Huszonöt játékossal készül jövő hét elején a férfi vízilabda-válogatott

A szövetség közleménye szerint a Duna Arénában sorra kerülő összetartásra a szakember olyan fiataloknak is meghívót küldött, akik eddig egyszer-egyszer, vagy még soha nem szerepeltek keretedzésen. A nemzeti csapat novemberben két ilyen összetartáson vesz részt, december elején pedig megkezdi a „célzott” felkészülést a januári, belgrádi Európa-bajnokságra.

A KERET

Batizi Benedek (BVSC-Manna ABC), Csacsovszky Erik (BVSC-Manna ABC), Dala Döme (VasasPlaket), Fekete Gergő (FTC-Telekom), Gólya Noel (Szeged-Goodwill Pharma Fortacell), Gyapjas Viktor (BVSC-Manna ABC), Jansik Szilárd (FTC-Telekom), Kovács Péter (BVSC-Manna ABC), Krasznai Bendegúz (Szolnoki Dózsa), Lakatos Soma (VasasPlaket), Lugosi Csongor (FTC-Telekom), Manhercz Krisztián (FTC-Telekom), Mészáros Mátyás (BVSC-Manna ABC), Mizsei Márton (VasasPlaket), Nagy Ákos (FTC-Telekom), Pető Attila (Szeged-Goodwill Pharma Fortacell), Simon Balázs (BVSC-Manna ABC), Szabó Bence (Szolnoki Dózsa), Szalai Péter (VasasPlaket), Tátrai Dávid (BVSC-Manna ABC), Vámos Márton (FTC-Telekom), Varga Vince (FTC-Telekom), Vigvári Vendel (FTC-Telekom), Vismeg Zsombor (FTC-Telekom), Vogel Soma (FTC-Telekom)