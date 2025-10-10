Nagy lökést adhat a Ferencvárosnak a Recco legyőzése

Ilyen egy igazi klasszikus. Váratlan húzásból, látványos megoldásból és fordulatból sem volt hiány az európai Szuperkupa-mérkőzésen, amelyet a Bajnokok Ligájában címvédő Ferencváros 15–14-re nyert meg az Eurokupa-győztes olasz Pro Recco ellen. A telt házas Komjádi uszodában a szurkolók és a játékosok is kitettek magukért, Madaras Norbert szerint a sportág ünnepe volt a szerdai rangadó.

„Nagyon színvonalas meccset láttunk méltó körítéssel. Szerintem a két legjobb csapat találkozott, nem lepődnék meg, ha tavasszal a Bajnokok Ligája döntőjében vagy elődöntőjében is összekerülnének – mondta lapunknak a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke. – Klasszikusabb párosítást nehezen tudtam volna elképzelni. Mindkét klubban játszottam, nagyon szívesen emlékszem vissza azokra az időkre. Szuperkupát is nyertem velük, szóval közel állnak a szívemhez – azért nyilván a hazaiaknak szurkoltam. Szükség lenne még jó néhány ilyen csapatra, mert ezekre a mérkőzésekre érdemes kimenni.”

Tavaly nyáron még úgy tűnt, a Pro Recco is kieshet a szűk körből, jelentős anyagi nehézségei miatt csak a második számú európai sorozatban vállalta az indulást. Az új szponzor érkezésével megmenekültek az olaszok, sőt, többek között a spanyol Álvaro Granadosszal és a horvát Rino Buriccsal erősítettek. A Szuperkupa-mérkőzésen méltó kihívói voltak a Ferencvárosnak, de a zöld-fehérek újfent bizonyították, miért uralják évek óta a terepet.

„ A sportág szempontjából fontos, hogy a Recco egy év elteltével visszatért arra a szintre, ahol volt – hangsúlyozta Madaras Norbert, majd az FTC remek idényrajtjára is kitért. – Egy igazi játékos címekért akar küzdeni, és utál veszíteni. A Magyar Kupában elvárható volt a Ferencvárostól a győzelem, a nemzetközi porondon elért siker viszont nagy lökést adhat a csapatnak és az egész klubnak. Ilyenkor igazolódik, hogy van értelme beletenni a munkát.”

A ferencvárosi siker értékét növeli, hogy a szakmai stáb korántsem volt könnyű helyzetben a csapat összeállításakor. Nyéki Balázs vezetőedző szerint játékosai emberfeletti tettet hajtottak végre: Sztilianosz Argiropulosz bordatöréssel, Dusan Mandics váll-, Manhercz Krisztián hátsérüléssel bajlódik, mégis mindhárman vízbe ugrottak.

„ A mérkőzés előtt nem akartam erről beszélni, de nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert többen is sérülten vállalták a játékot – mondta Nyéki Balázs az M4 Sportnak. – Argiropulosz például törött bordával nyilván nem tudott annyit hozzátenni, de már azáltal, hogy bent volt a vízben, megosztotta az ellenfél figyelmét, mint annak idején Scottie Pippen az NBA-ben. Mandics egy hónapja labrumsérüléssel vízilabdázik, valószínűleg másfél hónapot ki kell hagynia, Manhercz hátsérüléssel küzd, Molnár Erik nem is tudott játszani, és még sorolhatnám… Önmagához képest a Recco ezúttal jobb állapotban volt, mint mi önmagunkhoz képest, de így is sikerült győznünk.”

Ahogy a négy hónap után visszatérő Vogel Soma mondta az M4 Sport kamerái előtt: „Akkora rutint szereztünk a döntőkben, hogy már nálunk van a lélektani előny.”