Gyermeke születése után újra edz Magyari Alda

A kétszeres világbajnoki ezüstérmes hálóőr az M1 aktuális csatornának elárulta, még csak néhány tréningen van túl, és rendkívül hosszú út áll előtte, de jelentős céljai vannak, amelyekért keményen dolgozik majd.

A 25 éves sportoló jelenleg Gödöllőn készül, de mint elmondta, szeretne a jövőben visszakerülni az UVSE-hez, amellyel korábban bajnoki címeket nyert.

Magyari Alda megjegyezte, nagy álma, hogy a 2027-es, hazai rendezésű világbajnokságon, majd a 2028-as Los Angeles-i olimpián is lássa őt játszani a kislánya. Hozzátette, korábban a családtagok „ki voltak tiltva” a mérkőzéseiről, ez azonban kislánya születése óta megváltozott.

„Ezért dolgozom, és mindent megteszek majd, amit csak lehet” – fogalmazott Magyari Alda.

(MTI)