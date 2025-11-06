Jövő héten újra fiatal játékosok vesznek részt a női vízilabda-válogatott összetartásán

„Folytatjuk azt az utat, amit már elkezdtünk az ősszel. Ezúttal ismét a fiatal korosztályokkal fogunk dolgozni: szeretnénk tesztelni, fejleszteni őket és szakmai ajánlásokat adni a fejlődésükhöz a következő hónapokra, évekre. Sokan már szerepeltek a válogatottban, és remélem, hogy minél többen kiharcolják majd a kerettagságot a jövőben” – idézte a hazai szövetség honlapja Cseh Sándort.

A nyári világbajnokságon ezüstérmes csapat szakvezetője kiemelte: a legfontosabb az, hogy fiatalok az ilyen edzőtáborok tapasztalatait is hasznosítsák a hétköznapi edzéseken és a klubjaikban lejátszott meccseik során.

A MEGHÍVOTTAK

Kapusok: Golopencza Szonja (UVSE), Schmuck Tünde (BVSC), Torma Luca (Eger)

Mezőnyjátékosok: Alaksza Kinga (UVSE), Aubéli Tekla (UVSE), Bonca Vivien (FTC), Dömsödi Dalma (BVSC), Fekete Flóra (UVSE), Füle Barbara (FTC), Gulyás-Oldal Emma (FTC), Hajdú Kata (UVSE), Hetzl Adrienn (UVSE), Horváth Zsófi (Eger), Kenéz Kincső (Eger), Lendvay Zoé (BVSC), Mácsai Eszter (UVSE), Pogonyi Bíbor (Eger), Tiba Panna (UVSE)

(MTI)