Nemzeti Sportrádió

Női vízi ob I: izgalmas meccsen maradt hibátlan az UVSE

SZ. R.SZ. R.
Vágólapra másolva!
2025.11.04. 21:13
null
Illusztráció: Dömötör Csaba
Címkék
Dunaújváros UVSE női vízilabda ob I
Megőrizte százszázalékos mérlegét az UVSE a női vízilabda ob I 6. fordulójának nyitó mérkőzésén kedden, miután 16–15-re győzött a Hajós uszodában, a Dunaújváros elleni rangadón.

Az első negyedben egyértelműen a támadásokon volt a hangsúly mindkét oldalon, a felek 6–6-tal kezdtek a nyitó felvonásban, a félidőig azonban rendre a hazai medencében játszó UVSE vezetett, még ha legtöbbször minimális előnnyel is. A harmadik negyedben már meglépett Benczur Márton csapata, háromgólos előnnyel fordulhatott a záró szakaszra, a vendég dunaújvárosiak viszont óriási hajrával négy perccel a vége előtt kiegyenlítettek – még 47 másodperc volt a dudaszóig, amikor Mácsai Eszter, aki csapata utolsó négy gólját lőtte, megszerezte az UVSE győztes találatát.

VÍZILABDA
MOL OB I, NŐK
6. forduló
UVSE Helia-D–Dunaújvárosi FVE 16–15 (6–6, 4–3, 4–2, 2–4)
G: Mácsai E. 5, Alaksza, Hajdú K. 3-3, Hetzl 2, Aubéli, Peresztegi-Nagy, Tiba, ill. Borsi 3, Horváth Brigitta, Mahieu, Milicsevics, Sümegi, Szabó N. 2-2, Garda, Kacimbri
Az állás: 1. UVSE 18 pont (6 mérkőzés), 2. FTC 15 (5), 3. Dunaújváros 12 (6), 4. Eger 11 (5), 5. BVSC 10 (5), 6. Győr 6 (5), 7. Szeged 3 (39–79, 5), 8. Szentes 3 (38–81, 5), 9. KSI 0 (33–79, 5), 10. III. Kerület 0 (54–106, 5)

 

Dunaújváros UVSE női vízilabda ob I
Legfrissebb hírek

Női kézilabda NB I: nehéz az anyagi helyzet, veszélyben a dunaújvárosiak szereplése

Kézilabda
9 órája

Női vízilabda ob I: az UVSE és a Dunaújváros is rangadót nyert

Vízilabda
2025.11.01. 12:22

Férfi vízilabda ob I: könnyed egri siker a KSI ellen

Vízilabda
2025.10.31. 19:37

Női vízi ob I: 28 gólt lőve nyert a III. kerületben az FTC

Vízilabda
2025.10.29. 19:44

Női vízilabda ob I: dunaújvárosi siker az elhalasztott bajnokin

Vízilabda
2025.10.28. 20:45

Gyöngyössy Anikó igyekszik különválasztani a két szerepkörét

Vízilabda
2025.10.28. 16:28

Női vízilabda ob I: a KSI vendégeként nyert a Szeged

Vízilabda
2025.10.25. 20:42

Női vízi BL: az UVSE nyerte a magyaros meccset, az FTC nagy előnyről vesztett

Vízilabda
2025.10.25. 19:15
Ezek is érdekelhetik