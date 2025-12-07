Cseh Sándor kihirdette felkészülési keretét a női vízilabda Eb-re

A szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint Cseh Sándor elsősorban posztokra hívott be fiatalokat a vb-ezüstérmes válogatottak mellé, köztük két olyan tehetséget, Alaksza Kingát és Füle Barbarát, akik a kerettel együtt edzenek majd az indulásig.

„Ebben az évben sok játékost próbáltunk ki a mérkőzéseken és az edzéseken is. Azoknak, akik most nem kerültek be a keretbe, jövő tavasszal, a világkupa-selejtező alkalmával lehet erre esélyük. A szingapúri világbajnokságon szereplő csapat mellé most posztorientáltan fiatalokat válogattunk be. Nem lesz nagyon hosszú a felkészülés, ezért most kisebb kerettel indulunk, de a csapatba kerülésért így is nagy lesz a harc. December 17-én kezdjük az edzőtábort, a felkészülés csúcspontja az amerikai női válogatottal közös magyarországi edzőtábor lesz majd” – mondta a szövetségi kapitány.

Az együttes – akárcsak a vb előtt – végig itthon tréningezik majd. Az amerikai gárdával közös edzőtábor január 11. és 18. között esedékes, ennek során két hivatalos mérkőzést is vív a csapat a háromszoros olimpiai bajnok együttessel, január 15-én és 17-én.

A válogatott az Eb-n Funchalban január 26-án a spanyolokkal, 27-én a románokkal, majd a házigazda portugálokkal játssza a csoportmérkőzéseit.

VÍZILABDA

A magyar női válogatott Eb-felkészülési kerete

Kapusok: Golopencza Szonja (UVSE), Neszmély Boglárka (FTC), Schmuck Tünde (BVSC), Torma Luca (Eger)

Mezőnyjátékosok: Aubéli Tekla (UVSE), Dömsödi Dalma (BVSC), Faragó Kamilla (UVSE), Garda Krisztina (DFVE), Hajdú Kata (UVSE), Hetzl Adrienn (UVSE), Keszthelyi Rita (FTC), Kovács-Csatlósné Szilágyi Dorottya (FTC), Leimeter Dóra (FTC), Lendvay Zoé (BVSC), Peresztegi-Nagy Kinga (UVSE), Rybanska Natasa (CN Sabadell), Sümegi Nóra (DFVE), Tiba Panna (UVSE), Vályi Vanda (FTC), Varró Eszter (UCLA)

Meghívottak: Alaksza Kinga (UVSE), Füle Barbara (FTC)