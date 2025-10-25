Női vízi BL: az UVSE nyerte a magyaros meccset, az FTC nagy előnyről vesztett

Az A csoport „magyaros” meccsén az UVSE-ből Faragó Kamilla, a DFVE-ből pedig a görög Effroszüni Kacimpri egyaránt négyszer talált be az ellenfél kapujába. A vendéglátók végül hatgólos győzelmet arattak.

A C jelű kvartettben a Ferencváros ugyan 4–0-ra megnyerte az első negyedet vendége, a Vuliagmeni ellen, a görög csapat azonban 28 másodperccel a végső dudaszó előtt kiegyenlített, majd az ötméterespárbajban jobbnak bizonyult, így két ponttal utazhat haza.

Biros Péter vezetőedző csapata, az Eger az első és a harmadik negyedben jól tartotta magát, a második és a negyedik felvonást azonban simán elveszítette, így nem is lehetett kérdés a 11 gólos vereség.

A csoportokból az első kettő jut a negyeddöntőbe, az Eger négyesében még a Roma és a holland ZV de Zaan szerepel, az UVSE és a Dunaújváros négyesében még az egyaránt görög Olimpiakosz és Alimosz szerepel, a Ferencváros pedig még az olasz Rapallóval és a német Spandauval találkozik.

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

D-CSOPORT

Sant Andreu (spanyol)–One Eger 19–8 (3–2, 6–2, 5–3, 5–1)

A-CSOPORT

UVSE Helia-D–Dunaújvárosi FVE 17–11 (5–1, 3–3, 5–4, 4–3)

C-CSOPORT

FTC-Telekom–Vuliagmeni (görög) 11–11 (4–0, 3–4, 1–1, 3–6) – szétlövéssel 7–8

A további mérkőzésekkel cikkünket frissítjük.