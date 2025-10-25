Nemzeti Sportrádió

Női vízi BL: az UVSE nyerte a magyaros meccset, az FTC nagy előnyről vesztett

2025.10.25. 18:27
Az UVSE-s Aubéli Tekla (sárgában) egyik gólja a háromból (Fotó: Földi Imre)
Címkék
Vízilabda FTC-Telekom Eger UVSE női vízilabda BL
Az Eger szombaton simán kikapott Barcelonában a címvédő spanyol Sant Andreu vendégeként a női vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában szombaton. Kora este az UVSE végig vezetve, hat góllal legyőzte a vendég Dunaújvárost, míg a Ferencváros a jó kezdés ellenére odahaza ötméteresekkel kikapott a Vuliagmenitől.

Az A csoport „magyaros” meccsén az UVSE-ből Faragó Kamilla, a DFVE-ből pedig a görög Effroszüni Kacimpri egyaránt négyszer talált be az ellenfél kapujába. A vendéglátók végül hatgólos győzelmet arattak.

A C jelű kvartettben a Ferencváros ugyan 4–0-ra megnyerte az első negyedet vendége, a Vuliagmeni ellen, a görög csapat azonban 28 másodperccel a végső dudaszó előtt kiegyenlített, majd az ötméterespárbajban jobbnak bizonyult, így két ponttal utazhat haza.

Biros Péter vezetőedző csapata, az Eger az első és a harmadik negyedben jól tartotta magát, a második és a negyedik felvonást azonban simán elveszítette, így nem is lehetett kérdés a 11 gólos vereség. 

A csoportokból az első kettő jut a negyeddöntőbe, az Eger négyesében még a Roma és a holland ZV de Zaan szerepel, az UVSE és a Dunaújváros négyesében még az egyaránt görög Olimpiakosz és Alimosz szerepel, a Ferencváros pedig még az olasz Rapallóval és a német Spandauval találkozik.

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
D-CSOPORT
Sant Andreu (spanyol)–One Eger 19–8 (3–2, 6–2, 5–3, 5–1)

A-CSOPORT
UVSE Helia-D–Dunaújvárosi FVE 17–11 (5–1, 3–3, 5–4, 4–3)
C-CSOPORT
FTC-Telekom–Vuliagmeni (görög) 11–11 (4–0, 3–4, 1–1, 3–6) – szétlövéssel 7–8

A további mérkőzésekkel cikkünket frissítjük.

 

