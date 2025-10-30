Új autókkal lepték meg a női vízilabda-válogatott tagjait

„Meglepetéssel készülünk a világbajnoki ezüstérmes női válogatottnak” – állt a Magyar Vízilabda-szövetség (MVLSZ) meghívólevelében, de ennél pontosabbat előzetesen még nem lehetett tudni, mi történik majd a Porsche Hungaria budaörsi központjában csütörtökön délelőtt megtartott sajtóeseményen. Csak annyit, hogy az autóvállalat a magyar női vízilabda-válogatott támogatójaként valamilyen különlegességgel rukkol ki a csapattagoknak.

Wachtler Tamás, a Porsche Hungaria ügyvezető igazgatója elsőként elmondta, Magyarország vezető autóimportőreként kiemelkedően fontosnak tartják a társadalmi felelősségvállalást, kiemelve többek mellett az Ökumenikus Segélyszervezettel történő együttműködést, a kultúrát és a sportot illetően pedig a Volkswagen a Szépművészeti Múzeum és a Ferencvárosi Torna Club elkötelezett támogatója, a Skoda a magyar jégkorong-válogatottaké, míg a Seat és a Cupra a kézilabda és a vízilabda területén működik közre.

Ezután Rozgonyi Ádám, a Seat és a Cupra márkaigazgatója jelentette be az esemény apropóját: az együttműködés új mérföldköveként kétéves megállapodást írnak alá a női válogatott tagjaival, ennek keretében pedig új autóflottát kapnak használatra a Seatok után, a játékosok Cupra Formentor autókat, míg a szövetségi kapitány, Cseh Sándor Cupra Terramar járművet. „Először írunk alá hosszabb időre ilyen együttműködést. Minden támogatói együttműködés megkötése előtt meg kell állapodnunk a Cupra spanyolországi központjával, de nem volt kérdés, hogy jóváhagyják, hiszen jól látszanak az eredmények a női válogatottnál csakúgy, mint a Cupránál, ami egy fiatal, feltörekvő márka.”

„Szeretnénk megköszönni már az eddigi együttműködést is, és nagyon hálásak vagyunk ezért a lehetőségért – ezt már Keszthelyi Rita, a női válogatott csapatkapitánya mondta. – Kiváltságosak vagyunk, nemcsak Magyarországon, hanem világszerte, hogy ekkora háttértámogatásunk van. Tudom, hogy más játékosok mivel küzdenek más országokban, nekünk viszont tényleg minden támogatás adott. A mi feladatunk, hogy szerényen és alázatosan dolgozzunk tovább, és bizonyítsuk, hogy méltók vagyunk a bizalomra. Én vagyok itt a legrégebben a csapatból, tudom, honnan hová jutottunk, milyen kiváltságos helyzetbe kerültünk, de ebben nemcsak a mi eredményeink, hanem az elődeink munkája is benne van” – tette hozzá Keszthelyi.

Madaras Norbert MVLSZ-elnök szintén köszönetet mondott, és rámutatott: tudja, milyen nehéz, ha nem egy-egy sportolót támogatnak, hanem egy egész csapat mobilitását. „Ez egy valódi segítség. A lányok feladata, hogy ússzanak, lőjenek, a miénk pedig, hogy minden egyebet biztosítsunk a további közös sikerekért.”

Cseh Sándor szövetségi kapitány szerint az ilyen „megkülönböztetett jelzésű” autó ráerősít arra, hogy „nagy dolog női válogatottnak lenni. Bár nincs mindenki itt, mert vannak olyan fiatal csapattagok, akiknek még nem lehet jogosítványuk, de természetesen ők is ebbe a csapatba tartoznak, és ők is fontos részei a válogatottnak”. Cseh Sándor kérdésre elmondta, nem csupán az Európa-bajnokságra készülnek – amit 2026. január 26. és február 5. között tartanak meg a portugáliai Funchalban –, hanem inkább a következő két-három évre, ezzel együtt a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.

„A szingapúri világbajnokságon részt vevők stabil kerettagoknak számítanak, de sok fiatal van még, akikkel most van idő foglalkozni. Építkező fázisban vagyunk, december 17-én kezdjük el a készülést már az Európa-bajnoki kerettel. A kontinenstorna egy folyamat része – ez az olimpiai ciklus két részből áll, egyrészt a 2027-es budapesti világbajnokság is egy fontos állomás, és onnan fordulunk rá az olimpiára. Most még nem kell óriási terheket a vállakra rakni, akár jó, akár rossz tapasztalataink lesznek, mindből erősebben jövünk ki, és így készülhetünk majd a budapesti vébére, aztán az olimpiára” – fejtette ki Cseh Sándor.