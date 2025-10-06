Az ötvenéves Steinmetz Barnabásnak mindig a példamutatás volt a legfontosabb

Nemzeti Sportrádió

2025.10.06.
FOTÓ: BUDAPESTI HONVÉD SE
Az egykori kiváló bekk kiteljesedett a civil életben, ugyanakkor az uszodai közegtől sem szakadt el, a Honvéd vízilabda-szakosztályának igazgatójaként dolgozik a sportágért. A kétszeres olimpiai bajnok Steinmetz Barnabással beszélgettünk.

 

– Mivel telik a nagy nap?
Attól függetlenül, hogy jeles nap a hétfői, az élet nem áll meg. A gyermekek iskolába járnak, a kutyát sétáltatni kell – mondta lapunknak a kétszeres olimpiai bajnok Steinmetz Barnabás, aki hétfőn tölti be 50. életévét. – A szokásos napi menet után az esti órákban azért remélhetőleg belefér egy kis ünneplés is.

– A Honvéd vízilabda-szakosztályának igazgatójaként és ügyvédként is dolgozik. Hogyan tudja összeegyeztetni a teendőit a hétköznapokban?
Nem egyszerű, mindig van valami tennivaló. Ha nagy ritkán leülök otthon, hogy megpihenjek, azonnal eszembe jut, amit elfelejtettem elintézni… Olyan, mint az M7-es péntek délutánonként a Balaton felé: ha kimegy az ember a külső sávba, kiesik a ritmusból. Hosszabb időre képtelenség kiszakadni a körforgásból, de nem bánom, hogy aktívan telnek a hétköznapjaim.
 

Fotó: Nemzeti Sport

– Könnyen megtalálta, hogy milyen formában maradjon az uszodai közegben? Ha jól rémlik, Ausztriában az edzősködést is kipróbálta.
Még játékoskoromban talált meg a lehetőség, amikor a Honvéddal edzőmeccseket játszottunk Linzben. Akkoriban Kárpáti Gábor az osztrák úszószövetség szakágvezetőjeként tevékenykedett, ő kért fel a pólóválogatott szövetségi kapitányának. Nem kellett kiköltöznünk emiatt Ausztriába, havonta egyszer-kétszer péntek délutántól vasárnap délelőttig tartottam edzéseket a csapatnak. A vízilabda ott amatőr sport, tanulnak vagy dolgoznak mellette a játékosok.

– Nem vetődött fel, hogy magyar csapat kispadjára is leüljön?
Megvan hozzá a végzettségem, de nincsenek ilyen ambícióim. Jó volt kicsit gyakorolni az edzői hivatást, viszont ez itthon főfoglalkozás, márpedig az ügyvédi munkámat nem szeretném feladni. Az edzői munka egyébként is bizonytalan: ha jól csinálod, akkor is gondolhatja valaki, hogy nem vagy elég jó… Néha kacérkodtam a gondolattal, de hamar elengedtem az ügyet, mert a szakosztály-igazgatói pozíciónál többet nem tudnék vállalni – azt viszont nagyon élvezem.

– A medencében elért sikerei mellett a korábbi csapattársai rendszerint kiemelik a sportemberi nagyságát is. Jól sejtem, hogy ez még többet jelent, mint ha kétszeres olimpiai bajnokként hivatkoznak önre?
Igen, mert attól, hogy valaki sportolóként eredményes, még nem feltétlenül jó ember. Nekem mindig a példamutatás volt a legfontosabb. Azért választják ilyen sokan a vízilabdát, mert már az elődeink is példaképek voltak, aztán jöttünk mi, és azóta már az utánunk következő generáció is sikeresen szerepel. Olyan szinten termeli ki magából a sportág a tehetségeket, hogy folyamatosan ott vagyunk a világ élvonalában. Persze egy-egy kisiklás előfordul, de a magyar válogatott alapvetően mindig esélyes a végső győzelemre.

– Mikor lőtt legutóbb kapura?
Nem tudom megmondani, de biztosan évek teltek el azóta. Úgy voltam vele, ha befejezem az élvonalbeli pályafutásomat, versenyszerűen nem folytatom a vízilabdázást – nem akartam a másod- vagy harmadosztályban játszani. Ha az „öregfiúk” összeállnak egy-egy gálamérkőzésre, örömmel csatlakozom, de arra nem vágyom, hogy rendszeresen megpróbáljam felvenni a kesztyűt a nálam fiatalabb, gyorsabb és energikusabb játékosokkal.

Fotó: Nemzeti Sport

– Na és hogy áll az asztalitenisszel?
Másodikos gimnazistaként félévkor két tárgyból buktam miatta. Az esti edzés előtt nem tanulással töltöttem a szabadidőmet, hanem a hasonlóan megszállott évfolyamtársaimmal püföltük a labdát a Városmajori Gimnázium pingpongasztalain. Nem szoktam felsorolni a titulusaim között, úgyhogy kevesen tudják rólam, de annak idején gimnáziumi pingpongversenyt is nyertem. Persze ennek megvolt a hátulütője – a bukás…

– Mit kívánjak a következő ötven évre?
A céljaim, vágyaim már elsősorban arra irányulnak, hogy a gyermekeink ugyanolyan boldog és sikeres életet éljenek, mint amilyen nekünk megadatott. A mai világban mindenkit beszippant a digitális világ, de azon dolgozunk, hogy a hagyományos értékek szerint nőjenek fel: tanuljanak, sportoljanak, valódi kapcsolatokat alakítsanak ki.

SZÜLETETT: 1975. október 6., Budapest
POSZTJA: bekk
KLUBJAI: KSI (–1993), FTC (1993–1995, 1996–1999, 2009–2010), Szeged (1995–1996), Posillipo Napoli (olasz, 1999–2003), Vasas (2003–2009, 2010–2012), Honvéd (2012–2017)
LEGJOBB EREDMÉNYEI A VÁLOGATOTTAL: 2x olimpiai bajnok (2000, 2004), világbajnok (2003), vb-2. (1998), 2x Európa-bajnok (1997, 1999), Eb-2. (1993), 2x Eb-3. (2001, 2003), világkupagyőztes (1999), vk-2. (2002), junior-világbajnok (1995), junior Eb-3. (1993), 2x junior Európa-bajnok (1992, 1994), universiade-2. (1995)
LEGJOBB EREDMÉNYEI KLUBSZINTEN: 2x KEK-győztes (1998, 2003), 4x magyar bajnok (2007–2009, 2012), 3x Magyar Kupa-győztes (1996, 2004, 2005), 2x olasz bajnok (2000, 2001)
STEINMETZ Barnabás

 

 

