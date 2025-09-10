Nemzeti Sportrádió

Felavatták Dömötör Zoltán emléktábláját a róla elnevezett uszodánál

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.09.10. 18:20
null
A 11 olimpiai bajnok, 14 bajnoki cím gazdái az emléktábla avatásán: dr. Bodnár András, Vaskuti István, Rejtő Ildikó, Sákovicsné Dömölky Lidia, Székely Bulcsú, Szász Emese, Märcz Tamás, Fábián László, Martinek János, Gergely István, Steinmetz Ádám (Fotó: MOB-Média)
Címkék
úszás emléktábla férfi vízilabda Dömötör Zoltán
Közel egy évvel ezelőtt, 2024. október 5-én nyitotta meg kapuit a nemzetközi mérkőzésekre is alkalmas Dömötör Zoltán-uszoda, amelynek bejáratánál szerdán felavatták a névadó emléktábláját.

Csoma Attila, Dunakeszi 1. választókörzetének képviselője, az emléktábla elhelyezésének ötletadója Dömötör Zoltán gazdag és eredményes sportpályafutását mutatta be a táblaavató ünnepségen, amelyet 11 olimpiai bajnok is megtisztelt jelenlétével – közölte az olimpia.hu.

Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubjának elnöke elmondta, mennyi mindent kapott útravalónak az elődöktől, köztük Dömötör Zoltántól, aki szívén viselte bajnoktársai sorsát a sportpályafutásuk után is. Az is fontos volt számára, hogy a bajnokok időről időre összejöjjenek a klub keretein belül – s ez a szép hagyomány máig fennmaradt, Fábián igyekszik továbbvinni.

Az emléktábla (Fotó: MOB-Média)

Székely Bulcsú, a szintén olimpiai bajnok tanítvány beszélt a KSI edzőjéről, akinek a kezei közül jó néhány tehetséges fiatal került ki, s akik közül többen felértek a csúcsra, az olimpiai dobogó legmagasabb fokára. Tőle tanulta meg, mennyire fontos a csapatszellem, egymás és az ellenfél tisztelete.

Mauriello-Janicsek Diána, a sportlegenda unokája személyes emlékeit elevenítette fel a nagyszerű nagyapáról, a beszédek után pedig Dömötör Zoltán lánya, Betty és Dióssi Csaba, a város polgármestere leplezte le az emléktáblát.

Az 1964-es tokiói olimpián aranyérmes, 1960-ban Rómában és 1968-ban Mexikóvárosban bronzérmes, kétszeres Európa-bajnok vízilabdázó (aki 1954-ben a 4x200 méteres gyorsúszóváltó tagjaként Eb-t nyert) 2019-ben, életének 85. évében hunyt el.

Népsport
2025.08.21. 07:47

Kilencven éve született Dömötör Zoltán, aki nem lőtt – ejtett

A tokiói olimpia szovjetek elleni vízilabdameccsének hőse úszóként váltóban Európa-bajnoki címig vitte.

 

 

úszás emléktábla férfi vízilabda Dömötör Zoltán
Legfrissebb hírek

Kós Hubert: Bowman is akarja a világcsúcsot kétszáz háton – én is!

Úszás
Tegnap, 18:11

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 10. rész, Egerszegi Krisztina

Egyéb egyéni
2025.09.08. 17:00

Az FTC vízilabdázói 12 góllal verték a Fordham Egyetem csapatát

Vízilabda
2025.09.07. 14:17

Az állandóságra építve az új évadban is tarolhat az FTC

Vízilabda
2025.09.05. 10:48

A Pro Reccót is legyőzte New Yorkban a Ferencváros férfi vízilabdacsapata

Vízilabda
2025.09.05. 09:38

Szentesi recept: helyi kötődés és közös programok

Vízilabda
2025.09.03. 15:01

Férfi vízilabda MK: a Szegeddel negyeddöntőzik a Ferencváros

Vízilabda
2025.09.01. 15:30

Ne hidd, hogy nem vagy képes rá! – Risztov Éva 40 éves

Képes Sport
2025.08.30. 07:06
Ezek is érdekelhetik