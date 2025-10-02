Nemzeti Sportrádió

Női vízilabda Eb: nehéz ágra került a magyar válogatott

Vágólapra másolva!
2025.10.02. 14:22
null
Cseh Sándor (Fotó: Török Attila)
Címkék
női vízilabda Eb vízilabda Cseh Sándor
A világbajnoki ezüstérmes magyar válogatott az olimpiai bajnok spanyolokkal, a románokkal, valamint a házigazda portugálokkal került össze a jövő évi női vízilabda Európa-bajnokság csoportjainak csütörtöki sorsolásán.

A 16 résztvevő válogatottat négy négyes csoportba sorolták. A körmérkőzések után az A és a C, illetve B és a D kvartett első és második helyezettjei alkotnak majd egy-egy középdöntős csoportot úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal viszik. Itt a másik csoportból érkező két riválissal találkoznak, és az első két-két gárda bejut az elődöntőbe, míg a harmadikok és a negyedikek az 5-8. helyért játszanak. Az új formátummal „eltűnik” a keresztbejátszás és a negyeddöntő, egyúttal megnő a csoportkörös meccsek jelentősége.

Cseh Sándor szövetségi kapitány B csoportban szereplő együttese így továbbjutás esetén a D jelű négyesből kap ellenfelet, ebben a címvédő hollandok mellett a svájci, a brit és az izraeli csapat játszik majd.

Az elmúlt hónapok alapján a görögök tűnnek a legerősebb csapatnak, az elmúlt években viszont a spanyol és a holland együttes számított Európában egyeduralkodónak, sőt, az amerikaiakkal együtt a világon is” – idézte a szövetség honlapja a szakembert. „Azaz nem nagyon lehetett volna nehezebb a sorsolásunk, hiszen az egyiket meg kell előzni, ráadásul az izraeli csapatot sem szabad lebecsülni. Viszont így is, úgy is jó meccseket kell játszani és jó ellenfeleket kell legyőzni, ha komoly eredményt akarunk elérni - azaz most csupán annyi történt, hogy megtudtuk, kik ellen kell helytállnunk.”

A magyarok kezdésként rögtön a spanyolokkal találkoznak, akiket július 21-én, a szingapúri világbajnokság elődöntőjében 15–9-re legyőztek. Ezt követően a románok, végül a portugálok ellen ugranak medencébe. A kontinensviadalt január 26. és február 5. között rendezik Madeirán.

A csoportok beosztása:
A: Görögország, Franciaország, Szlovákia, Németország
B: MAGYARORSZÁG, Románia, Spanyolország, Portugália
C: Olaszország, Szerbia, Horvátország, Törökország
D: Hollandia, Svájc, Nagy-Britannia, Izrael

női vízilabda Eb vízilabda Cseh Sándor
Legfrissebb hírek

Vogel Soma is bevethető az Európai Szuperkupára készülő Ferencvárosban

Vízilabda
2 órája

Bujka Barbara edzősködik, viszont a játékkal sem hagyott fel     

Vízilabda
4 órája

Ugrás az ismeretlenbe – Patai Gergely publicisztikája

Vízilabda
2025.09.30. 23:37

Szolnokon lesz a női vízilabda-válogatott következő összetartása

Vízilabda
2025.09.26. 13:17

Vízilabda: kevés gyerekkel is minőségi munka folyik Fehérváron

Utánpótlássport
2025.09.24. 20:45

Sike József „szabadúszóként” folytatta volna, mégis élcsapatot irányít

Vízilabda
2025.09.23. 13:37

Cseh Sándor már a jövő csapatát építi a női pólóválogatottnál

Vízilabda
2025.09.23. 09:28

Szécsi Zoltán a sydney-i olimpiáról: Tudtuk, mit vittünk véghez, de fogalmunk sem volt, hogy ez mit jelent

Vízilabda
2025.09.22. 12:55
Ezek is érdekelhetik