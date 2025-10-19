Keszthelyi Rita elmesélte, hogyan igyekszik példát mutatni fiatal csapattársainak

A magyar női vízilabdázás egyik korszakos alakja, Keszthelyi Rita volt a Nemzeti Sportrádió Tízpróba című műsorának a vendége, amelyben a műsorvezető tíz különböző témát, illetve felütést mond a meghívott sportolóknak, akik elmondják, mi jut azokról először eszükbe.

A beszélgetés során szóba kerül, Keszthelyi Rita hogyan igyekszik példát mutatni fiatal csapattársainak, illetve beszélnek a 2022-es, Ausztrália 7–6-ra megnyert világbajnoki negyeddöntőről is, amelyen a játékos triplázott.