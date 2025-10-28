Nemzeti Sportrádió

Női vízilabda ob I: dunaújvárosi siker az elhalasztott bajnokin

2025.10.28. 20:45
Illusztráció: Getty Images
A Dunaújváros 11 gólos győzelmet aratott a III. Kerületi TVE felett a női vízilabda ob I keddi mérkőzésén.

NŐI VÍZILABDA OB I
A 2. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
Dunaújvárosi FVE–III. Kerületi TVE 26–15 (7–4, 7–4, 6–4, 6–3)
G: Garda, Kacimbri 5-5, Mahieu, Jonkl 4-4, Sümegi 3, Milicsevics 2, Borsi, Horváth Brigitta, Pál R., ill. Rajna, Ráski 4-4, Borsos, Keresztes 2-2, Fodor, Gyöngyössy, Tóth Frida

Az állás: 1. FTC 12 pont (84–17, 4 mérkőzés), 2. UVSE 12 (84–27, 4), 3. Eger 11, 4. BVSC 10, 5. Dunaújváros 9, 6. Győr 3 (41–54, 4), 7. Szeged 3 (32–66, 4), 8. III. Kerület 0 (46–78, 4), 9. KSI 0 (27–66, 4), 10. Szentes 0 (25–75, 4)

 

