Felavatták Dömötör Zoltán emléktábláját a róla elnevezett uszodánál

Csoma Attila, Dunakeszi 1. választókörzetének képviselője, az emléktábla elhelyezésének ötletadója Dömötör Zoltán gazdag és eredményes sportpályafutását mutatta be a táblaavató ünnepségen, amelyet 11 olimpiai bajnok is megtisztelt jelenlétével – közölte az olimpia.hu.

Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubjának elnöke elmondta, mennyi mindent kapott útravalónak az elődöktől, köztük Dömötör Zoltántól, aki szívén viselte bajnoktársai sorsát a sportpályafutásuk után is. Az is fontos volt számára, hogy a bajnokok időről időre összejöjjenek a klub keretein belül – s ez a szép hagyomány máig fennmaradt, Fábián igyekszik továbbvinni.

Az emléktábla (Fotó: MOB-Média)

Székely Bulcsú, a szintén olimpiai bajnok tanítvány beszélt a KSI edzőjéről, akinek a kezei közül jó néhány tehetséges fiatal került ki, s akik közül többen felértek a csúcsra, az olimpiai dobogó legmagasabb fokára. Tőle tanulta meg, mennyire fontos a csapatszellem, egymás és az ellenfél tisztelete.

Mauriello-Janicsek Diána, a sportlegenda unokája személyes emlékeit elevenítette fel a nagyszerű nagyapáról, a beszédek után pedig Dömötör Zoltán lánya, Betty és Dióssi Csaba, a város polgármestere leplezte le az emléktáblát.

Az 1964-es tokiói olimpián aranyérmes, 1960-ban Rómában és 1968-ban Mexikóvárosban bronzérmes, kétszeres Európa-bajnok vízilabdázó (aki 1954-ben a 4x200 méteres gyorsúszóváltó tagjaként Eb-t nyert) 2019-ben, életének 85. évében hunyt el.