A legerősebb vetélytársát fogadja a Vasas a férfi vízilabda BL-ben

Ismerős helyzet: magyar légiósok a Komjádiban. A férfi vízilabda Bajnokok Ligája előző kiírásában a spanyol Barceloneta Burián Gergellyel és Vigvári Vincével a soraiban érkezett a Vasashoz, kedd este pedig a Zalánki Gergővel és Angyal Dániellel felálló Olympiakoszt fogadja a magyar bajnoki ezüstérmes. Érdekesség, hogy Elvis Fatovic éppen a katalán fővárosból költözött Pireuszba, az edzőváltás új lendületet adott a négyes döntőbe vágyó görögöknek. A nagy lövőik mellett a centereikkel is vigyázni kell, az angyalföldiek ugyanakkor mindenre felkészültek, sokat videóztak.

„Az Olympiakoszt tartom a legerősebb csapatnak a csoportunkban, nem elég, ha egy-két játékosát semlegesítjük – mondta lapunknak a 22 éves Lakatos Soma. – Elvis Fatovic érkezésével a görögös vízilabdát ötvözik a horvát és a spanyol stílussal: amellett, hogy stabil a középső tengelyük, kimondottan gyorsak és jók az átmenetekben. Figyelnünk kell a centereikre, és nem hagyhatjuk, hogy leforduljanak rólunk, megpróbáljuk féken tartani őket. Nehéz dolgunk lesz, de ha sikerül kizökkentenünk őket a ritmusukból, szoros meccset játszhatunk.”

Így történt az első fordulóban is: a Vasas kis híján pontot csent a nyáron jelentősen megerősödő szerb Radnicski otthonából. Ahogy a 17–16-os eredmény is jelzi, támadásban gördülékeny a fővárosi piros-kékek játéka, ezért az elmúlt időszakban inkább a védekezésükön dolgoztak. Lakatos Soma szerint ezúttal sem ők az esélyesek, de így legalább felszabadultan, teher nélkül játszhatnak.

„A Radnicski otthonában nagyon kevés hiányzott a pontszerzéshez, abból a meccsből tudunk építkezni – hangsúlyozta a Vasas balkezese, aki két gólt lőtt a BL-nyitányon. – Olykor még hektikus a játékunk, de igyekszünk stabilizálni. Gyakran előfordul, hogy tíz gól fölé jutunk, de a rangadókat hátul tudjuk megnyerni, így mostanában nagyobb hangsúlyt fektetünk a védekezésre. A csapat fele kicserélődött, de sokkal előrébb tartunk, mint az idény előtt feltételeztem. Mindenki megtalálta a helyét a gépezetben, szóval már a fejlődésre koncentrálunk, hogy az idény második felében még jobb teljesítményt nyújtsunk. A hangulatra nem lehet panasz, jól kijövünk egymással.”

FÉRFI VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

KEDD

A-csoport

20.30: VasasPlaket–Olympiakosz (görög)

B-csoport

20.30: Jadran Split (horvát)–Novi Beograd (szerb)

20.30: Pro Recco (olasz)–Herceg Novi (montenegrói)

C-csoport

20.30: CSM Oradea (romániai)–Primorac Kotor (montenegrói)

SZERDA

A-csoport

20.30: Mladost (horvát)–Radnicski (szerb)

C-csoport

20.30: Brescia (olasz)–FTC-TELEKOM

D-csoport

18.30: Hannover (német)–Sabadell (spanyol)

20.30: Barceloneta (spanyol)–Marseille (francia)