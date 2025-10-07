Női vízi ob I: 25-öt lőtt a KSI-nek a Ferencváros

VÍZILABDA

OB I, NŐK

2. forduló. FTC-Telekom–KSI SE 25–8 (7–1, 5–4, 5–1, 8–2). G: Keszthelyi 5, Gurisatti 4, Farkas T., E. Plevritu 3-3, Kuna, Máté Zs., Ortiz 2-2, Hertzka, Matajsz J., Szalkai, De Vries, ill. Péter N. 3, Kenderes 2, Deák, Kiss K., Kókai. Az állás: 1. FTC 9 pont (3 mérkőzés, 61–17), 2. UVSE 9 (3 mérkőzés, 60–19), 3. Eger 9 (3, 45–30), 4. BVSC 9 (3, 37–32), 5. Dunaújváros 3 (2, 30–23), 6. Győr 3 (3, 29–36), 7. III. Kerület 0 (2, 23–28), 8. Szentes 0 (3, 25–52), 9. KSI 0 (3, 20–54), 10. Szeged 0 (3, 20–59)