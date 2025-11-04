Női vízi ob I: izgalmas meccsen maradt hibátlan az UVSE

Az első negyedben egyértelműen a támadásokon volt a hangsúly mindkét oldalon, a felek 6–6-tal kezdtek a nyitó felvonásban, a félidőig azonban rendre a hazai medencében játszó UVSE vezetett, még ha legtöbbször minimális előnnyel is. A harmadik negyedben már meglépett Benczur Márton csapata, háromgólos előnnyel fordulhatott a záró szakaszra, a vendég dunaújvárosiak viszont óriási hajrával négy perccel a vége előtt kiegyenlítettek – még 47 másodperc volt a dudaszóig, amikor Mácsai Eszter, aki csapata utolsó négy gólját lőtte, megszerezte az UVSE győztes találatát.

VÍZILABDA

MOL OB I, NŐK

6. forduló

UVSE Helia-D–Dunaújvárosi FVE 16–15 (6–6, 4–3, 4–2, 2–4)

G: Mácsai E. 5, Alaksza, Hajdú K. 3-3, Hetzl 2, Aubéli, Peresztegi-Nagy, Tiba, ill. Borsi 3, Horváth Brigitta, Mahieu, Milicsevics, Sümegi, Szabó N. 2-2, Garda, Kacimbri

Az állás: 1. UVSE 18 pont (6 mérkőzés), 2. FTC 15 (5), 3. Dunaújváros 12 (6), 4. Eger 11 (5), 5. BVSC 10 (5), 6. Győr 6 (5), 7. Szeged 3 (39–79, 5), 8. Szentes 3 (38–81, 5), 9. KSI 0 (33–79, 5), 10. III. Kerület 0 (54–106, 5)