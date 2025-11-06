Nemzeti Sportrádió

Jövő héten újra fiatal játékosok vesznek részt a női vízilabda-válogatott összetartásán

K. Zs.
2025.11.06. 21:09
null
Cseh Sándor (Fotó: Árvai Károly)
magyar női vízilabda-válogatott női vízilabda-válogatott Cseh Sándor
Jövő vasárnaptól háromnapos összetartáson ismét fiatalokkal dolgozik majd Cseh Sándor, a női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.

„Folytatjuk azt az utat, amit már elkezdtünk az ősszel. Ezúttal ismét a fiatal korosztályokkal fogunk dolgozni: szeretnénk tesztelni, fejleszteni őket és szakmai ajánlásokat adni a fejlődésükhöz a következő hónapokra, évekre. Sokan már szerepeltek a válogatottban, és remélem, hogy minél többen kiharcolják majd a kerettagságot a jövőben” – idézte a hazai szövetség honlapja Cseh Sándort.

A nyári világbajnokságon ezüstérmes csapat szakvezetője kiemelte: a legfontosabb az, hogy fiatalok az ilyen edzőtáborok tapasztalatait is hasznosítsák a hétköznapi edzéseken és a klubjaikban lejátszott meccseik során.

A MEGHÍVOTTAK
Kapusok: Golopencza Szonja (UVSE), Schmuck Tünde (BVSC), Torma Luca (Eger)
Mezőnyjátékosok: Alaksza Kinga (UVSE), Aubéli Tekla (UVSE), Bonca Vivien (FTC), Dömsödi Dalma (BVSC), Fekete Flóra (UVSE), Füle Barbara (FTC), Gulyás-Oldal Emma (FTC), Hajdú Kata (UVSE), Hetzl Adrienn (UVSE), Horváth Zsófi (Eger), Kenéz Kincső (Eger), Lendvay Zoé (BVSC), Mácsai Eszter (UVSE), Pogonyi Bíbor (Eger), Tiba Panna (UVSE)

(MTI)

 

Ezek is érdekelhetik