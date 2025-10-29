Nemzeti Sportrádió

Női vízi ob I: 28 gólt lőve nyert a III. kerületben az FTC

2025.10.29. 19:44
Gurisatti Gréta a meccs legeredményesebb játékosaként öt gólt lőtt a Kerületnek (Fotó: Földi Imre)
női vízilabda FTC-Telekom III. kerületi TVE női vízilabda ob I
Megőrizte hibátlan mérlegét és rendkívül könnyedén győzött 28–8-ra az eddig pont nélküli III. kerületi TVE vendégeként az FTC-Telekom a női vízilabda ob I 5. fordulójának szerdai játéknapján.

NŐI VÍZILABDA OB I, 5. FORDULÓ
III. Kerületi TVE–FTC-Telekom 8–28 (3–6, 3–7, 1–9, 1–6)

 

