Gellért Gábor: Rossz döntést hoztunk, Szingapúrban kellett volna készülni

– Óvatos fogalmazással is azt mondhatjuk, ez bizony nehezen kezdődött: halasztások a baktériumok miatt, nagyon meleg víz, kevésbé sikerült tíz kilométeres verseny.

– Feszültek is voltunk kellően – ismerte el Gellért Gábor szövetségi kapitány. – A rajt előtti történet miatt kevésbé, a meleg víz, a tíz kilométer után már jóval inkább. Aztán ugyanezt éreztük az öt kilométer után is, bár ott Betlehem Dávidnak majdnem összejött az érem, sajnos, nem tudott mit kezdeni a francia Marc-Antoine Olivier erőszakos úszásával. Nincs mese, ezt még jobban meg kell tanulni.

– Biztos, hogy ez a megoldás? Nem inkább az lenne, hogy a zsűri „kiszedi” a szabálytalankodókat? Nemcsak Betlehem Dávid panaszkodott a verekedésre, hanem sok más úszó is.

– Igen, ez lenne az egyik út, mert valóban nem így kellene bíráskodni, hiszen a sportág szabályai szerint ilyeneket nem lehetne engedni. Viszont ha engedik, nincs mese, fel kell venni a kesztyűt – muszáj alkalmazkodni. És van, akinek ez sikerül: nézze csak meg mindenki Fábián Bettinát! Őt aztán nem tudja senki sem arrébb tenni a vízben, hiába nádszálvékony lány. Sajnos vannak olyan versenyzők, akik a bírói engedékenység örve alatt ilyen eszközökkel is élnek.