Az ötvenéves Steinmetz Barnabásnak mindig a példamutatás volt a legfontosabb

– Mivel telik a nagy nap?
– Attól függetlenül, hogy jeles nap a hétfői, az élet nem áll meg. A gyermekek iskolába járnak, a kutyát sétáltatni kell – mondta lapunknak a kétszeres olimpiai bajnok Steinmetz Barnabás, aki hétfőn tölti be 50. életévét. – A szokásos napi menet után az esti órákban azért remélhetőleg belefér egy kis ünneplés is.
– A Honvéd vízilabda-szakosztályának igazgatójaként és ügyvédként is dolgozik. Hogyan tudja összeegyeztetni a teendőit a hétköznapokban?
– Nem egyszerű, mindig van valami tennivaló. Ha nagy ritkán leülök otthon, hogy megpihenjek, azonnal eszembe jut, amit elfelejtettem elintézni… Olyan, mint az M7-es péntek délutánonként a Balaton felé: ha kimegy az ember a külső sávba, kiesik a ritmusból. Hosszabb időre képtelenség kiszakadni a körforgásból, de nem bánom, hogy aktívan telnek a hétköznapjaim.
– Könnyen megtalálta, hogy milyen formában maradjon az uszodai közegben? Ha jól rémlik, Ausztriában az edzősködést is kipróbálta.
– Még játékoskoromban talált meg a lehetőség, amikor a Honvéddal edzőmeccseket játszottunk Linzben. Akkoriban Kárpáti Gábor az osztrák úszószövetség szakágvezetőjeként tevékenykedett, ő kért fel a pólóválogatott szövetségi kapitányának. Nem kellett kiköltöznünk emiatt Ausztriába, havonta egyszer-kétszer péntek délutántól vasárnap délelőttig tartottam edzéseket a csapatnak. A vízilabda ott amatőr sport, tanulnak vagy dolgoznak mellette a játékosok.
– Nem vetődött fel, hogy magyar csapat kispadjára is leüljön?
– Megvan hozzá a végzettségem, de nincsenek ilyen ambícióim. Jó volt kicsit gyakorolni az edzői hivatást, viszont ez itthon főfoglalkozás, márpedig az ügyvédi munkámat nem szeretném feladni. Az edzői munka egyébként is bizonytalan: ha jól csinálod, akkor is gondolhatja valaki, hogy nem vagy elég jó… Néha kacérkodtam a gondolattal, de hamar elengedtem az ügyet, mert a szakosztály-igazgatói pozíciónál többet nem tudnék vállalni – azt viszont nagyon élvezem.
– A medencében elért sikerei mellett a korábbi csapattársai rendszerint kiemelik a sportemberi nagyságát is. Jól sejtem, hogy ez még többet jelent, mint ha kétszeres olimpiai bajnokként hivatkoznak önre?
– Igen, mert attól, hogy valaki sportolóként eredményes, még nem feltétlenül jó ember. Nekem mindig a példamutatás volt a legfontosabb. Azért választják ilyen sokan a vízilabdát, mert már az elődeink is példaképek voltak, aztán jöttünk mi, és azóta már az utánunk következő generáció is sikeresen szerepel. Olyan szinten termeli ki magából a sportág a tehetségeket, hogy folyamatosan ott vagyunk a világ élvonalában. Persze egy-egy kisiklás előfordul, de a magyar válogatott alapvetően mindig esélyes a végső győzelemre.
– Mikor lőtt legutóbb kapura?
– Nem tudom megmondani, de biztosan évek teltek el azóta. Úgy voltam vele, ha befejezem az élvonalbeli pályafutásomat, versenyszerűen nem folytatom a vízilabdázást – nem akartam a másod- vagy harmadosztályban játszani. Ha az „öregfiúk” összeállnak egy-egy gálamérkőzésre, örömmel csatlakozom, de arra nem vágyom, hogy rendszeresen megpróbáljam felvenni a kesztyűt a nálam fiatalabb, gyorsabb és energikusabb játékosokkal.
– Na és hogy áll az asztalitenisszel?
– Másodikos gimnazistaként félévkor két tárgyból buktam miatta. Az esti edzés előtt nem tanulással töltöttem a szabadidőmet, hanem a hasonlóan megszállott évfolyamtársaimmal püföltük a labdát a Városmajori Gimnázium pingpongasztalain. Nem szoktam felsorolni a titulusaim között, úgyhogy kevesen tudják rólam, de annak idején gimnáziumi pingpongversenyt is nyertem. Persze ennek megvolt a hátulütője – a bukás…
– Mit kívánjak a következő ötven évre?
– A céljaim, vágyaim már elsősorban arra irányulnak, hogy a gyermekeink ugyanolyan boldog és sikeres életet éljenek, mint amilyen nekünk megadatott. A mai világban mindenkit beszippant a digitális világ, de azon dolgozunk, hogy a hagyományos értékek szerint nőjenek fel: tanuljanak, sportoljanak, valódi kapcsolatokat alakítsanak ki.
|SZÜLETETT: 1975. október 6., Budapest
POSZTJA: bekk
KLUBJAI: KSI (–1993), FTC (1993–1995, 1996–1999, 2009–2010), Szeged (1995–1996), Posillipo Napoli (olasz, 1999–2003), Vasas (2003–2009, 2010–2012), Honvéd (2012–2017)
LEGJOBB EREDMÉNYEI A VÁLOGATOTTAL: 2x olimpiai bajnok (2000, 2004), világbajnok (2003), vb-2. (1998), 2x Európa-bajnok (1997, 1999), Eb-2. (1993), 2x Eb-3. (2001, 2003), világkupagyőztes (1999), vk-2. (2002), junior-világbajnok (1995), junior Eb-3. (1993), 2x junior Európa-bajnok (1992, 1994), universiade-2. (1995)
LEGJOBB EREDMÉNYEI KLUBSZINTEN: 2x KEK-győztes (1998, 2003), 4x magyar bajnok (2007–2009, 2012), 3x Magyar Kupa-győztes (1996, 2004, 2005), 2x olasz bajnok (2000, 2001)