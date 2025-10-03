Vogel Soma a kezelése után: Az olimpia volt az első gondolatom

„Amikor az injekció megtette a hatását, egyszer csak elmúlt a fájdalom, és visszajött a régi mozgástartomány. Hirtelen lepergett előttem az, hogy milyen hosszú és fájdalmas időszakot úszhattam meg ezzel. Az első gondolatom az olimpia volt, hiszen vannak még nagy terveim, és szeretnék egy szép hosszú karriert” – nyilatkozott az MTI-nek a Bajnokok Ligájában címvédő FTC-Telekom Waterpolo kapusa.

A 28 éves Vogel Soma elmondta, nem egy konkrét, külső hatásból eredő sérülésről van szó, hanem arról, hogy a fiatalkori túlterheltség, a „nem emberi csípőnek való taposómozgás” és talán a genetika együttesen juttatta el egy olyan állapotba, amitől a testrész folyamatos gyulladásban van, az ízület pedig elhasználódik.

„Gyakorlatilag minden taposómozdulat fájt már, ágyban fekve is kerestem a megfelelő pozíciót, hajnalban pedig fájdalomra keltem. Úgy néz ki, megoldódott a probléma, rengeteget gyógytornáztam, most pedig a csípő körüli izmokat erősítem, azokat, amelyek levehetik róla a terhet a mozgásnál” – fogalmazott a világ egyik legjobb kapusa, aki kihagyta a nyári, szingapúri világbajnokságot, amelyen Varga Zsolt együttese ezüstérmet nyert.

„Köszönöm a sorsnak, hogy eljutottam erre a helyre, és meg tudták ezt oldani” – tette hozzá a kiváló pólós, aki már csapatával együtt készül az Eurokupa-győztes olasz Pro Recco elleni szerdai összecsapásra, amelyen az európai Szuperkupa lesz a tét.

„Nem igazán jó barátságban váltunk el egymástól az Egyesült Államokban, nagyon feszült a hangulat a két csapat között, ők fel akarnak jönni arra a szintre, amelyen az elmúlt tizenöt évben voltak, arra, amelyen most mi vagyunk. Nekünk fognak esni, agresszív meccs lesz, amelyen mindenki kiad magából mindent, és nem számít a holnap” – elevenítette fel Vogel a két együttes közös amerikai bemutató turnéját, amely során kemény meccseket vívtak, s egyben előretekintett a Komjádi uszodában sorra kerülő csúcstalálkozóra.