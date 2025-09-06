Vízilabda: a Démétér Ház által támogatott gyermekek játszhattak együtt a vb-ezüstérmes női válogatott tagjaival

Már az nagy élmény lehetett a Démétér Ház által támogatott gyermekeknek, hogy a játékosok társaságában, igazi autós konvojban érkezhettek meg a Magyar Vízilabda-szövetség (MVLSZ) margitszigeti székházához, a hab a tortán, hogy közös edzésen, majd mérkőzésen is részt vehettek velük a Hajós uszodában. Szombat délelőtt az MVLSZ a SEAT-tal és a Démétér Házzal együttműködésben, a Szingapúrban világbajnoki ezüstérmet szerző női vízilabda-válogatott részvételével ismét jótékonysági programot szervezett a korábban súlyos betegséggel küzdő, ám azóta már a gyógyulás útjára lépett gyermekeknek. Miután a fiatalok kiszálltak a játékosok vezette SEAT-okból, Madaras Norbert, az MVLSZ elnöke, Rozgonyi Ádám, a SEAT márkaigazgatója, majd Sedlák Gabriella, a Démétér Ház programigazgatója köszöntötte az ifjú vendégeket.

„Már hetedik éve tart az együttműködésünk a SEAT-tal, ami ez idő alatt túlnőtt az egyszerű szponzori megállapodáson, a hétköznapi támogató-támogatott viszonyon – jelentette ki Madaras Norbert. – Ennek bizonyítéka, hogy már második alkalommal láthatjuk vendégül a Démétér Ház által támogatott gyermekeket. Bízom benne, hogy ez a délelőtt nagyon sok boldogsággal tölti el őket, hiszen a női válogatott most megmutathatja nekik, mi is a vízilabda. Kívánom, hogy mindenkinek nyerje el a tetszését ez az igazán szép játék, és találkozzunk a lelátókon a jövőben!”

Fotó: Dömötör Csaba

A később szintén a medencébe ugró Rozgonyi Ádám is rámutatott: a SEAT és az MVLSZ együttműködése nem csupán a szerződésben foglalt pontok betartásáról szól, hanem az olyan közös célok eléréséről, amelyben teljes az egyetértés, mint amilyen a jelen jótékonysági esemény megteremtése is. „A társadalmi felelősségvállalás jegyében szeretnénk egyrészt példát mutatni, másrészt, és ez a legfontosabb, örömöt szerezni a gyerekeknek és a családjaiknak, akik nagyon nehéz időszakon mentek keresztül – de ha már sporttérben vagyunk, mondhatni, megnyerték a saját versenyüket, a saját olimpiájukat. Remélem, hogy előtérbe kerül a sport az életükben, hogy kapnak egy kis ízelítőt abból, milyen jó dolog is sportolni!”

A 2006-ban alapított Démétér Ház a csontvelő-átültetésen átesett gyermekek gyógyulását igyekszik segíteni – az alapítvány programigazgatója, Sedlák Gabriella háláját fejezte ki az MVLSZ-nek és a SEAT-nak, hogy 2023 szeptembere után az esemény ismét létrejöhetett. „Immáron másodszor tarthatjuk meg ezt a fantasztikus programot. Az elsőn részt vevők remekül érezték magukat, néhányan ezúttal is eljöttek, és alig várták, hogy újból itt lehessenek.”

Fotó: Dömötör Csaba

A köszöntő után a gyermekek ajándékokat kaptak – a többi mellett az igazinál kisebb méretű vízilabdát, melyet annyi játékossal és stábtaggal írattak alá, amennyi hely csak volt a játékszeren, pólót, illetve hátizsákot. A vidám pillanatokat már ez megalapozta, de ezután jött csak a java – maga a játék. A gyors közös bemelegítést a labdával ismerkedés követte, ezután mindenki vízbe ugrott – a legtöbb fiatal bátor volt, és nem volt rest egyből a mély vízben kezdeni. Miután a passzolgatás már kiválóan ment, kipróbálták az ötmétereseket is – mi tagadás, mind Neszmély Boglárka, mind az ideiglenes kapusszerepet vállaló Tiba Panna és Garda Krisztina is kapott szép találatokat. A program végén pedig nem maradhatott el a játékos mérkőzés sem a válogatott tagjaival – ez már a kismedencében zajlott, hogy a lábtempó helyett a labdakezelésre, a gólszerzés élményére is kellő hangsúly kerüljön.

Zárásként minden résztvevő emlékéremmel – és nagyszerű élményekkel – gazdagodva hagyhatta el a Hajós uszodát.