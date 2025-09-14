Férfi vízilabda MK: négy között a Szolnok és a Honvéd

Vészesen fogyott a támadóidő, próbálkoznia kellett a Vasasnak. A labda úgy változtatott irányt, hogy a szemfüles Dala Döme még elérje – a rövid sarkot választotta, Józsa Ottó csak belekapni tudott a lövésébe. A szolnoki szurkolók Fortunával pöröltek, majd aggódva pillantottak az eredményjelzőre, kedvenceik ötgólos hátrányban voltak a harmadik negyed utolsó percében. Összesítésben még így is jobban álltak a Magyar Kupa negyeddöntőjében, elvégre a párharc első mérkőzését hat góllal nyerték meg, de benne volt a levegőben, hogy lesznek még izgalmak a Tiszaligetben…

Az angyalföldiek ugyanis egy pillanatig sem tettek le a négy közé jutásról. Olyannyira nem, hogy az első percekben kissé elvitte őket a hév, de gyorsan hatottak Szlobodan Nikics intelmei, aki nemcsak mondta, hanem mutatta is a helyes kivitelezést. Türelmesebb játék, pontosabb befejezések: Bogdan Djurdjics szót fogadott, végletekig kijátszott támadásból a dudaszó pillanatában lőtte át a zónát, majd Bátori Bence pókhálózta ki a hosszú felsőt. Hamar lépéselőnybe került a Vasas, de ez édeskevés volt, amíg a szolnokiak hatékonyan játszották meg a fórokat.

Aztán Joao Fernandes elkapta a fonalat. Előfordult, hogy egy támadáson belül háromszor is védett, és bár ezzel is ment az idő, egyáltalán nem kényelmesedhetett el a Szolnok. Már csak azért sem, mert Djurdjicsnak nagyon sült a keze, ráadásul többen is felnőttek mellé, Sélley-Rauscher Domonkos például a tanári labdaszerzése után éles szögből mattolta Józsát. A kapusbravúroknak és a váratlan villanásoknak köszönhetően új erőre kaptak az angyalföldiek, a záró negyed elején fél perc alatt lőttek kettőt – összesítésben egálra álltak a felek, kezdődhetett minden elölről.

Szépen megjátszott emberelőny itt, elemi erejű átlövés ott, bosszantó hibák mindkét oldalon. A rutinos páros, Kovács Gergő és Bedő Krisztián tankönyvbe illő összjátéka talpra ugrasztotta a nézőket, ám a hazaiak következő támadásánál már Fernandes örülhetett. A szolnoki kapuba Szabó Gergő érkezett a végjátékra, aki gyorsan összebarátkozott a kapufával, de Lakatos Soma rakétáját ő sem tudta hatástalanítani. Fernandes újabb bravúrja után Szlobodan Nikics ugrálva mutatta a T-betűt, a Vasas időkérést követően támadott a szétlövésért: Szabó elsőre védett, aztán a kipattanót Angelosz Foszkolosz valahogy bepofozta…

…csakhogy addigra már időt kért Hangay Zoltán. Ebből lett a kalamajka, a játékvezetők tanácskoztak, majd elmagyarázták az edzőknek az ítéletet: a szolnokiak nem birtokolták a labdát, a gól érvénytelen, ötméteres a Vasasnak. Három másodperccel a rendes játékidő vége előtt. Természetesen a hatgólos Djurdjics úszott oda a labdához, aki parádésan játszott, ám a legvégén hősből antihős lett – a büntetőből szétforgácsolta a lécet, maradt a 16–11. Ötgólos vereségnek így még nem örültek Szolnokon, a közönség álló vastapssal ünnepelte a csapatot.

A négyes döntő mezőnye a Honvéddal lett teljes, amely szintén hatgólos előnyből várta a vasárnap esti visszavágót, és bár 18–17-re kikapott Szentesen, a továbbjutása nem forgott veszélyben. Vagyis a helyzet változatlan: az előző évadhoz hasonlóan az FTC, BVSC, a Honvéd és a Szolnok várja az elődöntő hétfői sorsolását.

VÍZILABDA

FÉRFIAK

Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágók

Szolnoki Dózsa–VasasPlaket 11–16 (3–4, 2–3, 3–5, 3–4). G: Cseh M., Kovács Gergő 2-2, Bedő, Krasznai, Schmölcz, Simon D., Szabó II Bence, Zerinváry, Vámosi, ill. Djurdjics 6, Bátori 3, Lakatos S., Sélley-Rauscher 2-2, Dala D., Gyárfás, Szalai P. Továbbjutott: a Szolnok, 24–23-as összesítéssel. Metalcom-Szentes–Endo Plus Service-Honvéd 18–17 (5–4, 5–3, 3–5, 5–5). G: Tóth Gy. 5, Asanyin, Szatmári 3-3, Bozó, Hajdú A. 2-2, Horváth Á., Pellei F., Takács J., ill. Moszkov 7, Vadovics, Vicskovics 3-3, Bencz, Ekler B., Kiss B., Sugár. Tj.: a Honvéd, 37–32-es összesítéssel

Szombaton játszották

Szegedi VE–FTC-Telekom Waterpolo 5–16 (2–5, 2–3, 0–6, 1–2)

Tj.: az FTC, kettős győzelemmel, 43–14-es gólkülönbséggel.

BVSC-Manna ABC–UVSE 21–8 (8–0, 6–2, 6–3, 1–3)

Tj.: a BVSC kettős győzelemmel, 41–10-es gólkülönbséggel

A négyes döntőt két hét múlva, szeptember 26-28 között rendezik.