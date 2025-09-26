Női vízi BL: sima sikerrel rajtolt az Újváros

Semmit sem bízott a véletlenre a Dunaújváros a női Bajnokok Ligája-selejtező nyitányán. A létszámgondokkal küzdő francia Nancy kispadján három szék is üresen maradt, a lelátón ugyanakkor nehéz volt helyet találni, sokan a munkából az uszodába siettek, hogy a kezdésre odaérjenek.

Megérte időben érkezni, mert a jóval esélyesebb újvárosiak lendületesen kezdték a hazai rendezésű torna első mérkőzését, három perc alatt négyszer találtak be. A bejátszások többnyire Mahieu Geraldine-t keresték, aki akciógóllal nyitott, majd ötméterest harcolt ki, de Pál Réka is lubickolt középen. A nyáron szerződtetett Ana Milicevic a gyorsaságát kamatoztatta, megúszásgóllal mutatkozott be a közönségnek, mire gyorsan időt kértek a franciák, hogy lelassítsák riválisukat. Ideig-óráig sikerült, mert a második negyed elején megakadt a Dunaújváros szekere, de Garda Krisztina nagyot tolt rajta, amikor fórból megtörte a négyperces csendet.

Fotó: Dömötör Csaba

„Na, hol vagytok?” – kérdezte a hangosbemondó a szurkolókat, akik mosolyogva fogadták az érdeklődést, másodjára már jóval hangosabban kiabálták vissza a gólszerző nevét. Nem kellett tövig rágniuk a körmüket, cserébe újra meg újra meghallgathatták a Barbra Streisand című klasszikus DFVE-verzióját, amivel egyszerűen nem lehet betelni. Az újvárosi kispad egy emberként ünnepelte a 2011-es (!) születésű Mihók Mandula első BL-gólját, amelyet rögtön követett a második is, majd Szopori Nóra jelentkezett mesteri ejtéssel.

A Dunaújváros átrobogott francia ellenfelén, Sike József 27–6-os győzelemmel mutatkozott be a kispadon – csapata szombaton már a csoportelsőségért ugrik vízbe.

C-csoport

Dunaújvárosi FVE–Nancy (francia) 27–6 (7–1, 2–3, 10–0, 8–2).

G: Garda, Sümegi 5-5, Mihók M. 4., Pál R. 3, Borsi, Milicevic, Szabó N. 2-2, Horváth B., Jonkl, Mahieu, Szopori, ill. Benlekbir, Suzmecelik 2-2, Fanara, Stauder