (olasz)–Primorac Kotor (montenegrói)

SZERDA

A-csoport

20.30: VASASPLAKET–Radnicski (szerb) (Tv: M4 Sport)

Az A-csoport állása: 1. Olympiakosz 9 pont, 2. Mladost 6, 3. Radnicski 3, 4. VASAS 0

A C-csoport állása: 1. FTC 9 pont, 2. Brescia 6, 3. Oradea 3, 4. Primorac 0